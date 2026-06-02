ANUA NOMME KENDALL JENNER PREMIÈRE AMBASSADRICE MONDIALE DE LA MARQUE

La marque coréenne de soins de la peau lance une campagne mondiale autour du spray sérum pour le visage PDRN Collagen Glow ( ).

LOS ANGELES, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Anua, la marque coréenne de soins de la peau qui a pris d'assaut la vente au détail de produits de beauté aux États-Unis, annonce aujourd'hui Kendall Jenner en tant que première ambassadrice mondiale de la marque. Parallèlement à cette annonce, Anua lance une campagne mondiale centrée sur son spray sérum visage au collagène et à l'éclat PDRN qui met en scène Mme Jenner.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Le moment choisi reflète le chemin parcouru par Anua sur le marché américain. En 2024, la marque a été nommée première marque de beauté de TikTok Shop, réalisant le meilleur chiffre d'affaires monomarque sur TikTok Shop U.S., et a obtenu la reconnaissance Amazon Top Brand pour ses performances de vente sur l'ensemble de la plateforme en 2024 et 2025. Lors de l'Amazon Prime Day U.S. en juillet 2024, Anua s'est classée première dans sa catégorie, avec une augmentation des ventes de 537 % d'une année sur l'autre. En 2025, la marque avait dépassé les 500 millions de dollars de recettes mondiales, les États-Unis étant son plus grand marché, et avait vendu plus de 40 millions d'unités dans 160 pays. Aujourd'hui, Anua est vendu dans plus de 20 000 points de vente aux États-Unis, ce qui témoigne de son expansion rapide, depuis la découverte numérique jusqu'à la présence dans le commerce de détail à l'échelle nationale.

Jenner s'est montrée ouverte sur ses routines de soins de la peau, simples et cohérentes. Cet état d'esprit correspond parfaitement à la façon dont Anua aborde les soins de la peau : des formulations douces pour la barrière cutanée, centrées sur les ingrédients et conçues pour donner de vrais résultats. La campagne fait revivre ce lien grâce au spray PDRN qui fait partie de sa routine quotidienne.

« J'ai découvert le double nettoyant et il a changé ma peau. J'aime aussi leur sérum vert azélaïque et leur PDRN qui me donne un teint de rosée. Je suis une grande fan de les produits », a déclaré Kendall Jenner.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, une brume en capsule formulée avec 2 000 ppm de PDRN (ADN de saumon) et d'acide hyaluronique. Le spray procure une hydratation immédiate et un fini rosé, une peau de verre, sans résidus ni lourdeur. Il s'agit d'une brume ultrafine à base de capsules d'huile, qui pénètre rapidement, fonctionne sur ou sous le maquillage et a été cliniquement prouvé pour améliorer l'hydratation de la peau de 30,754 % tout en réduisant temporairement la température à la surface de la peau. Adapté à tous les types de peau et non comédogène, il a été conçu pour une utilisation quotidienne dans n'importe quel contexte.

Lancée le 1er juin 2026 sur les plateformes numériques et sociales du monde entier, la campagne montre au public comment Jenner utilise le spray dans sa routine quotidienne, de la préparation matinale aux retouches sur les plateaux de tournage, en passant par les voyages. Le contenu sera diffusé sur les chaînes d'Anua et les plateformes de Jenner dans le cadre d'un partenariat pluriannuel qui comprend des campagnes mondiales et des lancements de produits.

« Nous sommes ravis de nous associer à Kendall Jenner, véritable icône mondiale. Son style de vie minimaliste et intuitif s'aligne parfaitement sur la philosophie d'Anua « trend meets trust », et nous sommes impatients de partager cette vision commune avec un public mondial plus large, » a déclaré Yi Seonhyeong, PDG de The Founders, Inc.

Pour célébrer le lancement, Anua donnera vie à « Dew On The Go » avec une expérience pop-up immersive dans le quartier de Soho à New York. Situé au 21 Greene Street, il sera accessible au public du 6 au 7 juin. Inspiré par la facilité et le romantisme d'une escapade estivale en Europe, le pop-up invitera les visiteurs à découvrir les produits et la marque que Kendall utilise pour obtenir sa peau rosée. Les visiteurs découvriront Anua par le biais d'une série de points de contact sensoriels et photogéniques sur le site , notamment une réception brumeuse, des moments de découverte des produits, un photomaton, une « fontaine de rosée », un café de rosée et une boutique de souvenirs.

À propos d'Anua :

Fondée en 2019 par les fondateurs (les codirecteurs généraux Seonhyeong Lee et Changju Lee), Anua est une marque coréenne de soins de la peau construite autour de solutions ciblées pour un large éventail de préoccupations cutanées. Chaque produit s'appuie sur des ingrédients naturels et dermatologiques soigneusement sélectionnés, conçus pour offrir des résultats visibles sur tous les types de peau. Les formulations de la marque s'appuient sur des ingrédients tels que la feuille de cœur, la pêche, le PDRN et le céramide de riz, développés en mettant l'accent sur la santé, l'efficacité et l'accessibilité de la barrière.

Depuis son arrivée aux États-Unis en 2022, Anua a connu une croissance annuelle de plus de 200 % et a dépassé les 500 millions de dollars de ventes au détail en 2025. La marque est vendue dans les magasins Ulta Beauty, sur Amazon et sur anua.com, et se développe actuellement en Europe, au Moyen-Orient et en Australie.

Instagram : @anua_global | TikTok : @anua_global | Site web : anua.com

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