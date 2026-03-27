アリメンタリア＋ホステルコ（Alimentaria+Hostelco）、過去最高の国際色を示した回を成功裏に終了

スペイン・バルセロナ, 2026年3月28日 /PRNewswire/ -- 食品、飲料、フードサービス、ホスピタリティ機器業界をリードする見本市プラットフォームのアリメンタリア＋ホステルコ（Alimentaria+Hostelco）は、過去最多の海外出展者数と国内外のバイヤーの大幅な参加を背景に、好調な来場実績と商談成果を収めて閉幕しました。アリメンタリア（Alimentaria）の50周年を記念した今回のイベントは、Horeca部門の主導的な役割と、業界向けの製品イノベーションおよびソリューションの推進でも注目を集めました。

4日間の会期中、約109,600人の業界関係者が来場し、その25％は主に米国、欧州、ラテンアメリカを中心とする120カ国からの海外来場者でした。スペイン経済の戦略的セクターの国際化、ビジネス機会の創出、競争力の強化を後押しする本イベントでは、バイヤーや業界来場者が、70カ国超から参加した1,200社を含む3,300社超の出展企業による幅広い提案に引き付けられました。

Alimentaria+Hostelco successfully closes its most international edition

この点において、参加した海外企業数は前回の2024年開催比で30％増となり、海外企業向けに割り当てられた展示スペースも40％拡大しました。名誉国にポーランドを迎えた欧州は、ラテンアメリカおよび北米とともに、海外参加の大きな割合を占めました。

また、4日間の会期中、参加企業と、主催者が120カ国から招待した2,700人超のバイヤーおよび輸入業者との間で、14,500件超の商談が行われました。

Horecaチャネルの推進とイノベーション

今大会で最も成功を収めた分野の1つはHorecaチャネル向けエリアであり、フードサービスおよびホスピタリティに対する本イベントの戦略的な取り組みに沿って、今年は600社超が集結し、前年比40％増となりました。

この点において、新製品や新たな開発成果は今回もイベントの中心となりました。本イベントは、環境負荷を抑えたより健康的なソリューションや、ますますパーソナライズされた栄養を目指す人工知能アプリケーションなど、先駆的な提案を紹介する場となりました。

Fundació Banc dels Alimentsとアリメンタリア＋ホステルコ（Alimentaria+Hostelco）の協力により、同NGOの100人のボランティアが、出展企業から寄付された20,000kg超の食品と飲料を回収します。

次回のアリメンタリア＋ホステルコ（Alimentaria+Hostelco）は、2028年3月20日から23日まで、Fira de Barcelonaのグラン・ビア会場で開催されます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2943751/Alimentaria_Hostelco.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona