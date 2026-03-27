BARCELONE, Espagne, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le principal salon professionnel de l'industrie de l'alimentation, des boissons, des services alimentaires et des équipements pour l'hôtellerie et la restauration ferme ses portes aujourd'hui avec une forte affluence et de bons résultats commerciaux, dans une édition marquée par le plus grand nombre d'exposants internationaux jamais enregistré et une participation importante d'acheteurs nationaux et internationaux. L'événement, qui célébrait le 50e anniversaire d'Alimentaria, s'est également distingué par le rôle de premier plan joué par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et par la promotion d'innovations et de solutions de produits pour l'industrie.

Alimentaria+Hostelco clôture avec succès son édition la plus internationale

Pendant les quatre jours du salon, près de 109 600 professionnels ont visité l'événement, dont 25 % d'internationaux, en provenance de 120 pays, principalement des États-Unis, d'Europe et d'Amérique latine. Les acheteurs et les visiteurs professionnels ont été attirés par le large éventail d'offres présentées par plus de 3 300 entreprises exposantes, dont 1 200 provenant de plus de 70 pays, dans le cadre d'un événement qui a promu l'internationalisation, les opportunités commerciales et la compétitivité des secteurs stratégiques de l'économie espagnole.

En ce sens, les entreprises internationales participantes ont représenté 30 % de plus que lors de l'édition précédente, en 2024, avec une augmentation de 40 % de l'espace d'exposition alloué à la présence internationale. L'Europe, avec la Pologne comme pays d'honneur, ainsi que l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, ont concentré une grande partie de cette représentation internationale.

En outre, pendant les quatre jours de l'événement, plus de 14 500 réunions d'affaires ont eu lieu entre les entreprises participantes et plus de 2 700 acheteurs et importateurs de 120 pays invités par le salon.

Promotion de la filière Horeca et de l'innovation

L'une des zones les plus réussies de cette édition a été celle consacrée au canal Horeca, qui, conformément à l'engagement stratégique de l'événement en faveur de la restauration et de l'hôtellerie, a connu cette année une croissance de 40 %, réunissant plus de 600 entreprises du secteur.

En ce sens, les nouveaux produits et développements étaient une fois de plus au cœur de l'événement. Le salon est devenu une vitrine pour les propositions pionnières, offrant notamment des solutions plus saines, avec un impact environnemental moindre, ainsi que des applications d'intelligence artificielle visant une nutrition de plus en plus personnalisée.

Grâce à sa collaboration avec la Fundació Banc dels Aliments, Alimentaria + Hostelco, une centaine de bénévoles de l'ONG collecteront plus de 20 000 kg d'aliments et de boissons offerts par les entreprises exposantes.

La prochaine édition d'Alimentaria+Hostelco aura lieu du 20 au 23 mars 2028 à la Fira de Barcelone, sur la Gran Via.

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