A EZVIZ adere ao Pacto Global das Nações Unidas, iniciando um novo capítulo em sua jornada inabalável rumo à sustentabilidade a longo prazo e expandindo ainda mais sua contribuição para questões ambientais cruciais.

HOOFDDORP, Países Baixos, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A EZVIZ, defensora de casas inteligentes mais ecológicas, tem o orgulho de anunciar sua participação no Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) no Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável, neste Dia da Terra. Como pioneira em casas inteligentes, a EZVIZ alinha sua premiada iniciativa EZVIZ Green aos Dez Princípios do UNGC, gerando um impacto transformador por meio de negócios responsáveis na proteção ambiental.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

O Pacto Global da ONU é um convite às empresas para que adotem dez princípios universais em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, e para que apoiem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com mais de 25.000 participantes em 167 países, o UNGC está contribuindo para a preservação e limpeza do planeta, com sua crescente influência.

Embora seja uma participante recente da iniciativa, a EZVIZ vem implementando os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em seu desenvolvimento, operações e gestão, incluindo a criação de um comitê ESG (Ambiental, Social e de Governança) dirigido pelo Conselho. Em 10 de abril, a empresa publicou seu relatório ESG de 2025, em consonância com seu compromisso "Nosso Planeta. Nossas Ações", visando transparência e conscientização. Ao longo do último ano, a EZVIZ recebeu reconhecimento internacional, como o European Green Awards, o SEAL Sustainability Business Awards e o Indigo Design Award na categoria "Design para a Mudança Social".

Para proteger um planeta verde, a EZVIZ tem se dedicado a combater a degradação do solo, o aquecimento global, a reciclagem de plásticos, o empoderamento da comunidade e muito mais. Em parceria com a Treedom, a EZVIZ plantou 4.190 árvores com agricultores locais, reduzindo aproximadamente 738,2 toneladas de CO 2 . Juntamente com o Plastic Bank, a EZVIZ impediu que mais de 1.000.000 de garrafas plásticas poluíssem ambientes vulneráveis. As parcerias são reforçadas pela reciclagem interna de plásticos e pela minimização de resíduos. Em 2025, a EZVIZ incorporou mais de 30 toneladas de materiais reciclados no design de seus aspiradores robóticos RE7 Edge e reduziu as emissões de CO 2 em 73,1 toneladas por meio de embalagens mais ecológicas.

"Tornar-se parte do Pacto Global da ONU é um marco significativo para nós. Significa que nossos esforços na construção de um planeta melhor foram reconhecidos globalmente", disse Jingwen Cao, Secretária do Conselho da EZVIZ e Diretora do Comitê ESG. "Essa participação nos dá a confiança necessária para expandir ainda mais nossa proteção ambiental, bem como para estabelecer limites mais rigorosos, evitando sacrificar o meio ambiente em prol do lucro comercial."

Com a sustentabilidade em seu DNA, a empresa também desenvolveu tecnologia verde com baixa pegada de carbono. A tecnologia de baixo consumo de energia AOV e o modo de visão noturna ColorFULL ajudam a reduzir o consumo de energia e a poluição luminosa resultantes da segurança residencial 24 horas por dia, 7 dias por semana. A EZVIZ, pioneira na incorporação de detecção de animais selvagens patenteada em câmeras externas, continua a implementar inteligência artificial responsável para equilibrar a segurança humana e a proteção da vida selvagem, de acordo com Sophie Zhang, Diretora Global da Marca EZVIZ.

"Acreditamos no poder da tecnologia e sempre nos esforçamos para beneficiar não apenas nossos usuários, mas também a todos e a todas as vidas", disse Zhang. "Junto com outros líderes do setor no Pacto Global da ONU, a EZVIZ está motivada a contribuir para um futuro melhor para as próximas gerações."

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FONTE EZVIZ