Memperluas perkongsiannya dengan organisasi bukan berasaskan keuntungan, EZVIZ menaik taraf Inisiatif Hijaunya untuk memberi impak sebenar terhadap keharmonian antara manusia dan alam semula jadi dengan kempen advokasi selama seminggu

HOOFDDORP, Belanda, 8 Jun 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, jenama rumah pintar terkemuka dunia, mengumumkan bahawa ia memasuki lembaran baharu Inisiatif EZVIZ Green dengan memperluas perlindungan alam sekitar dengan dua projek berbilang tahun. Di bawah tema "Bersih. Pelihara. Wujud Bersama.", jenama ini melancarkan minggu advokasi hijau sempena Hari Alam Sekitar Sedunia dan Hari Lautan Sedunia untuk melibatkan rakan kongsi dan pengguna dalam tindakan bersama yang lebih besar. Dengan menggabungkan seruan untuk daya tahan iklim dan perlindungan lautan, EZVIZ bertindak balas terhadap isu-isu alam sekitar dengan cadangan yang lebih besar untuk kewujudan bersama yang mampan antara manusia dan alam.

EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

"Dalam fasa baharu, EZVIZ Green menumpukan pada daya hidup ekologi yang memberi manfaat kepada manusia dan makhluk lain," kata Joanne Cao, Setiausaha Lembaga EZVIZ dan Pengarah Jawatankuasa ESG. Dengan mengetengahkan projek sepanjang tahunnya bersama Treedom, platform penanaman pokok terkemuka dunia, dan Plastic Bank, perintis global dalam perlindungan lautan, EZVIZ cuba melibatkan komuniti tempatan dengan cara yang lebih mendalam untuk mengimbangi perlindungan alam sekitar dengan nilai ekonomi. Ini selaras dengan rayuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memulihkan hubungan antara manusia dan planet ini. Dengan membina kitaran positif di mana orang ramai boleh mendapat manfaat daripada ekosistem yang penting, ia membantu membentuk kemampanan yang berkekalan dari semasa ke semasa, memenuhi peranannya sebagai peserta UNGC dan menyumbang kepada SDG.

"Seperti manusia, semua makhluk merupakan pihak berkepentingan planet ini," kata Cao. "Dengan Inisiatif Hijau kami, kami berhasrat untuk membantu mewujudkan ekosistem yang sihat di mana alam semula jadi dan manusia saling melengkapi."

Peningkatan EZVIZ Green memacu perubahan dari darat ke laut melalui perkongsian dengan Treedom dan Plastic Bank. Dengan Treedom, EZVIZ menyokong petani tempatan dalam menanam pokok, mengintegrasikan pertanian dengan perhutanan di 11 negara. Pada skala semasa, ia dianggarkan dapat mengurangkan lebih daripada 738.2 tan CO₂ dalam tempoh sedekad akan datang, hutan global yang semakin meningkat dijangka melebihi 6,000 pokok menjelang 2027, seterusnya meningkatkan keselamatan makanan dan pembangunan ekonomi. Dalam tahun kerjasama yang baharu, kawasan litupan hutan akan diperluas ke lebih banyak wilayah di seluruh Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Afrika, dengan memberi tumpuan kepada kawasan ekologi penting seperti Ecuador untuk mengimbangi perubahan iklim.

Melalui Plastic Bank, EZVIZ membantu memerangi pencemaran plastik dengan melibatkan pengumpul di seluruh dunia untuk mengumpul botol sebagai sumber pendapatan tambahan. Setakat ini, ia telah membolehkan kitar semula 1,000,000 botol, menghalang 20,000 kg plastik daripada mencemarkan air dan memperkasakan pengumpul daripada 29 komuniti melalui manfaat sosial yang diterima sebagai pertukaran. Tahun ini, EZVIZ menumpukan pada Asia Tenggara, yang merupakan lokasi salah satu gugusan kepulauan pantai terpanjang di dunia, untuk melaksanakan kitar semula plastik yang lebih teliti dan sistematik, mewujudkan impak yang dapat meningkatkan biodiversiti marin dan kestabilan ekonomi.

Sebagai sebahagian daripada inisiatif ini, EZVIZ juga mensinergikan kerjasama luaran dengan amalan dalaman untuk menguatkan impaknya. Ia berusaha untuk inovasi hijau dan melancarkan siri kamera bateri 4G pada tahun ini, yang meminimumkan penggunaan tenaga tanpa menjejaskan keselamatan. Inovasi turut giat dijalankan untuk meningkatkan keupayaan pengesanan haiwan liar, menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk pengguna dan hidupan liar di kawasan terpencil.

SOURCE EZVIZ