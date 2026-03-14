Alimentaria+Hostelco 2026 於歷史性一屆奠定領導地位

為協助企業進軍新市場及拓展商機，主辦單位特意邀請了來自 100 個國家的 1,500 名主要買家與進口商，以及 1,200 名本地買家，預計將促成超過 14,500 場商務會面。

Alimentaria+Hostelco 2026 將分為多個專門展區。 Intercarn 將再次成為最大展區，佔地 15,000 平方米，匯聚 350 家公司。 其他特色展區包括主打創新的 Organic Foods、Alimentaria Trends 及 Fine Foods；提供展會最廣泛跨領域產品的 Grocery Foods；展區面積增加一倍的 Coffee, Bakery & Pastry；以及 Interlact、Lands of Spain、Snacks, Biscuits & Confectionery、Expoconser、Restaurama 及國際展館。

創新將繼續成為展會的核心焦點。 Alimentaria Hub 將迎來 200 位專家，探討可持續發展、數碼化、食品安全及新興趨勢等議題。 Innoval 將展示超過 300 款創新產品，同場還有 Food & Hospitality Startups 展區的 60 家初創企業。

Horeca（餐飲款待業）展區，佔地超過 20,000 平方米，將有 600 家企業參與，並舉行 200 場精彩活動。 Horeca Hub （餐飲款待業樞紐）將設有 Imagine Foodservice Europe（歐洲餐飲服務想像論壇）以及新展區空間 The Shift（產業趨勢轉型區）。 Bakery & Pastry Hub（烘焙與糕點樞紐）及 The Coffee Stage（咖啡舞台）將匯聚業界翹楚。 展會期間將舉辦多項比賽，例如由 #alimentosdeespaña 贊助的首屆 Alimentaria Cooking Championship（Alimentaria 國際烹飪錦標賽）、Horeca Awards（餐飲款待業大獎），以及多場專業賽事。

由 Fira de Barcelona 旗下公司 Alimentaria Exhibitions 主辦的 Alimentaria+Hostelco，預計將迎來超過 110,000 名專業參觀者，其中 25% 為國際訪客，再度奠定其作為促進商業、國際化及業界交流主要平台的領導地位。

SOURCE Fira de Barcelona