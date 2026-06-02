La marca coreana de cuidado de la piel estrena una campaña mundial, construida en torno al spray de suero facial PDRN Collagen Glow

LOS ÁNGELES, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Anua, la marca coreana de cuidado de la piel que ha tomado por asalto a los minoristas de belleza de EE. UU., anuncia hoy a Kendall Jenner como su primera embajadora de marca global. Junto con el anuncio, Anua está lanzando una campaña mundial centrada en su spray de suero facial PDRN Collagen Glow con Jenner.

ANUA NOMBRA A KENDALL JENNER COMO PRIMERA EMBAJADORA MUNDIAL DE LA MARCA

El momento refleja lo lejos que ha llegado Anua en el mercado estadounidense. En 2024, la marca fue nombrada la marca de belleza número1 de TikTok Shop, logrando los mejores ingresos de una sola marca en TikTok Shop EE. UU., y obtuvo el reconocimiento de la mejor marca de Amazon por el rendimiento de las ventas en toda la plataforma tanto en 2024 como en 2025. Durante el Amazon Prime Day de EE. UU. en julio de 2024, Anua ocupó el primer lugar en su categoría, con un aumento de las ventas del 537 % año tras año. Para 2025, la marca había superado los 500 millones de $ en ingresos globales, con Estados Unidos como su mercado más grande, y había vendido más de 40 millones de unidades en todo el mundo en 160 países. En la actualidad, Anua se vende en más de 20 000 tiendas minoristas en los EE. UU., lo que subraya su rápida expansión desde el descubrimiento digital hasta la presencia minorista en todo el país.

Jenner ha sido abierta sobre sus rutinas de cuidado de la piel sencillas y consistentes. Esa mentalidad se alinea estrechamente con la forma en que Anua aborda el cuidado de la piel: formulaciones que son suaves con la barrera cutánea, centradas en los ingredientes y creadas para obtener resultados reales. La campaña da vida a esa conexión a través del Spray PDRN que forma parte de su rutina diaria.

"Descubrí por primera vez el limpiador doble y me ha cambiado la piel. También me encanta su suero verde azelaico y su PDRN, que me da un brillo rocío. Soy una gran fan delos productos ", dijo Kendall Jenner.

Spray de suero facial PDRN Collagen Glow, una nebulización en cápsulas formulada con 2.000 ppm de PDRN (ADN de salmón) y ácido hialurónico. El spray proporciona una hidratación inmediata y un acabado de piel de vidrio húmedo sin residuos ni pesadez. Una neblina ultrafina de cápsulas de aceite, se absorbe rápidamente, funciona sobre o debajo del maquillaje y se ha demostrado clínicamente que mejora la hidratación de la piel en un 30,754 % al tiempo que reduce temporalmente la temperatura de la superficie de la piel. Adecuado para todo tipo de pieles y no comedogénico, fue diseñado para uso diario en cualquier entorno.

La campaña, que se lanzará el 1 de junio de 2026 en plataformas digitales y sociales globales, ofrece al público una visión de cómo Jenner usa el spray en su rutina diaria, desde la preparación matutina hasta los viajes y los retoques en el set. El contenido se transmitirá a través de los canales de Anua y las plataformas de Jenner como parte de una asociación de varios años que incluye campañas globales y lanzamientos de productos.

"Nos complace asociarnos con Kendall Jenner, un verdadero ícono global. Su estilo de vida minimalista e intuitivo se alinea perfectamente con la filosofía de 'la tendencia se encuentra con la confianza' de Anua, y esperamos compartir esta visión compartida con una audiencia global más amplia ", dijo Yi Seonhyeong, CEO de The Founders, Inc.

Para celebrar el lanzamiento, Anua dará vida a "Dew On The Go" con una experiencia pop-up inmersiva en el vecindario Soho de la ciudad de Nueva York. Ubicado en 21 Greene Street, ofrece acceso público del 6 al 7 de junio. Inspirada en la facilidad y el romance de una escapada de verano europea, la ventana emergente invitará a los huéspedes a descubrir los productos y la marca que Kendall utiliza para lograr su piel húmeda. Los huéspedes experimentarán Anua a través de una serie de puntos de contacto sensoriales y fotográficos, que incluyen una recepción de niebla, momentos de descubrimiento de productos, una cabina fotográfica, una "Fuente de rocío", un Dew Café y una experiencia de tienda de regalos.

Acerca de Anua:

Fundada en 2019 por The Founders (Co-CEOs Seonhyeong Lee y Changju Lee), Anua es una marca coreana de cuidado de la piel basada en soluciones específicas para una amplia gama de problemas de la piel. Cada producto se basa en ingredientes naturales y dermatológicos cuidadosamente seleccionados, diseñados para ofrecer resultados visibles en todos los tipos de piel. Las formulaciones de la marca están ancladas en ingredientes como la hoja de corazón, el melocotón, la PDRN y la ceramida de arroz, desarrollados con un enfoque en la salud, la eficacia y la accesibilidad de la barrera.

Desde que ingresó a los Estados Unidos en 2022, Anua ha crecido más del 200 % anual y superó los $ 500 millones en ventas minoristas globales en 2025. La marca se vende en Ulta Beauty en todo el país, en Amazon y en anua.com, con una expansión continua en Europa, Medio Oriente y Australia.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Sitio web: anua.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992240/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

FUENTE Anua