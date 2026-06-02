ANUA CHỌN KENDALL JENNER LÀ ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN

Thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc ra mắt chiến dịch toàn cầu, xoay quanh sản phẩm PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray

LOS ANGELES, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Anua, thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc đã gây bão trên thị trường bán lẻ mỹ phẩm Hoa Kỳ khi hôm nay đã công bố Kendall Jenner là đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của mình. Cùng với thông báo này, Anua đang khởi động một chiến dịch toàn cầu chú trọng vào sản phẩm PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray với hình ảnh của Jenner.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Thời điểm này phản ánh mức tiến bộ vượt bậc của Anua trên thị trường Mỹ. Năm 2024, thương hiệu này được vinh danh là Thương Hiệu Làm Đẹp số 1 trên TikTok Shop, đạt doanh thu cao nhất cho một thương hiệu duy nhất trên TikTok Shop Hoa Kỳ, đồng thời được ghi nhận là Thương Hiệu Hàng Đầu Amazon về hiệu suất bán hàng trên toàn nền tảng trong cả năm 2024 cũng như năm 2025. Trong sự kiện Amazon Prime Day Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2024, Anua đứng đầu trong danh mục của mình, với doanh số tăng 537% so với cùng kỳ năm trước. Đến năm 2025, thương hiệu này đã vượt mốc 500 triệu USD về doanh thu toàn cầu, trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, đồng thời đã bán được hơn 40 triệu sản phẩm trên toàn thế giới tại 160 quốc gia. Hiện nay, Anua được bán tại hơn 20.000 cửa hàng bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ, thể hiện mức độ mở rộng nhanh chóng của họ từ tiếng vang trên không gian mạng đến hiện diện trên toàn quốc qua kênh bán lẻ.

Jenner luôn cởi mở về quy trình chăm sóc da đơn giản và nhất quán của mình. Tư duy đó rất phù hợp với phương pháp tiếp cận của Anua về chăm sóc da: các công thức dịu nhẹ có lớp màn chắn bảo vệ da, chú trọng vào thành phần và được xây dựng hướng đến kết quả thực sự. Chiến dịch này hiện thực hóa mối liên kết đó thông qua sản phẩm PDRN Spray, một phần trong quy trình hàng ngày của cô ấy.

"Làm sạch kép đã thay đổi làn da của tôi kể từ lần đầu tôi biết đến phương pháp này. Tôi cũng rất thích serum xanh Azelaic và PDRN của họ, giúp da tôi có làn da căng bóng lung linh. Tôi cực kỳ hâm mộ các sản phẩm này," Kendall Jenner nói.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, sản phẩm xịt dạng viên nang với 2.000ppm PDRN (ADN cá hồi) và Axit Hyaluronic. Sản phẩm xịt này cấp ẩm tức thì và mang lại lớp nền lung linh, mịn màng như thủy tinh mà không để lại cặn hay cảm giác nặng nề. Sản phẩm xịt siêu mịn dạng viên nang dầu có khả năng thẩm thấu nhanh, hiệu quả dù dùng trước hay sau khi trang điểm, cũng như đã được chứng minh lâm sàng giúp cải thiện độ ẩm cho da thêm 30,754% đồng thời tạm thời giảm nhiệt độ bề mặt da. Phù hợp với mọi loại da và không gây tắc nghẽn lỗ chân lông, sản phẩm được thiết kế để sử dụng hàng ngày trong mọi hoàn cảnh.

Chiến dịch này được khởi động vào ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội toàn cầu, cho phép khán giả thấy được cách Jenner sử dụng sản phẩm xịt này trong quy trình hàng ngày của cô, từ khâu chuẩn bị buổi sáng cho đến khi di chuyển và dặm lại lớp trang điểm trên trường quay. Nội dung sẽ được phát trên các kênh của Anua và các nền tảng của Jenner theo thỏa thuận hợp tác nhiều năm, bao gồm các chiến dịch toàn cầu và hoạt động ra mắt sản phẩm.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Kendall Jenner, một biểu tượng toàn cầu đích thực. Phong cách sống tối giản và trực quan của cô ấy hoàn toàn phù hợp với triết lý 'xu hướng đáp ứng niềm tin' của Anua, và chúng tôi mong muốn chia sẻ tầm nhìn chung này với công chúng toàn cầu rộng rãi hơn," Yi Seonhyeong, Giám Đốc Điều Hành của The Founders, Inc., cho biết.

Để kỷ niệm lần ra mắt này, Anua sẽ hiện thực hóa "Dew On The Go" với một trải nghiệm gian hàng tạm thời đầy sống động tại khu Soho của Thành Phố New York. Sự kiện được tổ chức tại 21 Greene Street, mở cửa chào đón công chúng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6. Lấy cảm hứng từ nét thư thái và lãng mạn của một kỳ nghỉ hè ở châu Âu, gian hàng tạm thời này sẽ mời khách tham quan khám phá các sản phẩm và thương hiệu mà Kendall sử dụng để có được làn da lung linh. Khách tham quan sẽ trải nghiệm Anua thông qua một chuỗi các điểm nhấn giác quan, xứng đáng lưu lại bằng những tấm ảnh, bao gồm dùng thử sản phẩm xịt, những khoảnh khắc khám phá sản phẩm, gian chụp ảnh, "Đài Phun Sương", Quán Cà Phê Sương và trải nghiệm cửa hàng quà tặng.

Giới thiệu về Anua:

Được các Nhà Sáng Lập (Đồng Giám Đốc Điều Hành Seonhyeong Lee và Changju Lee) thành lập vào năm 2019, Anua là một thương hiệu chăm sóc da Hàn Quốc xoay quanh các giải pháp chuyên biệt cho nhiều vấn đề về da. Mỗi sản phẩm đều sử dụng các thành phần tự nhiên và da liễu được lựa chọn kỹ lưỡng, với thiết kế nhằm mang lại kết quả rõ rệt cho mọi loại da. Các công thức của thương hiệu này lấy nền tảng từ các thành phần như diếp cá, đào, PDRN và ceramide từ gạo, được phát triển với trọng tâm là sđộ bền chắc của lớp màn chắn, tính hiệu quả và khả năng tiếp cận.

Kể từ khi gia nhập thị trường Hhoa Kỳ vào năm 2022, Anua đã tăng trưởng hơn 200% mỗi năm và vượt mốc 500 triệu USD về doanh thu bán lẻ toàn cầu vào năm 2025. Sản phẩm của thương hiệu này được bán tại Ulta Beauty trên toàn quốc, trên Amazon và anua.com, đồng thời đang tiếp tục mở rộng sang châu Âu, Trung Đông và Úc.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Trang web: anua.com

Ảnh - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg

SOURCE Anua