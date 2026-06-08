Un millón de botellas recicladas y una meta de más de 6.000 árboles sembrados: la apuesta ambiental de EZVIZ

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, la compañía fortalece dos iniciativas globales enfocadas en la reforestación y la reducción de residuos plásticos.

HOOFDDORP, Países Bajos, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto marcado por los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los océanos, la tecnología también busca aportar soluciones. Por eso, EZVIZ anunció una nueva etapa de su iniciativa global de sostenibilidad EZVIZ Green con acciones enfocadas en la reforestación y la reducción de residuos plásticos.

EZVIZ lanza una Semana de Promoción Ecológica para dar inicio a su proyecto conjunto mejorado en el nuevo año de colaboración con Treedom y Plastic Bank.

Bajo el lema "Limpiar. Conservar. Coexistir.", la compañía desarrolla una campaña de sensibilización que coincide con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, promoviendo la participación de aliados y usuarios en acciones de impacto ambiental.

"En esta nueva fase, EZVIZ Green se centra en la vitalidad ecológica que beneficia tanto a las personas como a las demás criaturas", señaló Joanne Cao, Secretaria del Consejo de Administración de EZVIZ y Directora del Comité ESG.

La estrategia se apoya en alianzas con organizaciones especializadas como Treedom y Plastic Bank, con el objetivo de generar beneficios ambientales y sociales en distintas regiones del mundo.

Más árboles para enfrentar el cambio climático

A través de su colaboración con Treedom, EZVIZ apoya proyectos de reforestación y agroforestería en 11 países. La iniciativa permite que agricultores locales planten y cuiden árboles mientras fortalecen sus medios de vida.

De mantenerse el ritmo actual, la superficie forestal impulsada por el programa permitirá absorber más de 738,2 toneladas de CO₂ durante la próxima década, además de superar los 6.000 árboles sembrados para 2027.

Durante este nuevo ciclo de trabajo, la iniciativa ampliará su alcance en regiones de Sudamérica, África y el Sudeste Asiático, incluyendo zonas de alta importancia ecológica como Ecuador.

Un millón de botellas recicladas para proteger los océanos

En paralelo, la alianza con Plastic Bank busca reducir la contaminación por plásticos mediante programas de recolección que generan ingresos adicionales para comunidades locales.

Hasta la fecha, la iniciativa ha logrado reciclar 1.000.000 de botellas plásticas, evitar que 20.000 kilogramos de plástico lleguen a fuentes hídricas y beneficiar a recolectores de 29 comunidades a través de distintos incentivos sociales.

Durante 2026, los esfuerzos estarán concentrados principalmente en el Sudeste Asiático, una de las regiones costeras más importantes del planeta, donde se fortalecerán los procesos de reciclaje para contribuir a la protección de la biodiversidad marina.

Tecnología y sostenibilidad

Como parte de esta estrategia, EZVIZ también impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas con menor impacto ambiental. Entre ellas se encuentra su línea de cámaras con batería 4G, diseñada para optimizar el consumo energético sin afectar el desempeño de seguridad.

La compañía también continúa avanzando en tecnologías de detección de animales silvestres, con el propósito de facilitar la convivencia entre las personas y la fauna en zonas remotas.

FUENTE EZVIZ