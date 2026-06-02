БРЕНД ANUA НАЗНАЧИЛ КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР ПЕРВЫМ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ГЛОБАЛЬНЫМ АМБАССАДОРОМ

News provided by

Anua

Jun 02, 2026, 10:44 ET

Корейский бренд средств по уходу за кожей запускает глобальную кампанию, посвященную спрею-сыворотке для лица (Facial Serum Spray) PDRN Collagen Glow.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 2 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Anua, корейский бренд средств по уходу за кожей, стремительно завоевавший американский рынок бьюти-ритейла, объявил о назначении Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) своим первым глобальным амбассадором. Одновременно с этим Anua запускает международную рекламную кампанию с участием Дженнер, центральным продуктом которой станет спрей-сыворотка для лица PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray.

Continue Reading
ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR
ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Выбор времени для запуска кампании отражает масштаб успеха, которого бренд Anua добился на американском рынке. В 2024 году бренд был признан бьюти-брендом №1 на платформе TikTok, продемонстрировав наибольший объем выручки от единственного бренда в TikTok Shop США, и получил статус Amazon Top Brand по результатам продаж на платформе в 2024 и 2025 годах. Во время распродажи Amazon Prime Day в США в июле 2024 года бренд Anua занял первое место в своей категории, а его продажи выросли на 537% в годовом исчислении. К 2025 году глобальная выручка бренда превысила 500 млн долларов США, при этом Соединенные Штаты стали для компании крупнейшим рынком сбыта, а в целом было продано более 40 млн единиц товара в 160 странах мира. Сегодня продукция Anua представлена более чем в 20.000 торговых точках по всей территории США, что подчеркивает стремительную трансформацию бренда — от популярности в цифровой среде до широкого присутствия в национальной розничной сети.

Кендалл Дженнер неоднократно рассказывала о своем простом и последовательном подходе к уходу за кожей. Такой подход полностью согласуется с философией Anua, основанной на использовании составов с доказанной эффективностью, бережном отношении к защитному барьеру кожи и ориентации на реальный результат. Эта общая философия нашла отражение в новой кампании, главным продуктом которой стал PDRN Spray, который является частью ее повседневной жизни.

«Сначала я открыла для себя их систему двойного очищения, и она буквально преобразила мою кожу. Мне также очень нравится сыворотка Azelaic Green Serum и средство с PDRN, которое придает коже естественное сияние. Я большая поклонница продукции бренда», — сказала Кендалл Дженнер.

Спрей-сыворотка PDRN Collagen Glow представляет собой сыворотку в форме миста, содержащую 2000 ppm PDRN (ДНК лосося) и гиалуроновую кислоту. Спрей обеспечивает мгновенное увлажнение и создает эффект сияющей, гладкой кожи без ощущения тяжести или липкости. Ультратонкий мист с микрокапсулами масла быстро впитывается, может наноситься как под макияж, так и поверх него, и, согласно результатам клинических исследований, улучшает увлажнение кожи на 30,754%, а также способствует временному снижению температуры поверхности кожи. Продукт подходит для всех типов кожи, не комедогенен и разработан для ежедневного использования в любых условиях.

Кампания стартует 1 июня 2026 года на глобальных цифровых и социальных платформах, предлагая зрителям возможность взглянуть на то, как Дженнер использует спрей на протяжении всего дня — от утренней очистки до путешествий и подготовки к съемкам. Контент будет публиковаться как на площадках Anua, так и в социальных сетях Кендалл Дженнер в рамках многолетнего партнерства, предусматривающего совместные международные кампании и запуск новых продуктов.

«Мы рады сотрудничеству с Кендалл Дженнер — настоящей мировой иконой. Ее минималистичный и интуитивный образ жизни идеально соответствует философии Anua «тренды, которым можно доверять» (trend meets trust), и мы с нетерпением ждем возможности представить это общее видение еще более широкой аудитории во всем мире», — отметил генеральный директор The Founders, Inc. Ли Сон Хён (Yi Seonhyeong).

В честь запуска кампании Anua откроет интерактивное pop-up пространство «Сияние всегда с собой» (Dew On The Go) в районе Сохо в Нью-Йорке. Локация будет расположена по адресу 21 Greene Street и будет открыта для посетителей 6-7 июня. Концепция пространства вдохновлена атмосферой легкого и романтичного европейского летнего отдыха и позволит гостям познакомиться с продуктами и философией бренда, которые помогают Кендалл Дженнер добиваться эффекта сияющей кожи. Посетителей ждут различные интерактивные зоны и фотолокации, включая зону приветственного распыления мист-спроея; пространства для знакомства с продукцией; фотокиоск; инсталляцию "Dew Fountain"; кафе Dew Café; фирменный магазин подарков.

О компании Anua:
Основанная в 2019 году компанией The Founders (согенеральные директора Сон Хён Ли (Seonhyeong Lee) и Чанджу Ли (Changju Lee)), Anua является корейским брендом средств по уходу за кожей, предлагающим целевые решения для широкого спектра кожных проблем. Каждый продукт создается на основе тщательно отобранных натуральных и дерматологических ингредиентов, предназначенных для обеспечения видимых результатов для всех типов кожи. В основу формул бренда заложены такие ингредиенты, как бадан толстолистный, персик, PDRN и рисовый керамид, разработанные для поддержания здоровья кожного барьера, высокую эффективность и доступность.

С момента выхода на рынок США в 2022 году Anua демонстрирует ежегодный рост более чем на 200%, а в 2025 году объем глобальных розничных продаж бренда превысил 500 млн долларов США. Сегодня продукция бренда представлена в сети Ulta Beauty, на платформе Amazon, а также и на сайте бренда anua.com, при этом компания продолжает активно расширять свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии.

Instagram: @anua_global  |  TikTok: @anua_global  |  Веб-сайт: anua.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Anua, the Korean skincare brand that has taken U.S. beauty retail by storm, today announces Kendall Jenner as its first global brand ambassador....
ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Anua, the Korean skincare brand that has taken U.S. beauty retail by storm, today announces Kendall Jenner as its first global brand ambassador....
More Releases From This Source

Explore

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Licensing

Licensing

News Releases in Similar Topics