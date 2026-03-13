Alimentaria+Hostelco 2026、歴史的な開催でリーダーシップを強化

バルセロナ（スペイン）, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelcoは、2026年3月23日から26日までバルセロナのFira de Barcelona見本市会場のグラン・ビアで開催され、食品、ホスピタリティ、フードサービスのバリューチェーンにおける主要プラットフォームとしての地位を確固たるものとします。Alimentariaの50周年を記念して開催される同イベントでは、7つのパビリオンにわたり100,000m²の規模で行われ、海外からの参加者は2024年比で41％増加する見通しです。

本展示会には3,300社以上が参加し、そのうち約1,000社は70か国からの出展で、全体の30％以上を占めます。ヨーロッパではポーランドが名誉出展国として参加し、アジアやラテンアメリカとともに、最も強力な国際的プレゼンスを形成します。これにより、同イベントが世界の業界にとって戦略的な交流の場であることが強調されます。出展が確定している国際企業には、KeHE、Bidfood、Bergfood、Cotswold Fayre、Sonae、PriceSmart、Walmart、GPA、La Comer、BigBasket、Alkostoなどが挙げられます。

Alimentaria+Hostelco 2026 reinforces its leadership in a historic edition

新市場へのアクセスをサポートし、商機を拡大するため、主催者は100カ国から1,500人の主要バイヤーおよび輸入業者、さらに1,200人の国内バイヤーを招待し、14,500件以上の商談が見込まれています。

Alimentaria+Hostelco 2026は、いくつかの専門分野に分かれて開催されます。インターカーンは、15,000m²の敷地に350社が出展する、今回も最大規模の展示会となります。その他の注目エリアには、イノベーションに焦点を当てた「オーガニックフーズ」「アリメンタリア・トレンド」「ファインフーズ」、展示会で最も幅広い業種横断の提案を行う「グローサリーフーズ」、スペースを倍増した「コーヒー・ベーカリー＆ペストリー」、さらに「インタラクト」「ランズ・オブ・スペイン」「スナック」「ビスケット＆コンフェクショナリー」「エクスポコンセル」「レストラマ」、および「国際パビリオン」が含まれます。

イノベーションが引き続き中心的な焦点となります。「アリメンタリア・ハブ」では、持続可能性、デジタル化、食品安全、そして新興トレンドに関する専門家200人が講演します。「イノバル」では、300以上の製品イノベーションに加え「フード＆ホスピタリティ・スタートアップ」エリアで60のベンチャー企業が紹介されます。

ホレカ（ホテル・レストラン・カフェ）部門では、20,000m²以上のスペースを占め、600社の企業と200の活動が集結します。「ホレカ・ハブ」には、「イマジン・フードサービス・ヨーロッパ」と新設エリアの「ザ・シフト」が含まれます。「ベーカリー＆ペストリーハブ」と「ザ・コーヒー・ステージ」には、業界の第一線で活躍するリーダーたちが集結します。当プログラムには#alimentosdeespañaがスポンサーを務める「第一回国際Alimentaria料理選手権」やホレカ・アワード、その他いくつかのプロ向け選手権などの競技会が含まれます。

Alimentaria+Hostelcoは、Fira de Barcelona傘下のAlimentaria Exhibitionsが主催し、11万人以上の専門家の来場者（うち25％が海外からの来場者）を迎える見込みで、ビジネス、国際化、ネットワーキングの主要プラットフォームとしてのリーダーシップを再確認します。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2932439/Fira_Barcelona_Alimentaria_Hostelco_2026.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona