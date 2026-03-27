BARCELONA, Spanien, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Die führende Messeplattform für die Lebensmittel-, Getränke-, Foodservice- und Gastgewerbeausrüstungsbranche schließt heute mit starken Besucherzahlen und Geschäftsergebnissen, in einer Ausgabe, die durch die höchste Anzahl internationaler Aussteller und eine bedeutende Beteiligung nationaler und internationaler Einkäufer gekennzeichnet war. Die Veranstaltung, mit der das 50-jährige Bestehen der Alimentaria gefeiert wurde, zeichnete sich auch durch die führende Rolle des Horeca-Sektors und die Förderung von Produktinnovationen und Lösungen für die Industrie aus.

Alimentaria+Hostelco schließt seine internationalste Ausgabe erfolgreich ab

Während der vier Messetage besuchten fast 109.600 Fachleute die Veranstaltung, davon 25 % internationale Besucher aus 120 Ländern, hauptsächlich aus den USA, Europa und Lateinamerika. Einkäufer und Fachbesucher wurden von der breiten Palette an Angeboten angezogen, die von mehr als 3.300 ausstellenden Unternehmen, davon 1.200 aus über 70 Ländern, auf einer Veranstaltung präsentiert wurden, die die Internationalisierung, die Geschäftsmöglichkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit strategischer Sektoren der spanischen Wirtschaft förderte.

Die Zahl der teilnehmenden internationalen Unternehmen ist im Vergleich zur vorherigen Ausgabe 2024 um 30 % gestiegen, und die Ausstellungsfläche für die internationale Präsenz wurde um 40 % erweitert. Europa, mit Polen als Ehrenland, sowie Lateinamerika und Nordamerika stellten einen großen Teil dieser internationalen Vertretung dar.

Darüber hinaus fanden während der vier Veranstaltungstage mehr als 14 500 Geschäftsgespräche zwischen den teilnehmenden Unternehmen und über 2 700 Einkäufern und Importeuren aus 120 Ländern statt, die von der Messe eingeladen wurden.

Förderung des Horeca-Kanals und der Innovation

Einer der erfolgreichsten Bereiche dieser Ausgabe war der dem Horeca-Kanal gewidmete Bereich, der im Einklang mit dem strategischen Engagement der Veranstaltung für die Gastronomie und das Hotel- und Gaststättengewerbe in diesem Jahr um 40 % wuchs und mehr als 600 Unternehmen des Sektors zusammenbrachte.

In diesem Sinne standen neue Produkte und Entwicklungen wieder einmal im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Messe wurde zu einem Schaufenster für bahnbrechende Vorschläge, insbesondere für gesündere und umweltfreundlichere Lösungen sowie für Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die auf eine zunehmend personalisierte Ernährung abzielen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Fundació Banc dels Aliments, Alimentaria + Hostelco werden hundert Freiwillige der NRO mehr als 20.000 kg Lebensmittel und Getränke einsammeln, die von den ausstellenden Unternehmen gespendet wurden.

Die nächste Ausgabe der Alimentaria+Hostelco findet vom 20. bis 23. März 2028 in der Gran Via der Fira de Barcelona statt.

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