イタリア人アーティストLeiKiè、新ミュージックビデオでPAPgameの正体を明かす―Not Just MusicがPAPmusicブランドを拡大

音楽シリーズ第2章「I Play PAPmusic Game」で、ついに謎が明らかに― PAPgameの正体はビデオゲーム。しかし、これはまだ始まりにすぎない……

ミラノ, 2026年7月17日 /PRNewswire/ --

公式ミュージックビデオを視聴して、PAPgameへとつながる最初の手がかりを見つけてください。

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

公式YouTube動画―I Play PAPmusic Game

音楽が物語を紡ぐとき。

PAPgameを巡る疑問が数週間にわたって相次ぎ、関心が高まる中、監督のLeiKièは新シングルと公式ミュージックビデオ「I Play PAPmusic Game」を公開し、PAPgameの正体を正式に明らかにしました。PAPgameは、アニメーション映画「PAPmusic – Animation for Fashion」から着想を得たビデオゲームです。

本作は、PAPgameの正体を明かす音楽シリーズの第2章です。

LeiKièが監督したアニメーション映画「PAPmusic – Animation for Fashion」の世界から誕生したPAPworldは、新たなインタラクティブ体験を通じて進化を続けています。音楽シリーズの第1章「BREAKING PAPnews」は、世界各地のメディアで2,000件を超える映像が確認され、ソーシャルメディアでは2,000万回を超える再生を記録しました。これは、拡大を続けるPAPworldに対する国際的な関心の高まりを示しています。

1か月以上にわたり、人々はPAPgameの正体がボードゲームなのか、カードゲームなのか、それともまったく別のものなのか、思いを巡らせてきました。6月5日に公開されたミュージックビデオ「BREAKING PAPnews」は、その謎にあえて答えを示しませんでした。

「I Play PAPmusic Game」が公開され、最初の大きな手がかりが示されました。PAPgameはビデオゲームです。

音楽で語られるビデオゲーム

従来、ビデオゲームは予告編やゲームプレイ映像、プレイ可能なデモ版を通じて紹介されてきました。 PAPmusicは、これとは異なるアプローチを取っています。「BREAKING PAPnews」のカラフルでポップな作風から一転し、LeiKièはまったく異なる映像表現を採用しています。「I Play PAPmusic Game」では、ピエロをモチーフにした詩的なモノクロ映像と、カラフルなPAPworldが徐々に姿を現す躍動感あふれるゲームプレイ映像が交互に展開されます。ビデオゲームの宣伝にとどまらず、各ミュージックビデオは、その物語世界を段階的に広げています。PAPworldでは、音楽は単に物語に寄り添うだけでなく、その続きを紡いでいきます。

「I Play PAPmusic Game」：エネルギー、アイロニー、想像力

活気あふれるエレクトロポップのサウンド、軽快なリズム、たちまち耳に残るコーラスが特徴の「I Play PAPmusic Game」は、遊ぶこと、笑顔になること、そして予想外の出来事を受け入れることの喜びをたたえながら、LeiKièの創作世界の代名詞となったアイロニーとシュールさに満ちた精神を保ち続けています。

エネルギッシュなエレクトロポップのサウンドの奥には、シンプルながら意味のあるメッセージが込められています。それは、遊び、創造性、想像力を通じて困難に立ち向かい、悲しみを乗り越えるというメッセージです。

印象的なモンスター、PAPrank、PAPlove、Tシャツを着た幽霊など、数え切れないほどのシュールな出会いが繰り広げられる中、このゲームは、アイロニー、楽観的な姿勢、創造の自由をもって人生の困難に立ち向かうことの比喩となっています。PAPworldでは、悲しみの瞬間が、自らを笑い飛ばすユーモアやリズム、色彩、そして笑顔への思いへと変わっていきます。この感情の変化は、ミュージックビデオでも鮮やかに表現されています。ピエロをモチーフにした詩的なモノクロ映像は、次第に鮮やかなゲームプレイ映像へと移り変わります。そこでは、ピエロの気持ちが「もし私が悲しいなら……」から「遊びたい」へと変化していく心の旅が描かれ、最後はPAPgameの色彩が爆発するクライマックスを迎えます。

