شركةANUA تُعيّن KENDALL JENNER كأول سفيرة عالمية للعلامة التجارية

العلامة الكورية للعناية بالبشرة تطلق حملة عالمية تتمحور حول بخاخ سيروم الوجه PDRN Collagen Glow

لوس أنجلوس، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Anua، العلامة الكورية للعناية بالبشرة التي حققت انتشارًا واسعًا في سوق الجمال الأمريكي، اليوم عن تعيين Kendall Jenner كأول سفيرة عالمية للعلامة التجارية. بالتزامن مع هذا الإعلان، تطلق Anua حملة عالمية جديدة تتمحور حول منتجها بخاخ سيروم الوجه PDRN Collagen Glow، بمشاركة Jenner.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

يعكس توقيت هذه الخطوة حجم النمو الذي حققته Anua في السوق الأمريكية. في عام 2024، تم اختيار العلامة التجارية كأول علامة تجميل على TikTok Shop، بعدما حققت أعلى إيرادات لعلامة واحدة على TikTok Shop في الولايات المتحدة، كما حصلت على تصنيف أفضل علامة من Amazon تقديرًا لأداء المبيعات الخاص بها على المنصة خلال عامي 2024 و2025. خلال فعالية يوم Amazon Prime في الولايات المتحدة في يوليو 2024، احتلت Anua المرتبة الأولى ضمن فئتها، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 537% على أساس سنوي. بحلول عام 2025، تجاوزت إيرادات العلامة 500 مليون دولار أمريكي عالميًا، مع اعتبار الولايات المتحدة أكبر أسواقها، كما باعت أكثر من 40 مليون وحدة في 160 دولة حول العالم. اليوم، تُباع منتجات Anua في أكثر من 20,000 منفذ بيع بالتجزئة عبر الولايات المتحدة، ما يعكس توسعها السريع من الاكتشاف الرقمي إلى الحضور الواسع في متاجر التجزئة على مستوى البلاد.

لطالما تحدثت Jenner بصراحة عن روتينها البسيط والثابت للعناية بالبشرة. يتوافق هذا النهج بشكلٍ وثيق مع فلسفة Anua في العناية بالبشرة، والتي تعتمد على تركيبات لطيفة على حاجز البشرة، وتركيز واضح على المكونات، وتحقيق نتائج فعلية. تجسّد الحملة هذا التوافق من خلال بخاخ PDRN الذي يُعد جزءًا من روتينها اليومي.

قالت Kendall Jenner: "اكتشفت أولًا الغسول المزدوج، وقد غيّر بشرتي. كما أنني أحب أيضًا سيروم Azelaic الأخضر ومنتج PDRN الذي يمنحني إشراقة ندية. أنا معجبة جدًا بالمنتجات".

بخاخ سيروم الوجه PDRN Collagen Glow، وهو رذاذ علاجي بتركيبة كبسولية يحتوي على 2,000 جزء في المليون من مادة PDRN ‏(حمض السلمون النووي) وحمض الهيالورونيك. يمنح البخاخ ترطيبًا فوريًا ولمسة "البشرة الزجاجية" المضيئة دون أي بقايا أو إحساس بالثقل. يتميز بتركيبته فائقة النعومة على شكل رذاذ زيتي كبسولي سريع الامتصاص، ويمكن استخدامه فوق المكياج أو تحته، كما أثبتت الدراسات السريرية قدرته على تحسين ترطيب البشرة بنسبة 30.754% مع خفض مؤقت لدرجة حرارة سطح البشرة. المنتج مناسب لجميع أنواع البشرة وغير مسبب لانسداد المسام، وقد صُمم للاستخدام اليومي في مختلف الظروف.

تنطلق الحملة في 1 يونيو 2026 عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي العالمية، حيث تمنح الجمهور لمحة عن كيفية استخدام Jenner للبخاخ ضمن روتينها اليومي، بدءًا من التحضير الصباحي وحتى أثناء السفر ولمسات التجميل في مواقع التصوير. سيتم نشر المحتوى عبر قنوات Anua ومنصات Jenner ضمن شراكة متعددة السنوات تشمل حملات عالمية وإطلاق منتجات جديدة.

قال Yi Seonhyeong، الرئيس التنفيذي لشركة .The Founders, Inc: "يسعدنا التعاون مع Kendall Jenner، وهي أيقونة عالمية حقيقية. إن أسلوب حياتها البسيط والعفوي ينسجم بسلاسة مع فلسفة Anua القائمة على 'الموضة الممزوجة بالثقة'، ونتطلع إلى مشاركة هذه الرؤية المشتركة مع جمهور عالمي أوسع".

احتفالًا بإطلاق الحملة، ستُجسّد Anua مفهوم "Dew On The Go" من خلال تجربة متجر مؤقت تفاعلية في حي سوهو بمدينة نيويورك. يقع المتجر في 21 شارع غرين، وسيكون مفتوحًا للجمهور يومي 6 و7 يونيو. استلهمت التجربة أجواء السهولة والرومانسية المرتبطة بالعطلات الصيفية الأوروبية، حيث ستدعو الزوار لاكتشاف المنتجات والعلامة التي تستخدمها Kendall للحصول على بشرتها الندية المشرقة. سيخوض الضيوف تجربة حسّية متكاملة مع Anua عبر مجموعة من المحطات التفاعلية المناسبة للتصوير، بما في ذلك منطقة استقبال بالرذاذ العطري، ومحطات لاكتشاف المنتجات، وكشك تصوير، و"نافورة Dew"، و"مقهى Dew"، وتجربة تسوق للهدايا.

نبذة عن شركة Anua:

تأسست علامة Anua عام 2019 على يد شركة The Founders (الرئيسين التنفيذيين Seonhyeong Lee وChangju Lee)، وهي علامة كورية للعناية بالبشرة ترتكز على تقديم حلول موجهة لمجموعة واسعة من مشكلات البشرة. يعتمد كل منتج على مكونات طبيعية وجلديّة مختارة بعناية، صُممت لتقديم نتائج ملموسة لمختلف أنواع البشرة. ترتكز تركيبات العلامة على مكونات مثل الهارتليف (Heartleaf)، والخوخ، وPDRN (بولي ديوكسي ريبونوكليوتيد)، وسيراميد الأرز، مع تطويرها بالتركيز على صحة حاجز البشرة، والفعالية، وسهولة الوصول.

منذ دخولها السوق الأمريكية في عام 2022، حققت Anua نموًا سنويًا تجاوز 200%، وتخطّت مبيعاتها العالمية بالتجزئة حاجز 500 مليون دولار أمريكي في عام 2025. تُباع منتجات العلامة في متاجر Ulta Beauty على مستوى الولايات المتحدة، وعبر Amazon، ومن خلال موقع anua.com، مع استمرار توسعها في أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا.

إنستغرام: anua_global@ | تيك توك: anua_global@ | الموقع: anua.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg