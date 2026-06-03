ANUA、初のグローバルブランドアンバサダーにKendall Jennerを起用

韓国発スキンケアブランド、PDRNコラーゲングロウフェイシャルセラムスプレーを中心にグローバルキャンペーンを開始

ロサンゼルス, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 米国の美容小売業界で急成長中の韓国スキンケアブランドAnuaは、本日、Kendall Jenner を初のグローバルブランドアンバサダーに起用したと発表しました。Anuaは同時に、Jennerを起用した「PDRNコラーゲングロウフェイシャルセラムスプレー（PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray）」を軸にしたグローバルキャンペーンを開始します。

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

今回の発表は、米国市場におけるAnuaの成長ぶりを反映しています。2024年にはTikTok Shop U.S.で単一ブランドとして売上高トップを達成し、TikTok ShopのNo.1ビューティーブランドに選ばれました。また、2024年および2025年には、Amazonプラットフォーム全体での販売実績が評価され、Amazonトップブランドに認定されています。2024年7月の米国Amazon Prime Day期間中、Anuaはカテゴリー別ランキングで1位を獲得し、売上は前年同期比537％増となりました。2025年までにブランドの世界売上高は5億米ドルを突破し、米国を最大の市場として、160カ国で累計4,000万点以上を販売しました。現在、Anua製品は米国内2万以上の小売店で販売されており、デジタルでの認知から全米規模の小売展開へと急速に拡大していることを示しています。

Jennerは、シンプルで一貫したスキンケアルーティンを実践していることを率直に語ってきました。その考え方は、肌バリア機能にやさしく、成分重視で確かな効果を重視した処方を追求するAnuaのスキンケア哲学と深く一致しています。今回のキャンペーンでは、彼女の毎日のスキンケアルーティンに組み込まれているPDRNスプレーを通じて、そのつながりを表現しています。

「ダブルクレンザーに出会ってから、肌が劇的に変わりました。Azelaic green serumや、みずみずしいツヤ肌にしてくれるPDRNも本当に気に入っています。Anua 製品が大好きなんです」とKendall Jennerは語っています。

PDRNコラーゲングロウフェイシャルセラムスプレーは、2,000ppmのPDRN（サーモンDNA）とヒアルロン酸を配合したカプセルミストです。べたつきや重さを感じることなく、瞬時に潤いを与え、みずみずしく透明感のある「ガラスのような肌」に仕上げます。超微細オイルカプセルミストが素早く肌に浸透し、メイク前にも、メイクした上からでも使用可能。臨床試験では、肌の水分量を30.754％向上させるとともに、肌表面温度を一時的に低下させることが示されています。あらゆる肌タイプに適しており、ノンコメドジェニックで、様々なシーンで毎日使えるよう設計されています。

2026年6月1日に世界のデジタルおよびソーシャルプラットフォームで開始されるこのキャンペーンでは、Jennerが朝の準備から移動中、撮影現場でのメイク直しまで、毎日のルーティンにおいてどのようにこのスプレーを使っているかを紹介します。コンテンツは、グローバルキャンペーンや新製品発表を含む複数年契約の一環として、AnuaのチャンネルおよびJennerの各種プラットフォームで配信されます。

「真のグローバルアイコンであるKendall Jennerとのパートナーシップを大変嬉しく思います。彼女のミニマルで直感的なライフスタイルは、Anuaの『トレンドと信頼の融合（trend meets trust）』という理念と完璧に一致しています。この共通のビジョンを、より多くの世界中の方々と共有できることを楽しみにしています」と、The Founders, Inc.のCEO、Yi Seonhyeong氏は述べています。

発売を記念し、Anuaは「Dew On The Go」を体感できるポップアップイベントをニューヨーク・ソーホー地区で開催します。同イベントは、Greene Street 21番地で6月6日から7日まで一般公開されます。ヨーロッパでの夏の休暇のリラックスしてロマンチックな雰囲気をテーマにしたこのポップアップでは、Kendallがみずみずしい肌のために愛用している製品およびブランドについて紹介しています。ミストレセプション、製品体験コーナー、フォトブース、「Dew Fountain」、Dew Café、ギフトショップなど、感覚的で写真映えする様々なタッチポイントを通じてAnuaの魅力を実感できます。

Anuaについて：

The Founders（共同CEOのSeonhyeong Lee氏とChangju Lee氏）によって2019年に設立されたAnuaは、幅広い肌悩みに対応するソリューションを軸に築かれた韓国のスキンケアブランドです。各製品は、厳選された天然由来成分と皮膚科学に基づく成分を採用しており、あらゆる肌タイプに目に見える効果をもたらすよう設計されています。同ブランドは、ハートリーフ、ピーチ、PDRN、ライスセラミドなどの成分をベースに、バリア機能の健康、効果、使いやすさを重視して処方を開発しています。

2022年の米国進出以降、Anuaは毎年200％以上の成長を遂げ、2025年には世界小売売上高が5億米ドルを突破しました。同ブランドは、全米のUlta Beauty、Amazon、anua.comで販売されており、欧州、中東、オーストラリアへの展開も拡大しています。

インスタグラム：@anua_global | TikTok：@anua_global | ウェブサイト： anua.com

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

SOURCE Anua