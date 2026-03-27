Alimentaria+Hostelco 圓滿落幕，今屆展會的國際規模為歷屆之冠

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Fira de Barcelona

28 3月, 2026, 01:23 CST

西班牙巴塞隆拿2026年3月28日 /美通社/ -- 作為食物、飲品、餐飲服務與款待設備行業的領先展會平台，本屆展會今日圓滿閉幕，不僅國際參展商數目創下歷屆之最，更吸引大批本地及國際買家參與，錄得理想的人流及商業成果。 今屆展會適逢 Alimentaria 成立 50 週年，亮點還包括 Horeca 行業佔據主導地位，以及展會對業界產品創新與解決方案的大力推廣。

展會為期四天，共吸引近 109,600 名專業人士參加，當中 25% 為國際參與者，遍及 120 個國家/地區，主要來自美國、歐洲及拉丁美洲。 超過 3,300 間參展公司呈獻琳瑯滿目的產品，當中 1,200 間來自逾 70 個國家/地區，展會旨在推動西班牙經濟策略行業的國際化發展、拓展商機和提升競爭力，成功吸引大批買家及業內人士到場。

Alimentaria+Hostelco 圓滿落幕，今屆展會的國際規模為歷屆之冠
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於 2024 年舉辦的上屆展會相比，參展的國際企業數量大增 30%，而分配予海外參展商的展覽面積亦擴展了 40%。 歐洲（波蘭獲選為本屆榮譽國）聯同拉丁美洲及北美洲，展現強大的國際影響力。

此外，在 4 日展期內，參展商與由大會邀請、來自 120 個國家/地區的 2,700 多位買家及進口商，合共進行了逾 14,500 場商務會議。

推廣 Horeca 渠道與創新

今屆展會的一大成功領域，是專門為 Horeca 渠道而設的區域。該專區配合展會對餐飲服務及款待業的策略發展方向，今年規模擴大了 40%，雲集超過 600 間行業公司。

新產品與新研發成果再次成為展會的焦點核心。 展會成為尖端提案的展示舞台，重點呈獻更健康、更環保的解決方案，以及旨在滿足個人化營養需求的人工智能 (AI) 應用。

Alimentaria + Hostelco 與 Fundació Banc dels Aliments 合作，該非牟利組織將派出 100 名義工，收集參展公司捐贈超過 20,000 公斤的食物及飲品。

下一屆 Alimentaria+Hostelco 將於 2028 年 3 月 20 日至 23 日，在巴塞隆拿展覽中心的 Gran Via 展館舉行。

SOURCE Fira de Barcelona

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