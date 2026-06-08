EZVIZ、非営利団体とのパートナーシップを拡大し「グリーンイニシアチブ」を強化

～1週間にわたる啓発キャンペーンを通じて、人と自然の調和ある共生を推進～

ホーフトドルプ（オランダ）、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするスマートホームブランドであるEZVIZは、本日、2つの長期プロジェクトを通じて環境保護への取り組みをさらに拡大し、「EZVIZ Green Initiative」の新たなステージへと進むことを発表しました。「Clean・Conserve・Coexist（清潔・保全・共生）」をテーマに、世界環境デーおよび世界海洋デーに合わせて「グリーン・アドボカシー・ウィーク」を展開し、パートナー企業やユーザーとともに、より大きな環境アクションへの参加を呼びかけます。気候レジリエンスの向上と海洋保護への取り組みを組み合わせることで、EZVIZは人と自然が持続可能に共生できる社会の実現を目指し、より広い視点から環境課題に取り組みます。

EZVIZ取締役会秘書兼ESG委員会ディレクターのジョアン・カオ（Joanne Cao）は、「新たな段階を迎えた『EZVIZ Green』は、人間だけでなく、すべての生物に恩恵をもたらす生態系の活力に焦点を当てています」と述べています。

EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

また、世界有数の植樹プラットフォームである「Treedom」や、海洋保護の世界的パイオニアである「Plastic Bank」との1年間にわたるプロジェクトを強調し、地域社会を巻き込みながら、環境保護と経済的価値のより深いバランスを追求していく姿勢を示しました。これは、人間と地球の関係を修復しようとする国連の呼びかけとも一致するものです。人々が生態系から恩恵を得られる「好循環（ポジティブサイクル）」を構築することで、長期的な持続可能性を形成し、国連グローバル・コンパクト（UNGC）の参加企業としての役割を果たしながら、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献します。

カオ氏はさらに、「人間と同じように、すべての生き物はこの地球の利害関係者（ステークホルダー）です。私たちのグリーンイニシアチブは、自然と人々が互いに補完し合える、健全な生態系の創造を支援することを目指しています」と続けました。

EZVIZ Greenの新たな取り組みは、TreedomおよびPlastic Bankとの連携を通じて、陸から海へと活動領域を広げています。

Treedomとの協力では、EZVIZは地元農家による植樹活動を支援し、11カ国においてアグロフォレストリー（森林農法）の推進に取り組んでいます。現在のプロジェクト規模では、植樹された樹木により、今後10年間で738.2トン以上の$CO_2$吸収が見込まれています。また、植樹本数は2027年までに6,000本を超える予定であり、食料安全保障の向上や地域経済の発展にも貢献することが期待されています。新たな協力期間においては、森林再生プロジェクトの対象地域を東南アジア、南米、アフリカのさらなる地域へ拡大し、エクアドルをはじめとする重要な生態系地域に重点を置きながら、気候変動の緩和に貢献していきます。

一方、Plastic Bankとの協力では、世界各地の回収ネットワークに参加する回収者による使用済みプラスチックの回収活動を支援し、プラスチック汚染の削減に取り組んでいます。これまでに、EZVIZは100万本分のプラスチックボトルのリサイクルを支援し、約20,000kgのプラスチックが海や河川へ流出することを防いできました。また、29の地域コミュニティに属する回収者に対し、さまざまな社会的支援や特典を受けられる機会を提供しています。

2026年には、世界有数の長大な海岸線と島嶼群を有する東南アジア地域を重点エリアとして、より体系的かつ持続可能なプラスチック回収・リサイクル活動を推進します。これにより、海洋生物多様性の保全と地域経済の安定化の双方に貢献していくことを目指しています。

SOURCE EZVIZ