PAPgameを初めて本格的に体感

今回初めて、人々がPAPgameの世界へと招かれます。ミラノを象徴するドゥオーモ広場が、アニメーション映画ですでに登場した数多くのシュールなキャラクターや空間、オブジェクトであふれる、幻想的でポップな世界へと変貌します。ビデオクリップを通して、謎めいたシンボルやモンスター、リーダーボード、象徴的なアイテムが次々と登場し、雰囲気が目まぐるしく変化しますが、そこで明かされるのは、はるかに壮大な体験の断片にすぎません。ハートはPAPloveを広め、暴力を助長するのではなく、出会いをダンスやユーモア、思いがけない交流へと変えていきます。

アニメーション映画と同様に、PAPmusic Gameは音楽、色彩、アイロニー、想像力を通じて現実を探求し続け、前向きな姿勢と参加を重視したインタラクティブ体験を生み出しています。このビデオクリップでは、PAPgameの姿を初めて本格的に見ることができますが、手がかりの多くは意図的に説明されないまま残されています。ビデオゲームを紹介する音楽の旅の第2章として、本作は視聴者が自らに新たな問いを投げかけるよう促します。今後公開される各ビデオクリップでは、パズルの新たな一片が明かされ、視聴者を一歩ずつPAPgameの正式リリースへと導いていきます。

PAPfansが「PAPed Up」を愛する理由

LeiKièは、PAPmusicのクリエーターとして、次のように述べています。「この旅で最もやりがいを感じたのは、『PAPed Up』になった人々の声に耳を傾けてきたことです。

ミラノのRadio Bocconiでインタビューを受けた際、番組の3人の司会者のうち1人に、『PAPed Up』であることが彼にとって何を意味するのか尋ねました。彼の答えは、私たちの世界に息づく精神を見事に捉えています。」

ラジオ司会者の回答：

「『PAPed Up』になるとは、心の目を通して、より大きな喜びをもって世界を見つめ、可能なときには、より軽やかで幸せな心で人々を結び付けることです。」

謎はまだ終わらない― PAPgameを巡る多くの疑問は、今なお答えを待っている

PAPmusic Gameがついに姿を現し始めたものの、多くの疑問には意図的に答えが示されていません。

アニメーション映画「PAPmusic」 から、 どれほど多くのキャラクター がPAPgameに登場するのでしょうか。プレイヤーは、そのすべてに出会えるのでしょうか。

から、 がPAPgameに登場するのでしょうか。プレイヤーは、そのすべてに出会えるのでしょうか。 ゲームに登場するアイテムの多くは、 PAPmusic からそのまま取り入れられています。人々は、そのすべてに気付くことができるのでしょうか。

からそのまま取り入れられています。人々は、そのすべてに気付くことができるのでしょうか。 これらの画像は、 一人称視点 が採用されていることをうかがわせます。 PAPgame は、本当にこのようにプレイするゲームなのでしょうか。

が採用されていることをうかがわせます。 は、本当にこのようにプレイするゲームなのでしょうか。 謎めいたGhost PAPteesの背後には、どのような秘密が隠されているのでしょうか。

今後公開される一連のミュージックビデオでは、新たな手がかりが引き続き明かされ、PAPgameの正式リリースまでPAPworldが徐々に広がっていきます。

PAPmusicについて

PAPmusicは、イタリア人監督、ソングライター、パフォーマーのLeiKièが創作し、Not Just Music S.r.l.がプロデュースする、拡大を続けるエンターテインメントの世界です。アニメーション映画「PAPmusic – Animation for Fashion」とともに誕生したこのプロジェクトは、PAPworldとして知られる進化を続けるクロスメディア・エコシステムの中で、アニメーション、オリジナル音楽、ファッション、ユーモア、ストーリーテリングを融合しています。映画の公開、オリジナル楽曲やミュージックビデオ、ファッションに着想を得た関連商品の発表を経て、PAPworldは現在、近日リリース予定のビデオゲームPAPgameを通じて、その創作世界をインタラクティブな体験へと広げています。新作が発表されるたびにPAPworldに新たな章が加わり、独自の物語手法によって映画、音楽、ビデオゲームが徐々に結び付けられていきます。

ウェブサイト：PAPmusicウェブサイト

YouTube：YouTube PAPmusic

TikTok:@papmusicofficial

Instagram：@papmusicofficial

公式ミュージックビデオを視聴して、PAPgameへとつながる最初の手がかりを見つけてください。

公式YouTube動画―I Play PAPmusic Game

各ビデオクリップで、新たな手がかりが明かされます。

SOURCE Not Just Music S.r.l.