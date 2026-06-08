Renforçant son partenariat avec les organisations à but non lucratif, EZVIZ intensifie son Initiative Verte pour un impact concret sur l'harmonie entre l'humain et la nature grâce à une campagne de sensibilisation d'une semaine.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, marque leader mondiale de domotique, annonce une nouvelle étape de son Initiative EZVIZ Green, avec le développement de deux projets pluriannuels pour une protection environnementale renforcée. Sous le thème « Protéger. Préserver. Coexister. », la marque lance une semaine de sensibilisation à l'environnement, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée mondiale des océans, afin d'impliquer ses partenaires et utilisateurs dans des actions communes d'envergure. En associant les appels à la résilience climatique et à la protection des océans, EZVIZ répond aux enjeux environnementaux par une vision plus globale de coexistence durable entre l'humain et la nature.

EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

« Dans cette nouvelle phase, EZVIZ Verte se concentre sur la vitalité écologique, bénéfique à la fois aux humains et aux autres êtres vivants », déclare Joanne Cao, secrétaire du conseil d'administration d'EZVIZ et directrice du comité ESG. Mettant en lumière ses projets menés tout au long de l'année avec Treedom, plateforme leader mondiale de plantation d'arbres, et Plastic Bank, pionnière mondiale de la protection des océans, EZVIZ s'efforce d'impliquer davantage les communautés locales afin de concilier protection de l'environnement et création de valeur économique. Cette démarche s'inscrit dans l'appel des Nations Unies à restaurer la relation entre l'humanité et la planète. En instaurant un cercle vertueux où les populations bénéficient d'un écosystème vital, EZVIZ contribue à façonner un développement durable à long terme, remplissant ainsi son rôle d'acteur du Pacte mondial des Nations Unies et contribuant aux Objectifs de développement durable (ODD).

« À l'instar des êtres humains, toutes les créatures sont parties prenantes de cette planète », a déclaré Cao. « Avec notre Initiative Verte, nous visons à contribuer à la création d'écosystèmes sains où la nature et l'humanité se complètent. »

La démarche EZVIZ Green impulse le changement de la terre à la mer grâce à des partenariats avec Treedom et Plastic Bank. En collaboration avec Treedom, EZVIZ accompagne les agriculteurs locaux dans la plantation d'arbres, intégrant agriculture et foresterie dans 11 pays. On estime que, au rythme actuel, la croissance des forêts mondiales permettra de réduire les émissions de CO 2 de plus de 738,2 tonnes au cours de la prochaine décennie. On prévoit que la couverture forestière mondiale dépassera les 6 000 arbres d'ici 2027, contribuant ainsi à améliorer la sécurité alimentaire et le développement économique. Cette année, dans le cadre de cette nouvelle collaboration, le couvert forestier s'étendra à davantage de régions d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et d'Afrique, en ciblant des zones écologiquement vitales comme l'Équateur afin de lutter contre le changement climatique.

Par le biais de Plastic Bank, EZVIZ contribue à la lutte contre la pollution plastique en mobilisant des collecteurs du monde entier pour collecter des bouteilles et obtenir ainsi un revenu supplémentaire. À ce jour, l'initiative a permis le recyclage d'un million de bouteilles, a empêché la pollution de l'eau par 20 000 kg de plastique et a soutenu les collecteurs de 29 communautés grâce à des avantages sociaux. Cette année, EZVIZ concentre ses efforts sur l'Asie du Sud-Est, qui abrite l'un des plus longs archipels côtiers du monde, afin de mettre en œuvre un recyclage du plastique plus rigoureux et systématique, créant ainsi un effet de levier pour renforcer la biodiversité marine et la stabilité économique.

Dans le cadre de cette initiative, EZVIZ associe sa coopération externe à ses pratiques internes afin d'amplifier son impact. L'entreprise s'engage pour une innovation verte et a lancé cette année une gamme de caméras à batterie 4G, qui minimise la consommation d'énergie sans compromettre la sécurité. L'innovation est au cœur de ses efforts pour améliorer la détection des animaux sauvages et offrir une meilleure protection aux utilisateurs comme à la faune sauvage dans les zones reculées.