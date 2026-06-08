EZVIZ ขยายความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร ยกระดับโครงการ EZVIZ Green Initiative เพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ด้วยแคมเปญรณรงค์ตลอดทั้งสัปดาห์

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EZVIZ

08 Jun, 2026, 11:30 CST

8 มิถุนายน 2569 – EZVIZ แบรนด์สมาร์ทโฮมชั้นนำระดับโลก ประกาศเริ่มต้นบทใหม่ของโครงการ EZVIZ Green Initiative โดยขยายการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการระยะยาวสองโครงการ ภายใต้หัวข้อ "สะอาด อนุรักษ์ อยู่ร่วมกัน" แบรนด์กำลังเปิดตัวสัปดาห์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก เพื่อดึงดูดพันธมิตรและผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันที่ใหญ่ขึ้น โดยการผสมผสานการเรียกร้องให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องมหาสมุทร EZVIZ ตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยข้อเสนอที่ใหญ่กว่าของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

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EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.
EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

"ในระยะใหม่นี้ EZVIZ Green มุ่งเน้นไปที่ความมีชีวิตชีวาทางนิเวศวิทยาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้คนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ" โจแอนน์ คาว เลขานุการคณะกรรมการ EZVIZ และผู้อำนวยการคณะกรรมการ ESG กล่าว EZVIZ นำเสนอโครงการระยะยาวร่วมกับ Treedom แพลตฟอร์มปลูกต้นไม้ชั้นนำระดับโลก และ Plastic Bank ผู้บุกเบิกด้านการปกป้องมหาสมุทรระดับโลก โดยมุ่งเน้นการดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องสิ่งแวดล้อมกับคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับคำเรียกร้องของสหประชาชาติในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก ด้วยการสร้างวงจรเชิงบวกที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่สำคัญ EZVIZ จึงช่วยสร้างความยั่งยืนที่คงอยู่ได้ยาวนาน ทำหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

"เช่นเดียวกับมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโลกใบนี้" Cao กล่าว "ด้วยโครงการริเริ่มสีเขียวของเรา เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง ซึ่งธรรมชาติและผู้คนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน"

การยกระดับ EZVIZ ให้เป็นสีเขียวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากบนบกสู่ทะเลผ่านความร่วมมือกับ Treedom และ Plastic Bank โดย EZVIZ ร่วมกับ Treedom สนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นในการปลูกต้นไม้ บูรณาการเกษตรกรรมกับป่าไม้ใน 11 ประเทศ คาดการณ์ว่าการปลูกป่าทั่วโลกในระดับปัจจุบันจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 738.2 ตันในทศวรรษหน้า และคาดว่าจะมีต้นไม้ขึ้นมากกว่า 6,000 ต้นภายในปี 2027 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในปีแห่งความร่วมมือใหม่นี้ พื้นที่ป่าจะขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ มากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และแอฟริกา โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ทางนิเวศวิทยาที่สำคัญ เช่น เอกวาดอร์ เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผ่านโครงการ Plastic Bank EZVIZ ช่วยต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกโดยการดึงดูดผู้เก็บรวบรวมขวดพลาสติกทั่วโลกให้มาเก็บขวดพลาสติกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้ช่วยรีไซเคิลขวดพลาสติกไปแล้ว 1,000,000 ขวด ป้องกันพลาสติก 20,000 กิโลกรัมจากการปนเปื้อนในน้ำ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เก็บรวบรวมจาก 29 ชุมชนด้วยผลประโยชน์ทางสังคมที่แลกเปลี่ยนกัน ในปีนี้ EZVIZ มุ่งเน้นไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะชายฝั่งที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อดำเนินการรีไซเคิลพลาสติกอย่างรอบคอบและเป็นระบบมากขึ้น สร้างแรงผลักดันในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม EZVIZ ยังประสานความร่วมมือภายนอกกับแนวปฏิบัติภายในเพื่อขยายผลกระทบให้มากขึ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้เปิดตัวกล้องแบตเตอรี่ 4G ในปีนี้ ซึ่งลดการใช้พลังงานโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย นวัตกรรมกำลังเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสัตว์ป่า มอบการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้และสัตว์ป่าในพื้นที่ห่างไกล

SOURCE EZVIZ

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