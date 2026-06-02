A marca coreana de cuidados com a pele lança uma campanha global, construída em torno do spray de soro facial PDRN Collagen Glow

LOS ANGELES, 2º de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Anua, marca coreana de cuidados com a pele que conquistou o varejo de beleza dos EUA, anuncia hoje Kendall Jenner como sua primeira embaixadora global da marca. Juntamente com o anúncio, Anua está lançando uma campanha mundial centrada em seu spray de soro facial PDRN Collagen Glow com Jenner.

ANUA NOMEIA KENDALL JENNER COMO PRIMEIRA EMBAIXADORA GLOBAL DA MARCA

O momento reflete o quão longe Anua chegou no mercado americano. Em 2024, a marca foi nomeada a marca de beleza número1 da TikTok Shop, alcançando a maior receita de marca única na TikTok Shop nos EUA, e ganhou o reconhecimento da Amazon Top Brand pelo desempenho de vendas em toda a plataforma em 2024 e 2025. Durante o Amazon Prime Day nos EUA em julho de 2024, Anua ficou em primeiro lugar em sua categoria, com vendas aumentando 537% ano a ano. Até 2025, a marca ultrapassou $ 500 milhões em receita global, com os EUA como seu maior mercado, e vendeu mais de 40 milhões de unidades em todo o mundo em 160 países. Hoje, a Anua é vendida em mais de 20.000 portas de varejo nos EUA, ressaltando sua rápida expansão da descoberta digital para a presença de varejo em todo o país.

Jenner tem sido aberta sobre suas rotinas diretas e consistentes de cuidados com a pele. Essa mentalidade se alinha de perto com a forma como Anua aborda os cuidados com a pele: formulações que são suaves na barreira da pele, focadas nos ingredientes e construídas para resultados reais. A campanha dá vida a essa conexão por meio do PDRN Spray, que faz parte de sua rotina diária.

"Eu descobri o limpador duplo pela primeira vez, e ele mudou minha pele. Também adoro o sérum verde azelaico e o PDRN, que me dão um brilho orvalhado. Sou uma grande fã dos produtos ", disse Kendall Jenner.

Spray de soro facial PDRN Collagen Glow, uma névoa de cápsula formulada com 2.000 ppm de PDRN (DNA de salmão) e ácido hialurônico. O spray proporciona hidratação imediata e um acabamento orvalhado de pele de vidro sem resíduos ou peso. Uma névoa de cápsula de óleo ultrafina, que absorve rapidamente, trabalha sobre ou sob a maquiagem e demonstrou clinicamente melhorar a hidratação da pele em 30,754%, reduzindo temporariamente a temperatura da superfície da pele. Adequado para todos os tipos de pele e não comedogênico, foi projetado para uso diário em qualquer ambiente.

Lançada em 1º de junho de 2026 em plataformas digitais e sociais globais, a campanha dá ao público uma visão de como Jenner usa o spray em sua rotina diária, desde a preparação matinal até viagens e retoques no set. O conteúdo será veiculado nos canais da Anua e nas plataformas da Jenner como parte de uma parceria plurianual que inclui campanhas globais e lançamentos de produtos.

"Estamos entusiasmados com a parceria com Kendall Jenner, um verdadeiro ícone global. Seu estilo de vida minimalista e intuitivo se alinha perfeitamente com a filosofia "tendência encontra confiança" de Anua, e estamos ansiosos para compartilhar essa visão compartilhada com um público global mais amplo ", disse Yi Seonhyeong, CEO da The Founders, Inc.

Para comemorar o lançamento, Anua dará vida ao "Dew On The Go" com uma experiência pop-up imersiva no bairro do Soho, em Nova York. Localizado na 21 Greene Street, oferecendo acesso público de 6 a 7 de junho. Inspirado pela facilidade e romance de uma fuga de verão europeia, o pop-up convidará os hóspedes a descobrir os produtos e a marca que Kendall usa para alcançar sua pele orvalhada. Os hóspedes experimentarão Anua através de uma série de pontos de contato sensoriais e dignos de fotos, incluindo uma recepção de névoa, momentos de descoberta de produtos, uma cabine de fotos, uma "Fonte de Orvalho", um Café de Orvalho e uma experiência de loja de presentes.

Sobre a Anua:

Fundada em 2019 pelos Fundadores (Co-CEOs Seonhyeong Lee e Changju Lee), a Anua é uma marca coreana de cuidados com a pele construída em torno de soluções direcionadas para uma ampla gama de preocupações com a pele. Cada produto baseia-se em ingredientes naturais e dermatológicos cuidadosamente selecionados, projetados para fornecer resultados visíveis em todos os tipos de pele. As formulações da marca estão ancoradas em ingredientes como folha de coração, pêssego, PDRN e ceramida de arroz, desenvolvidos com foco na saúde, eficácia e acessibilidade da barreira.

Desde que entrou nos EUA em 2022, Anua cresceu mais de 200% ao ano e ultrapassou $ 500 milhões em vendas globais no varejo em 2025. A marca é vendida na Ulta Beauty em todo o país, na Amazon e na anua.com, com expansão contínua na Europa, Oriente Médio e Austrália.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Site: anua.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992239/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

FONTE Anua