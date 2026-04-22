A EZVIZ adere ao Pacto Global das Nações Unidas, iniciando um novo capítulo em sua jornada inabalável rumo à sustentabilidade a longo prazo e expandindo ainda mais sua contribuição para questões ambientais cruciais.
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22 abr, 2026, 13:30 GMT
HOOFDDORP, Países Baixos, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A EZVIZ, defensora de casas inteligentes mais ecológicas, tem o orgulho de anunciar sua participação no Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) no Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável, neste Dia da Terra. Como pioneira em casas inteligentes, a EZVIZ alinha sua premiada iniciativa EZVIZ Green aos Dez Princípios do UNGC, gerando um impacto transformador por meio de negócios responsáveis na proteção ambiental.
O Pacto Global da ONU é um convite às empresas para que adotem dez princípios universais em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, e para que apoiem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com mais de 25.000 participantes em 167 países, o UNGC está contribuindo para a preservação e limpeza do planeta, com sua crescente influência.
Embora seja uma participante recente da iniciativa, a EZVIZ vem implementando os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em seu desenvolvimento, operações e gestão, incluindo a criação de um comitê ESG (Ambiental, Social e de Governança) dirigido pelo Conselho. Em 10 de abril, a empresa publicou seu relatório ESG de 2025, em consonância com seu compromisso "Nosso Planeta. Nossas Ações", visando transparência e conscientização. Ao longo do último ano, a EZVIZ recebeu reconhecimento internacional, como o European Green Awards, o SEAL Sustainability Business Awards e o Indigo Design Award na categoria "Design para a Mudança Social".
Para proteger um planeta verde, a EZVIZ tem se dedicado a combater a degradação do solo, o aquecimento global, a reciclagem de plásticos, o empoderamento da comunidade e muito mais. Em parceria com a Treedom, a EZVIZ plantou 4.190 árvores com agricultores locais, reduzindo aproximadamente 738,2 toneladas de CO2. Juntamente com o Plastic Bank, a EZVIZ impediu que mais de 1.000.000 de garrafas plásticas poluíssem ambientes vulneráveis. As parcerias são reforçadas pela reciclagem interna de plásticos e pela minimização de resíduos. Em 2025, a EZVIZ incorporou mais de 30 toneladas de materiais reciclados no design de seus aspiradores robóticos RE7 Edge e reduziu as emissões de CO2 em 73,1 toneladas por meio de embalagens mais ecológicas.
"Tornar-se parte do Pacto Global da ONU é um marco significativo para nós. Significa que nossos esforços na construção de um planeta melhor foram reconhecidos globalmente", disse Jingwen Cao, Secretária do Conselho da EZVIZ e Diretora do Comitê ESG. "Essa participação nos dá a confiança necessária para expandir ainda mais nossa proteção ambiental, bem como para estabelecer limites mais rigorosos, evitando sacrificar o meio ambiente em prol do lucro comercial."
Com a sustentabilidade em seu DNA, a empresa também desenvolveu tecnologia verde com baixa pegada de carbono. A tecnologia de baixo consumo de energia AOV e o modo de visão noturna ColorFULL ajudam a reduzir o consumo de energia e a poluição luminosa resultantes da segurança residencial 24 horas por dia, 7 dias por semana. A EZVIZ, pioneira na incorporação de detecção de animais selvagens patenteada em câmeras externas, continua a implementar inteligência artificial responsável para equilibrar a segurança humana e a proteção da vida selvagem, de acordo com Sophie Zhang, Diretora Global da Marca EZVIZ.
"Acreditamos no poder da tecnologia e sempre nos esforçamos para beneficiar não apenas nossos usuários, mas também a todos e a todas as vidas", disse Zhang. "Junto com outros líderes do setor no Pacto Global da ONU, a EZVIZ está motivada a contribuir para um futuro melhor para as próximas gerações."
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FONTE EZVIZ
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