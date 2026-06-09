Ampliando sua parceria com organizações sem fins lucrativos, a EZVIZ fortalece sua Iniciativa Verde para gerar um impacto real na harmonia entre seres humanos e natureza com uma campanha de conscientização de uma semana

HOOFDDORP, Países Baixos, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A EZVIZ, uma das principais marcas globais de casas inteligentes, anuncia uma nova fase da sua Iniciativa EZVIZ Green, ampliando seus esforços de proteção ambiental por meio de dois projetos plurianuais. Sob o tema "Limpar. Conservar. Coexistir.", a marca lança uma semana de mobilização ambiental durante o período entre o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Mundial dos Oceanos, incentivando parceiros e usuários a participarem de ações conjuntas de maior alcance. Ao unir iniciativas voltadas à resiliência climática e à proteção dos oceanos, a EZVIZ responde aos desafios ambientais com uma proposta mais ampla de coexistência sustentável entre seres humanos e natureza.

A EZVIZ lança a Semana de Defesa do Meio Ambiente para dar início ao seu projeto conjunto renovado neste novo ano de colaboração com a Treedom e a Plastic Bank.

"Nesta nova fase, a Iniciativa Verde EZVIZ está voltada para a vitalidade ecológica que beneficia tanto as pessoas quanto as demais espécies", afirmou Joanne Cao, Secretária do Conselho da EZVIZ e Diretora do Comitê ESG. Destacando seus projetos de longo prazo com a Treedom, plataforma líder mundial em plantio de árvores, e a Plastic Bank, referência global na proteção dos oceanos, a EZVIZ busca envolver as comunidades locais de forma mais profunda, equilibrando preservação ambiental e geração de valor econômico. Essa iniciativa está alinhada ao apelo das Nações Unidas para reconstruir a relação entre a humanidade e o planeta. Ao promover um ciclo positivo em que as pessoas também se beneficiam de ecossistemas saudáveis, a empresa contribui para a construção de uma sustentabilidade duradoura, reforçando seu papel como participante do Pacto Global da ONU (UNGC) e apoiando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Assim como os seres humanos, todas as criaturas são partes interessadas deste planeta", acrescentou Cao. "Com a nossa Iniciativa Verde, buscamos ajudar a criar ecossistemas saudáveis nos quais natureza e pessoas possam prosperar juntas."

A evolução da Iniciativa Verde EZVIZ impulsiona mudanças da terra ao mar por meio das parcerias com a Treedom e a Plastic Bank. Em colaboração com a Treedom, a EZVIZ apoia agricultores locais no plantio de árvores, integrando agricultura e reflorestamento em 11 países. Na escala atual, estima-se uma redução de mais de 738,2 toneladas de CO₂ ao longo da próxima década. A floresta global em expansão deverá ultrapassar 6.000 árvores até 2027, contribuindo ainda mais para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico. No novo ciclo de colaboração, a cobertura florestal será ampliada para mais regiões do Sudeste Asiático, América do Sul e África, com foco em áreas ecologicamente estratégicas, como o Equador, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Por meio da Plastic Bank, a EZVIZ contribui para o combate à poluição plástica ao engajar coletores em diversas partes do mundo na coleta de garrafas e resíduos recicláveis, gerando renda adicional para essas comunidades. Até o momento, a iniciativa possibilitou a reciclagem de 1 milhão de garrafas, evitou que 20 mil quilos de plástico contaminassem os recursos hídricos e beneficiou coletores de 29 comunidades por meio da troca de resíduos por benefícios sociais. Neste ano, a EZVIZ concentra seus esforços no Sudeste Asiático, região que abriga um dos maiores arquipélagos costeiros do mundo, para implementar processos de reciclagem mais estruturados e eficientes, promovendo a biodiversidade marinha e a estabilidade econômica local.

Como parte da iniciativa, a EZVIZ também integra suas parcerias externas com práticas internas para ampliar seu impacto positivo. A empresa mantém seu compromisso com a inovação sustentável e lançou neste ano sua linha de câmeras 4G com bateria, desenvolvida para minimizar o consumo de energia sem comprometer a segurança. Além disso, a inovação continua avançando para aprimorar a detecção de animais silvestres, oferecendo maior proteção tanto para os usuários quanto para a vida selvagem em áreas remotas.

FONTE EZVIZ