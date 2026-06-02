БРЕНД ANUA НАЗНАЧИЛ КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР ПЕРВЫМ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ГЛОБАЛЬНЫМ АМБАССАДОРОМ

Корейский бренд средств по уходу за кожей запускает глобальную кампанию, посвященную спрею-сыворотке для лица (Facial Serum Spray) PDRN Collagen Glow.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 2 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Anua, корейский бренд средств по уходу за кожей, стремительно завоевавший американский рынок бьюти-ритейла, объявил о назначении Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) своим первым глобальным амбассадором. Одновременно с этим Anua запускает международную рекламную кампанию с участием Дженнер, центральным продуктом которой станет спрей-сыворотка для лица PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Выбор времени для запуска кампании отражает масштаб успеха, которого бренд Anua добился на американском рынке. В 2024 году бренд был признан бьюти-брендом №1 на платформе TikTok, продемонстрировав наибольший объем выручки от единственного бренда в TikTok Shop США, и получил статус Amazon Top Brand по результатам продаж на платформе в 2024 и 2025 годах. Во время распродажи Amazon Prime Day в США в июле 2024 года бренд Anua занял первое место в своей категории, а его продажи выросли на 537% в годовом исчислении. К 2025 году глобальная выручка бренда превысила 500 млн долларов США, при этом Соединенные Штаты стали для компании крупнейшим рынком сбыта, а в целом было продано более 40 млн единиц товара в 160 странах мира. Сегодня продукция Anua представлена более чем в 20.000 торговых точках по всей территории США, что подчеркивает стремительную трансформацию бренда — от популярности в цифровой среде до широкого присутствия в национальной розничной сети.

Кендалл Дженнер неоднократно рассказывала о своем простом и последовательном подходе к уходу за кожей. Такой подход полностью согласуется с философией Anua, основанной на использовании составов с доказанной эффективностью, бережном отношении к защитному барьеру кожи и ориентации на реальный результат. Эта общая философия нашла отражение в новой кампании, главным продуктом которой стал PDRN Spray, который является частью ее повседневной жизни.

«Сначала я открыла для себя их систему двойного очищения, и она буквально преобразила мою кожу. Мне также очень нравится сыворотка Azelaic Green Serum и средство с PDRN, которое придает коже естественное сияние. Я большая поклонница продукции бренда», — сказала Кендалл Дженнер.

Спрей-сыворотка PDRN Collagen Glow представляет собой сыворотку в форме миста, содержащую 2000 ppm PDRN (ДНК лосося) и гиалуроновую кислоту. Спрей обеспечивает мгновенное увлажнение и создает эффект сияющей, гладкой кожи без ощущения тяжести или липкости. Ультратонкий мист с микрокапсулами масла быстро впитывается, может наноситься как под макияж, так и поверх него, и, согласно результатам клинических исследований, улучшает увлажнение кожи на 30,754%, а также способствует временному снижению температуры поверхности кожи. Продукт подходит для всех типов кожи, не комедогенен и разработан для ежедневного использования в любых условиях.

Кампания стартует 1 июня 2026 года на глобальных цифровых и социальных платформах, предлагая зрителям возможность взглянуть на то, как Дженнер использует спрей на протяжении всего дня — от утренней очистки до путешествий и подготовки к съемкам. Контент будет публиковаться как на площадках Anua, так и в социальных сетях Кендалл Дженнер в рамках многолетнего партнерства, предусматривающего совместные международные кампании и запуск новых продуктов.

«Мы рады сотрудничеству с Кендалл Дженнер — настоящей мировой иконой. Ее минималистичный и интуитивный образ жизни идеально соответствует философии Anua «тренды, которым можно доверять» (trend meets trust), и мы с нетерпением ждем возможности представить это общее видение еще более широкой аудитории во всем мире», — отметил генеральный директор The Founders, Inc. Ли Сон Хён (Yi Seonhyeong).

В честь запуска кампании Anua откроет интерактивное pop-up пространство «Сияние всегда с собой» (Dew On The Go) в районе Сохо в Нью-Йорке. Локация будет расположена по адресу 21 Greene Street и будет открыта для посетителей 6-7 июня. Концепция пространства вдохновлена атмосферой легкого и романтичного европейского летнего отдыха и позволит гостям познакомиться с продуктами и философией бренда, которые помогают Кендалл Дженнер добиваться эффекта сияющей кожи. Посетителей ждут различные интерактивные зоны и фотолокации, включая зону приветственного распыления мист-спроея; пространства для знакомства с продукцией; фотокиоск; инсталляцию "Dew Fountain"; кафе Dew Café; фирменный магазин подарков.

О компании Anua:

Основанная в 2019 году компанией The Founders (согенеральные директора Сон Хён Ли (Seonhyeong Lee) и Чанджу Ли (Changju Lee)), Anua является корейским брендом средств по уходу за кожей, предлагающим целевые решения для широкого спектра кожных проблем. Каждый продукт создается на основе тщательно отобранных натуральных и дерматологических ингредиентов, предназначенных для обеспечения видимых результатов для всех типов кожи. В основу формул бренда заложены такие ингредиенты, как бадан толстолистный, персик, PDRN и рисовый керамид, разработанные для поддержания здоровья кожного барьера, высокую эффективность и доступность.

С момента выхода на рынок США в 2022 году Anua демонстрирует ежегодный рост более чем на 200%, а в 2025 году объем глобальных розничных продаж бренда превысил 500 млн долларов США. Сегодня продукция бренда представлена в сети Ulta Beauty, на платформе Amazon, а также и на сайте бренда anua.com, при этом компания продолжает активно расширять свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Веб-сайт: anua.com

