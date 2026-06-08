EVZIZ memperluas kemitraannya dengan organisasi nirlaba dan meningkatkan Inisiatif Hijau-nya untuk memberikan dampak nyata pada keselarasan antara manusia dan alam dengan kampanye advokasi selama seminggu

"Pada fase baru ini, EZVIZ Green berfokus pada vitalitas ekologis yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain," kata Joanne Cao, Sekretaris Dewan EZVIZ dan Direktur Komite ESG. Dengan menyoroti proyek-proyek yang berdurasi setahun bersama Treedom, platform penanaman pohon terkemuka di dunia, dan Plastic Bank, pelopor global dalam perlindungan laut, EZVIZ berupaya melibatkan komunitas lokal secara lebih mendalam untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan nilai ekonomi. Hal ini sejalan dengan seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan planet. Dengan membangun siklus positif di mana manusia dapat memperoleh manfaat dari ekosistem yang sehat, hal ini akan membantu membentuk keberlanjutan yang dalam jangka panjang, sekaligus menjalankan perannya sebagai peserta dalam UNGC dan berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sama seperti manusia, semua makhluk hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari planet ini," kata Cao. "Melalui Inisiatif Hijau kami, kami bertujuan untuk membantu menciptakan ekosistem yang sehat di mana alam dan manusia saling melengkapi."

Peningkatan EZVIZ Green mendorong perubahan dari darat ke laut melalui kemitraan dengan Treedom dan Plastic Bank. Dengan Treedom, EZVIZ mendukung petani lokal dalam menanam pohon, mengintegrasikan pertanian dengan kehutanan di 11 negara. Diperkirakan akan mengurangi lebih dari 738,2 ton CO2 dalam dekade berikutnya pada skala saat ini, hutan global yang terus tumbuh diperkirakan akan melebihi 6.000 pohon pada tahun 2027, yang selanjutnya akan meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi. Pada tahun kolaborasi baru ini, cakupan hutan akan diperluas ke lebih banyak wilayah di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika, dengan fokus pada area ekologis vital seperti Ekuador untuk mengimbangi perubahan iklim.

Melalui Plastic Bank, EZVIZ membantu memerangi polusi plastik dengan melibatkan para pengumpul di seluruh dunia untuk mengumpulkan botol guna mendapatkan penghasilan tambahan. Hingga saat ini, program ini telah memungkinkan daur ulang 1.000.000 botol, mencegah 20.000 kg plastik mencemari air, dan memberdayakan para pengumpul dari 29 komunitas dengan pertukaran manfaat sosial. Tahun ini, EZVIZ berkonsentrasi pada Asia Tenggara, rumah bagi salah satu kepulauan pesisir terpanjang di dunia, untuk menerapkan daur ulang plastik yang lebih hati-hati dan sistematis, guna menciptakan momentum yang dapet meningkatkan keanekaragaman hayati laut dan stabilitas ekonomi.

Sebagai bagian dari Inisiatif ini, EZVIZ juga menyinergikan kerja sama eksternal dengan praktik internal untuk memperkuat dampaknya. EZVIZ berupaya untuk inovasi ramah lingkungan dan meluncurkan seri kamera baterai 4G tahun ini, yang meminimalkan konsumsi energi tanpa mengorbankan keselamatan. Inovasi sedang berjalan dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan deteksi hewan liar, menawarkan perlindungan yang lebih besar bagi pengguna dan satwa liar di daerah terpencil.

SOURCE EZVIZ