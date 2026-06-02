ANUA MENUJE KENDALL JENNER ZA PRVÚ GLOBÁLNU AMBASÁDORKU ZNAČKY
News provided byAnua
Jun 02, 2026, 19:20 ET
Kórejská kozmetická značka predstavuje globálnu kampaň, ktorá je postavená na pleťovom sére PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray
LOS ANGELES, 3. jún 2026 /PRNewswire/ -- Anua, kórejská kozmetická značka, ktorá dobyla americký maloobchod s kozmetikou, dnes vyhlasuje Kendall Jenner za svoju prvú globálnu ambasádorku. Zároveň s týmto vyhlásením spúšťa Anua celosvetovú kampaň zameranú na svoje pleťové sérum PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray s účasťou Jenner.
Z načasovania je očividné, ako ďaleko sa Anua na americkom trhu dostala. V roku 2024 bola vyhlásená za najlepšiu kozmetickú značku v TikTok Shope, dosiahla najvyššie tržby z predaja jednej značky na TikTok Shope v USA a získala uznanie Amazon Top Brand za predajné výsledky na celej platforme v rokoch 2024 aj 2025. Počas akcie Amazon Prime Day v USA v júli 2024 Anua získala prvenstvo vo svojej kategórii s medziročným nárastom tržieb o 537 %. Do roku 2025 značka prekročila celosvetové tržby vo výške 500 miliónov dolárov, pričom USA sa stali jej najväčším trhom. Celosvetovo predala viac ako 40 miliónov kusov v 160 krajinách. Dnes sa Anua predáva vo viac ako 20 000 maloobchodných predajniach po celých Spojených štátoch, čo podčiarkuje jej rýchlu expanziu z digitálnej novinky do celoštátnej prítomnosti v maloobchode.
Jenner otvorene hovorila o svojich jednoduchých a konzistentných procedúrach starostlivosti o pleť. Jej zmýšľanie dobre ladí s tým, ako pristupuje k starostlivosti o pleť Anua: zloženia, ktoré sú šetrné k kožnej bariére, zamerané na zložky a zostavené pre skutočné výsledky. Kampaň oživuje toto spojenie prostredníctvom spreja PDRN, ktorý je súčasťou jej dennej procedúry.
„Najprv som objavila čistič s dvojitým účinkom a zmenil mi pleť. Tiež milujem ich zelené sérum Azelaic a PDRN, ktoré mi dodáva svieži vzhľad. „Veľmi fandím týmto produktom," povedala Kendall Jenner.
Pleťové sérum PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, kapsulová hmla s obsahom 2000 ppm PDRN (DNA lososa) a kyseliny hyalurónovej. Sprej poskytuje okamžitú hydratáciu a svieži, sklovitý vzhľad bez zanechania nánosov alebo pocitu ťažkosti. Extra jemná hmla v olejových kapsulách sa rýchlo vstrebáva, funguje na mejkap alebo pod ním a klinicky preukázateľne zlepšuje hydratáciu pokožky o 30,754 %, pričom zároveň dočasne znižuje povrchovú teplotu pokožky. Je vhodné na každý typ pleti a nekomedogénny, navrhnuté na každodenné použitie v akomkoľvek prostredí.
Kampaň, ktorá začína 1. júna 2026 na globálnych digitálnych a sociálnych platformách, umožňuje divákom nahliadnuť do toho, ako Jenner používa sprej vo svojej každodennej procedúre, od rannej prípravy cez cestovanie až po úpravy pleti v práci. Obsah bude distribuovaný na kanáloch značky Anua a platformách Jenner v rámci viacročného partnerstva, ktoré zahŕňa globálne kampane a uvedenie produktov na trh.
„Sme nadšení zo spolupráce s Kendall Jenner, skutočnou globálnou ikonou. Jej minimalistický a intuitívny životný štýl plynulo ladí s filozofiou Anua „trend kombinovaný s dôverou". Tešíme sa na zdieľanie tejto spoločnej vízie so širším globálnym publikom," povedala Yi Seonhyeong, generálna riaditeľka spoločnosti The Founders, Inc.
Pri príležitosti uvedenia na trh Anua oživí motto „sviežosť na cestách" pohlcujúcim zážitkom v newyorskej štvrti Soho. Bude sa nachádzať na ulici Greene 21 a bude verejne prístupný od 6. do 7. júna. Expozícia, inšpirovaná ľahkosťou a romantikou európskeho letného úniku, pozve hostí, aby objavili produkty a značky, ktoré Kendall používa na dosiahnutie svojej sviežej pleti. Hostia budú môcť spoznať značku Anua prostredníctvom série senzorických prezentácií hodných fotografovania, vrátane recepcie s hmlou, objavovania produktov, fotobúdky, fontány „Dew Fountain", kaviarne Dew Café a obchodu so suvenírmi.
O značke Anua:
Značku Anua založila v roku 2019 spoločnosť The Founders (v spoločnom vedení Seonhyeong Lee a Changju Lee). Ide o kórejskú kozmetickú značku, ktorá je postavená na cielených riešeniach pre širokú škálu problémov s pokožkou. Každý produkt je vyrobený zo starostlivo vybraných prírodných a dermatologických prísad, ktoré sú navrhnuté tak, aby priniesli viditeľné výsledky pre každý typ pleti. Receptúry tejto značky sú založené na zložkách, ako sú srdcovka, broskyňa, PDRN a ryžový ceramid, vyvinuté so zameraním na zdravie kožnej bariéry, účinnosť a dostupnosť.
Od vstupu na americký trh v roku 2022 spoločnosť Anua zaznamenala medziročný rast o viac ako 200 % a v roku 2025 prekročila celosvetové maloobchodné tržby vo výške 500 miliónov dolárov. Značka sa predáva v obchode Ulta Beauty celoštátne, na Amazone a na anua.com a neustále sa rozširuje do Európy, na Blízky východ a do Austrálie.
Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Webová stránka: anua.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg
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