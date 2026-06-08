Mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức phi lợi nhuận, EZVIZ nâng cấp Sáng kiến Xanh của mình để tạo ra tác động thực sự đối với sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên thông qua chiến dịch tuyên truyền kéo dài một tuần.

EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

Ngày 8 tháng 6 năm 2026 – EZVIZ, một thương hiệu nhà thông minh hàng đầu thế giới, công bố bước sang chương mới của Sáng kiến EZVIZ Green bằng cách mở rộng hoạt động bảo vệ môi trường thông qua hai dự án kéo dài nhiều năm. Với chủ đề "Làm sạch. Bảo tồn. Chung sống.", thương hiệu sẽ khởi động một tuần lễ tuyên truyền xanh trùng với Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới để thu hút các đối tác và người dùng tham gia vào các hành động chung quy mô lớn hơn. Bằng cách kết hợp lời kêu gọi tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương, EZVIZ ứng phó với các vấn đề môi trường bằng một tầm nhìn rộng lớn hơn về sự chung sống chung bền vững giữa con người và thiên nhiên.

"Trong giai đoạn mới, Sáng kiến Xanh EZVIZ hướng đến sức sống sinh thái mang lại lợi ích cho cả con người và các sinh vật khác," bà Joanne Cao, Thư ký Hội đồng quản trị EZVIZ và Giám đốc Ủy ban ESG cho biết. Nhấn mạnh các dự án kéo dài một năm với Treedom, một nền tảng trồng cây hàng đầu thế giới, và Plastic Bank, một tổ chức tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ đại dương, EZVIZ nỗ lực thu hút sự tham gia sâu rộng hơn của các cộng đồng địa phương nhằm cân bằng giữa bảo vệ môi trường và giá trị kinh tế. Điều này phù hợp với lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về việc hàn gắn mối quan hệ giữa con người và hành tinh. Bằng cách xây dựng một chu trình tích cực, nơi con người có thể hưởng lợi từ một hệ sinh thái quan trọng, EZVIZ giúp định hình sự bền vững lâu dài, hoàn thành vai trò là thành viên tham gia vào Sáng kiến Xanh của Liên Hợp Quốc và đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

"Giống như con người, tất cả các sinh vật đều là những bên liên quan của hành tinh này," bà Cao cho biết. "Thông qua Sáng kiến Xanh, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra các hệ sinh thái lành mạnh, nơi thiên nhiên và con người bổ sung cho nhau."

Việc nâng cấp Sáng kiến Xanh của EZVIZ thúc đẩy sự thay đổi từ đất liền ra biển thông qua quan hệ hợp tác với Treedom và Plastic Bank. Cùng với Treedom, EZVIZ hỗ trợ nông dân địa phương trồng cây, tích hợp nông nghiệp với lâm nghiệp trên 11 quốc gia. Ước tính sẽ giảm hơn 738,2 tấn CO 2 trong thập kỷ tới nếu duy trì quy mô hiện tại, diện tích rừng toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 6.000 cây vào năm 2027, góp phần cải thiện an ninh lương thực và phát triển kinh tế. Trong năm hợp tác mới, diện tích rừng sẽ được mở rộng đến nhiều khu vực hơn ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Châu Phi, tập trung vào các khu vực sinh thái quan trọng như Ecuador để bù đắp cho biến đổi khí hậu.

Thông qua Ngân hàng Nhựa (Plastic Bank), EZVIZ góp phần chống ô nhiễm nhựa bằng cách khuyến khích những người thu gom trên toàn thế giới thu gom chai nhựa để có thêm thu nhập. Đến nay, dự án đã giúp tái chế 1.000.000 chai nhựa, ngăn chặn 20.000 kg nhựa gây ô nhiễm nguồn nước và trao quyền cho những người thu gom từ 29 cộng đồng bằng các lợi ích xã hội được trao đổi. Năm nay, EZVIZ tập trung vào Đông Nam Á, nơi có một trong những quần đảo ven biển dài nhất thế giới, để thực hiện việc tái chế nhựa cẩn thận và có hệ thống hơn, tạo đòn bẩy để thúc đẩy đa dạng sinh học biển và ổn định kinh tế.

Là một phần của Sáng kiến này, EZVIZ cũng phối hợp hợp tác bên ngoài với các hoạt động nội bộ để khuếch đại tác động của mình. Công ty này nỗ lực hướng tới đổi mới xanh và đã cho ra mắt dòng camera pin 4G trong năm nay, giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng mà không ảnh hưởng đến an toàn. Quá trình đổi mới đang được đẩy mạnh để tăng cường khả năng phát hiện động vật hoang dã, mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho cả người dùng và động vật hoang dã ở những khu vực hẻo lánh.

SOURCE EZVIZ