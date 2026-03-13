Alimentaria+Hostelco 2026 refuerza su liderazgo en una edición histórica

BARCELONA, España, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco regresará al recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026, consolidando su posición como plataforma líder para la cadena de valor de la alimentación, la hostelería y el foodservice. En una edición que conmemora el 50.º aniversario de Alimentaria, el evento ocupará 100.000 m² en siete pabellones, con un aumento de participación internacional del 41 % respecto a 2024.

La feria reunirá a más de 3.300 empresas, casi 1000 de ellas procedentes de 70 países, lo que representa más del 30 % del total. Europa, con Polonia como País de Honor, junto con Asia y Latinoamérica, conformarán la mayor presencia internacional, lo que subraya el papel del evento como punto de encuentro estratégico para la industria global. Entre las empresas internacionales confirmadas se encuentran KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket y Alkosto.

Para apoyar el acceso a nuevos mercados y aumentar las oportunidades comerciales, los organizadores han invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, así como a 1.200 compradores nacionales, y se esperan más de 14.500 reuniones de negocios.

Alimentaria+Hostelco 2026 se organizará en varios sectores especializados. Intercarn volverá a ser el más grande, con 350 empresas en 15.000 m². Otras áreas destacadas incluirán Alimentos Ecológicos, Tendencias Alimentaria y Fine Foods, centradas en la innovación; Alimentación, con la oferta intersectorial más amplia de la feria; Café, Panadería y Pastelería, que duplicará su espacio; así como Interlact, Tierras de España, Snacks, Galletas y Confitería, Expoconser, Restaurama y Pabellones Internacionales.

La innovación seguirá siendo un foco central. El Alimentaria Hub acogerá a 200 expertos en sostenibilidad, digitalización, seguridad alimentaria y tendencias emergentes. Innoval presentará más de 300 innovaciones de producto, junto con 60 emprendimientos en el área de Startups de Alimentación y Hostelería.

El sector Horeca ocupará más de 20.000 m² y reunirá a 600 empresas y 200 actividades. El Horeca Hub incluirá Imagine Foodservice Europe y el nuevo espacio The Shift. El Bakery & Pastry Hub y The Coffee Stage reunirán a figuras destacadas del sector. El programa incluirá competiciones como el Primer Campeonato Internacional de Cocina Alimentaria, patrocinado por #alimentosdeespaña, los Premios Horeca y varios campeonatos profesionales.

Alimentaria+Hostelco, organizado por Alimentaria Exhibitions, compañía de Fira de Barcelona, espera recibir más de 110.000 visitantes profesionales, un 25 % de ellos internacionales, reafirmando su liderazgo como principal plataforma de negocio, internacionalización y networking.