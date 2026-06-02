ANUA MEMILIH KENDALL JENNER SEBAGAI DUTA MEREK GLOBAL PERTAMA

Merek perawatan kulit asal Korea ini memulai kampanye global yang menampilkan PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray

LOS ANGELES, 2 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Anua adalah merek perawatan kulit asal Korea yang mengguncang ritel kecantikan Amerika Serikat. Hari ini Anua mengumumkan penunjukan Kendall Jenner sebagai duta merek global pertama. Bersamaan pengumuman ini, Anua meluncurkan kampanye global dengan menampilkan PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray yang menampilkan Jenner.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Hal ini mencerminkan seberapa jauh Anua telah berkembang di pasar Amerika. Tahun 2024, Anua dinobatkan sebagai Merek Kecantikan No. 1 di TikTok Shop dengan pendapatan merek tunggal tertinggi di TikTok Shop A.S. dan meraih predikat Amazon Top Brand atas kinerja penjualan di seluruh platform ini pada tahun 2024 dan 2025. Selama Amazon Prime Day AS pada bulan Juli 2024, Anua menduduki peringkat 1 di kategorinya dengan peningkatan penjualan 537% dari tahun ke tahun. Pendapatan global Anua melampaui $500 juta pada tahun 2025 dengan A.S. sebagai pasar terbesar, dan mencatat penjualan lebih dari 40 juta unit di 160 negara. Saat ini, produk Anua dijual di lebih dari 20.000 gerai ritel di A.S. Hal ini menegaskan kepesatan ekspansinya yang awalnya dikenal konsumen melalui internet hingga hadir di ritel nasional.

Jenner bersikap terbuka tentang rutinitas perawatan kulitnya yang sederhana dan konsisten. Pola pikir ini sangat sesuai dengan pendekatan Anua mengenai perawatan kulit: Formula yang lembut bagi lapisan pelindung kulit, berfokus pada bahan alami, dan dibuat untuk memberikan hasil nyata. Kampanye ini mewujudkan hubungan tersebut melalui PDRN Spray yang menjadi bagian dari rutinitas perawatan harian Jenner.

"Saya mengenal produk double cleanser ini yang telah mengubah kondisi kulit saya. Saya juga menyukai Azelaic green serum dan PDRN Anua yang menghasilkan kilau alami pada kulit saya. Saya sangat menyukai produk Anua," kata Kendall Jenner.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray adalah mist berbentuk kapsul yang diformulasikan dengan 2.000 ppm PDRN (DNA salmon) dan Asam Hialuronat. Semprotannya memberikan hidrasi seketika dan hasil akhir yang lembap dan bercahaya pada kulit tanpa meninggalkan residu atau rasa berat. Mist kapsul minyak yang sangat halus ini cepat diserap kulit, dapat digunakan sebelum atau setelah riasan, dan secara klinis terbukti meningkatkan hidrasi kulit hingga 30,754% serta membantu menurunkan suhu permukaan kulit untuk sementara. Cocok untuk semua jenis kulit dan tidak menyumbat pori-pori, produk ini dapat digunakan setiap hari kapan saja.

Dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 di seluruh platform digital dan media sosial global, kampanye ini memberikan gambaran kepada audiens tentang bagaimana Jenner menggunakan spray tersebut dalam rutinitas sehari-hari, mulai dari persiapan di pagi hari, saat bepergian, dan sebagai sentuhan akhir di lokasi syuting. Konten kampanye akan ditayangkan di saluran milik Anua dan platform Jenner sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang yang mencakup kampanye global dan peluncuran produk.

"Kami senang sekali bermitra dengan Kendall Jenner, ikon global sejati. Gaya hidup Jenner yang minimalis dan intuitif sangat selaras dengan filosofi Anua, 'trend meets trust.' Dan kami harap dapat berbagi visi bersama ini kepada khalayak global yang lebih luas," kata Yi Seonhyeong, CEO The Founders, Inc.," kata Yi Seonhyeong, CEO The Founders, Inc.

Untuk merayakan peluncuran tersebut, Anua akan menghadirkan 'Dew On The Go' melalui pengalaman pop-up imersif di Soho, New York City. Berlokasi di 21 Greene Street, acara ini terbuka untuk umum pada tanggal 6-7 Juni. Terinspirasi oleh suasana santai dan romantisme liburan musim panas di Eropa, pop-up ini akan mengajak pengunjung mengenal produk dan merek yang digunakan Kendall agar memiliki kulit bercahaya. Pengunjung akan menikmati pengalaman bersama Anua melalui serangkaian titik sensorik untuk diabadikan dalam foto, termasuk area penyambutan dengan mist, zona pengenalan produk, stan foto, "Dew Fountain," Dew Café, dan toko suvenir.

Tentang Anua:

Didirikan pada tahun 2019 oleh dua CEO, Seonhyeong Lee dan Changju Lee, Anua adalah merek perawatan kulit Korea yang berfokus pada solusi tepat sasaran bagi berbagai masalah kulit. Setiap produk menggunakan bahan alami dan dermatologis yang dipilih secara cermat, dirancang untuk memberikan hasil nyata pada semua jenis kulit. Formula produk Anua berpusat pada bahan-bahan seperti heartleaf, persik, PDRN, dan rice ceramide, yang dikembangkan dengan berfokus pada kesehatan lapisan kulit, efektivitas, dan kemudahan didapatkan oleh konsumen.

Sejak masuk ke pasar A.S. pada tahun 2022, Anua bertumbuh lebih dari 200% setiap tahun dan penjualan ritel globalnya melampaui $500 juta pada tahun 2025. Anua dijual di Ulta Beauty di seluruh A.S., di Amazon, dan di anua.com, dan terus memperluas kehadirannya ke Eropa, Timur Tengah, dan Australia.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Situs web: anua.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

SOURCE Anua