ANUA OGŁASZA KENDALL JENNER PIERWSZĄ W HISTORII GLOBALNĄ AMBASADORKĄ MARKI

Koreańska marka pielęgnacyjna rozpoczyna nowy rozdział, prezentując globalną kampanię promującą PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray z udziałem Kendall Jenner.

LOS ANGELES, 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Anua, koreańska marka pielęgnacyjna, która szturmem zdobyła amerykański rynek beauty, ogłasza nawiązanie współpracy z Kendall Jenner jako pierwszą globalną ambasadorką marki. Wraz z rozpoczęciem współpracy marka startuje z międzynarodową kampanią skupioną wokół innowacyjnego produktu PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Moment ogłoszenia doskonale odzwierciedla dynamiczny rozwój marki Anua na rynku amerykańskim. W 2024 roku marka została uznana za #1 Beauty Brand na TikTok Shop, osiągając najwyższe przychody spośród wszystkich marek kosmetycznych na platformie w USA. Anua zdobyła również tytuł Amazon Top Brand za wyniki sprzedażowe w latach 2024 i 2025. Podczas Amazon Prime Day w USA w lipcu 2024 roku marka zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii, notując wzrost sprzedaży o 537% rok do roku. W 2025 roku globalne przychody Anua przekroczyły 500 milionów dolarów, a Stany Zjednoczone stały się jej największym rynkiem. Marka sprzedała ponad 40 milionów produktów w 160 krajach na całym świecie. Obecnie produkty Anua są dostępne w ponad 20 000 punktach sprzedaży w USA, co potwierdza imponującą drogę od odkrycia marki w kanałach cyfrowych do szerokiej obecności w handlu detalicznym.

Kendall Jenner wielokrotnie podkreślała, że stawia na prostą i konsekwentną pielęgnację skóry. To podejście idealnie współgra z filozofią Anua, opartą na delikatnych dla bariery hydrolipidowej formułach, starannie dobranych składnikach oraz skutecznych, widocznych rezultatach. Kampania odzwierciedla to powiązanie, prezentując PDRN Spray jako element jej codziennej pielęgnacji.

„Najpierw odkryłam ich dwuetapowe oczyszczanie i całkowicie odmieniło ono kondycję mojej skóry. Uwielbiam również serum Azelaic Green oraz linię PDRN, która zapewnia mojej cerze promienny, pełen blasku wygląd. Jestem ogromną fanką tych produktów" - powiedziała Kendall Jenner.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray to zaawansowana mgiełka w formie kapsułek, wzbogacona o 2 000 ppm PDRN (DNA łososia) oraz kwas hialuronowy. Formuła zapewnia szybkie i intensywne nawilżenie oraz efekt rozświetlonej, gładkiej skóry bez obciążania jej i pozostawiania na niej tłustej warstwy. Dzięki ultralekkiej strukturze w formie mikrokapsułek produkt szybko się wchłania, może być stosowany zarówno pod makijaż, jak i na jego wierzch, a jego działanie zostało potwierdzone klinicznie - odnotowano wzrost nawilżenia skóry o 30,754% oraz przejściowe obniżenie temperatury powierzchni skóry. Formuła nie zatyka porów i jest odpowiednia dla wszystkich typów cery, zaprojektowana z myślą o codziennym, uniwersalnym zastosowaniu

Kampania, która rusza 1 czerwca 2026 roku na globalnych platformach cyfrowych i społecznościowych, pokazuje, jak Kendall Jenner wykorzystuje mgiełkę w swojej codziennej rutynie - od porannej pielęgnacji, przez podróże, aż po szybkie poprawki na planie zdjęciowym. Treści będą publikowane na kanałach Anua oraz profilach Jenner w ramach długoterminowej współpracy obejmującej globalne kampanie i premiery produktów.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani współpracą z Kendall Jenner, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. Jej minimalistyczne i naturalne podejście do stylu życia idealnie wpisuje się w filozofię Anua >>trend meets trust<<. Wspólnie chcemy dotrzeć do szerokiej, globalnej publiczności z tą wizją" - powiedział Yi Seonhyeong, CEO The Founders, Inc.

Z okazji premiery Anua ożywi koncepcję „Dew On The Go", organizując immersyjne doświadczenie pop-up w nowojorskiej dzielnicy Soho. Wydarzenie odbędzie się przy 21 Greene Street i będzie otwarte dla publiczności w dniach 6-7 czerwca. Inspirowane lekkością i romantyką letniej podróży po Europie, zaprosi gości do odkrycia produktów oraz efektu „dewy skin", który charakteryzuje styl Kendall Jenner. Uczestnicy doświadczą marki poprzez serię angażujących, wizualnie atrakcyjnych stref, w tym recepcję mgiełki, strefy odkrywania produktów, fotobudkę, „Dew Fountain", „Dew Café" oraz butik z upominkami.

Anua:

Założona w 2019 roku przez dyrektorów generalnych Seonhyeong Lee i Changju Lee, Anua to koreańska marka pielęgnacyjna oferująca ukierunkowane rozwiązania odpowiadające na szerokie spektrum potrzeb skóry. Każdy produkt opiera się na starannie dobranych składnikach pochodzenia naturalnego i dermatologicznych, zaprojektowanych tak, aby zapewniać widoczne efekty dla wszystkich typów cery. Formuły marki bazują na takich składnikach, jak pstrolistka sercowata (heartleaf), brzoskwinia, PDRN oraz ceramidy ryżowe, a ich rozwój skupia się na wsparciu bariery skórnej, skuteczności działania oraz przystępności.

Od wejścia na rynek amerykański w 2022 roku Anua notuje bardzo dynamiczny wzrost, przekraczający 200% rocznie. W 2025 roku globalna sprzedaż detaliczna marki osiągnęła poziom ponad 500 milionów dolarów. Produkty Anua są dostępne w sieci Ulta Beauty w całych Stanach Zjednoczonych, na platformie Amazon oraz na stronie anua.com, a marka konsekwentnie poszerza zasięg w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Strona internetowa: anua.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg