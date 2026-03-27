알리멘타리아+호스텔코, 역대 가장 국제적인 행사로 성황리에 막 내려
뉴스 제공처Fira de Barcelona
2026년 03월 27일 19:03 KST
바르셀로나, 스페인, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 식품, 음료, 식품 서비스, 접객 장비 산업의 선도적인 무역 박람회 플랫폼이 3월 27일, 강력한 참관 및 비즈니스 성과와 함께 막을 내렸다. 이번 행사는 역대 최다 국제 출품업체와 국내외 바이어의 대규모 참가로 주목받았다. 알리멘타리아(Alimentaria) 50주년을 기념한 이번 행사는 호레카(Horeca) 부문의 주도적 역할과 업계를 위한 제품 혁신 및 솔루션 홍보 면에서도 두드러졌다.
4일간의 행사 기간 동안 120개국에서 약 10만 9600명의 전문가가 행사를 방문했으며, 이 중 25%는 주로 미국, 유럽, 라틴 아메리카 출신의 해외 방문객이었다. 바이어와 무역 방문객들은 70개국 이상에서 온 1200개 업체를 포함해 3300개 이상의 출품사가 선보인 다양한 제품에 매료됐으며, 이번 행사는 스페인 경제의 전략적 부문의 국제화, 비즈니스 기회, 경쟁력을 증진시켰다.
이런 면에서 참가 해외 기업 수는 2024년 이전 행사 대비 30% 이상 증가했으며, 해외 참가에 할당된 전시 공간은 40% 늘었다. 주빈국 폴란드를 포함한 유럽과 라틴아메리카, 북미가 이번 해외 대표성의 상당 부분을 차지했다.
또한 행사 4일간 참가 기업과 행사에 초청된 120개국의 바이어 및 수입업체 2700명 이상 사이에서 1만 4500건 이상의 비즈니스 미팅이 열렸다.
호레카 채널 육성 및 혁신
이번 행사에서 가장 성공적인 구역 중 하나는 호레카 채널 전용 구역으로, 식품 서비스 및 접객업에 대한 행사의 전략적 헌신에 따라 올해 40% 성장해 600개 이상의 업계 기업들이 한데 모였다.
이런 면에서 신제품과 개발 성과가 다시 한번 행사의 핵심을 이뤘다. 이번 행사는 선구적인 제안들의 전시 무대가 됐으며, 특히 더 건강한 솔루션, 더 적은 환경 영향, 그리고 점점 더 개인화되는 영양을 위한 인공지능 애플리케이션을 중심으로 선보였다.
푸드 뱅크 재단(Fundació Banc dels Aliments)과의 협업 결과, 알리멘타리아+호스텔코는 100명의 NGO 자원봉사자들이 출품사들이 기증한 2만kg 이상의 식음료를 수거할 예정이다.
알리멘타리아+호스텔코의 다음 행사는 2028년 3월 20일부터 23일까지 피라 데 바르셀로나(Fira de Barcelona)의 그란 비아(Gran Via) 행사장에서 열린다.
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2943751/Alimentaria_Hostelco.jpg
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg
SOURCE Fira de Barcelona
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