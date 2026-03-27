알리멘타리아+호스텔코, 역대 가장 국제적인 행사로 성황리에 막 내려

바르셀로나, 스페인, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 식품, 음료, 식품 서비스, 접객 장비 산업의 선도적인 무역 박람회 플랫폼이 3월 27일, 강력한 참관 및 비즈니스 성과와 함께 막을 내렸다. 이번 행사는 역대 최다 국제 출품업체와 국내외 바이어의 대규모 참가로 주목받았다. 알리멘타리아(Alimentaria) 50주년을 기념한 이번 행사는 호레카(Horeca) 부문의 주도적 역할과 업계를 위한 제품 혁신 및 솔루션 홍보 면에서도 두드러졌다.

4일간의 행사 기간 동안 120개국에서 약 10만 9600명의 전문가가 행사를 방문했으며, 이 중 25%는 주로 미국, 유럽, 라틴 아메리카 출신의 해외 방문객이었다. 바이어와 무역 방문객들은 70개국 이상에서 온 1200개 업체를 포함해 3300개 이상의 출품사가 선보인 다양한 제품에 매료됐으며, 이번 행사는 스페인 경제의 전략적 부문의 국제화, 비즈니스 기회, 경쟁력을 증진시켰다.

Alimentaria+Hostelco successfully closes its most international edition

이런 면에서 참가 해외 기업 수는 2024년 이전 행사 대비 30% 이상 증가했으며, 해외 참가에 할당된 전시 공간은 40% 늘었다. 주빈국 폴란드를 포함한 유럽과 라틴아메리카, 북미가 이번 해외 대표성의 상당 부분을 차지했다.

또한 행사 4일간 참가 기업과 행사에 초청된 120개국의 바이어 및 수입업체 2700명 이상 사이에서 1만 4500건 이상의 비즈니스 미팅이 열렸다.

호레카 채널 육성 및 혁신

이번 행사에서 가장 성공적인 구역 중 하나는 호레카 채널 전용 구역으로, 식품 서비스 및 접객업에 대한 행사의 전략적 헌신에 따라 올해 40% 성장해 600개 이상의 업계 기업들이 한데 모였다.

이런 면에서 신제품과 개발 성과가 다시 한번 행사의 핵심을 이뤘다. 이번 행사는 선구적인 제안들의 전시 무대가 됐으며, 특히 더 건강한 솔루션, 더 적은 환경 영향, 그리고 점점 더 개인화되는 영양을 위한 인공지능 애플리케이션을 중심으로 선보였다.

푸드 뱅크 재단(Fundació Banc dels Aliments)과의 협업 결과, 알리멘타리아+호스텔코는 100명의 NGO 자원봉사자들이 출품사들이 기증한 2만kg 이상의 식음료를 수거할 예정이다.

알리멘타리아+호스텔코의 다음 행사는 2028년 3월 20일부터 23일까지 피라 데 바르셀로나(Fira de Barcelona)의 그란 비아(Gran Via) 행사장에서 열린다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2943751/Alimentaria_Hostelco.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona