이탈리아 아티스트 레이키에, 새 뮤직비디오에서 PAPgame 공개…낫 저스트 뮤직, PAPmusic 브랜드 확장

'I Play PAPmusic Game'은 마침내 베일을 벗은 두 번째 음악 챕터로 PAPgame이 비디오 게임이라는 사실이 밝혀진다. 하지만 이는 시작에 불과하다…

밀라노, 2026년 7월 17일 /PRNewswire/ --

공식 뮤직비디오를 시청하고 PAPgame으로 이어지는 첫 번째 단서들을 확인해 보세요.

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Official Video You Tube - I Play PAPmusic Game

음악이 스토리텔링이 될 때

몇 주 동안 이어진 의문과 커져 가는 궁금증 끝에 7월 16일 레이키에(LeiKiè) 감독이 새 싱글과 공식 뮤직비디오 'I PLAY PAPmusic Game'을 공개하고, PAPgame의 정체를 공식적으로 밝혔다. PAPgame은 애니메이션 영화 PAPmusic – Animation for Fashion에서 영감을 받은 비디오 게임이다.

이는 PAPgame 공개 여정의 두 번째 음악 챕터다.

레이키에가 감독한 애니메이션 영화 PAPmusic – Animation for Fashion의 세계관에서 탄생한 PAPworld는 새로운 인터랙티브 경험을 통해 계속 진화하고 있다. 첫 번째 음악 챕터인 'BREAKING PAPnews'는 전 세계에서 2000건 이상의 검증된 미디어 보도와 2000만 회가 넘는 소셜미디어 조회수를 기록하며, 확장되는 PAPworld에 대한 국제적 관심이 높아지고 있음을 보여줬다.

한 달 넘게 대중은 PAPgame의 진짜 정체가 보드게임인지, 카드게임인지, 아니면 전혀 다른 무엇인지 궁금해했다. 6월 5일 공개된 뮤직비디오 'BREAKING PAPnews'는 의도적으로 그 미스터리에 답하지 않았다.

7월 16일 'I Play PAPmusic Game' 공개와 함께 PAPgame이 비디오 게임이라는 첫 번째 큰 단서가 제시됐다

음악으로 이야기하는 비디오 게임

비디오 게임은 전통적으로 트레일러, 게임플레이 영상 또는 플레이 가능한 데모를 통해 소개된다. PAPmusic은 다른 길을 택했다. 'BREAKING PAPnews'의 화려한 팝 미학에 이어, 레이키에는 완전히 다른 시각 언어를 선보인다. 'I PLAY PAPmusic Game'에서는 피에로(Pierrot)에서 영감을 받은 시적인 흑백 장면과 생동감 넘치는 게임플레이 장면이 교차하며, 다채로운 PAPworld가 점차 모습을 드러낸다. 각 뮤직비디오는 단순히 비디오 게임을 홍보하는 데 그치지 않고 서사적 세계관을 단계적으로 확장한다. PAPworld에서 음악은 단순히 이야기를 동반하는 것이 아니라, 이야기를 계속 써 내려간다.

'I Play PAPmusic Game': 에너지, 유머와 상상력

생동감 넘치는 일렉트로 팝 사운드, 경쾌한 리듬과 단번에 기억되는 후렴구가 특징인 'I Play PAPmusic Game'은 레이키에의 창작 세계를 대표하는 특징으로 자리 잡은 유머러스하고 초현실적인 정신을 유지하면서, 놀고 웃으며 예상치 못한 일을 기꺼이 받아들이는 기쁨을 노래한다.

에너제틱한 일렉트로 팝 사운드 이면에는 놀이, 창의성과 상상력을 통해 장애물에 맞서고 슬픔을 극복하자는 단순하지만 의미 있는 메시지가 담겨 있다

상징적인 몬스터, PAPrank, PAPlove, 티셔츠를 입은 유령과 수많은 초현실적인 만남 속에서 게임은 삶의 도전에 유머와 낙관주의, 창의적 자유로 대응하는 방식에 대한 은유가 된다. PAPworld에서는 슬픔의 순간이 자기풍자, 리듬, 색채와 미소 짓고자 하는 갈망으로 변화한다. 이러한 감정적 변화는 뮤직비디오에서도 구현된다. 피에로에서 영감을 받은 시적인 흑백 장면은 점차 생동감 넘치는 게임플레이 장면으로 전환되며, 피에로 캐릭터가 '내가 슬프다면…'이라는 상태에서 놀고 싶은 욕구로 나아가는 감정의 여정을 따라간다. 그리고 마침내 PAPgame의 화려한 색채가 폭발하듯 펼쳐지는 장면으로 절정에 이른다.

PAPgame의 진정한 첫 경험

대중은 처음으로 PAPgame에 초대된다. 밀라노의 상징적인 두오모 광장은 애니메이션 영화에서 이미 소개된 수많은 초현실적 캐릭터, 환경과 사물이 등장하는 초현실적인 팝 세계로 변신한다. 뮤직비디오 전반에 걸쳐 신비로운 상징, 몬스터, 순위표와 상징적인 아이템이 등장하면서 분위기가 끊임없이 변화하지만, 훨씬 더 방대한 경험의 일부만을 보여준다. 하트는 PAPlove를 퍼뜨리고, 폭력을 조장하는 대신 만남을 춤과 유머, 예상치 못한 상호작용으로 바꿔 놓는다.

애니메이션 영화와 마찬가지로 PAPmusic Game은 음악, 색채, 유머와 상상력을 통해 현실을 계속 탐구하며, 긍정성과 참여를 바탕으로 한 인터랙티브 경험을 만들어 낸다. 이번 뮤직비디오는 PAPgame의 진정한 첫 모습을 보여주지만, 많은 단서는 의도적으로 설명되지 않은 채 남아 있다. 비디오 게임을 소개하는 음악 여정의 두 번째 챕터로서, 관객에게 새로운 질문을 던지도록 유도한다. 앞으로 공개될 각 뮤직비디오는 퍼즐의 또 다른 조각을 공개하며, 시청자들을 PAPgame의 공식 출시까지 한 단계씩 안내할 예정이다.

PAPfans가 'PAPed Up' 상태를 사랑하는 이유

PAPmusic의 창작자 레이키에는 다음과 같이 말했다. "이번 여정에서 가장 큰 보람을 느낀 부분은 'PAPed Up' 상태가 된 사람들의 이야기를 듣는 것이었다.

밀라노의 보코니대학교 라디오와의 인터뷰 중, 프로그램 진행자 3명 중 한 명에게 'PAPed Up' 상태가 자신에게 어떤 의미인지 질문했다. 그의 답변은 우리 세계관의 정신을 완벽하게 담아냈다."

라디오 진행자는 다음과 같이 답했다.

"'PAPed Up' 상태가 된다는 것은 마음의 눈으로 세상을 더 큰 기쁨과 함께 바라보고, 가능할 때는 사람들을 하나로 모으는 한층 가볍고 행복한 마음가짐으로 세상을 바라보는 것을 의미한다."

미스터리는 아직 끝나지 않았다. PAPgame에 관한 수많은 질문이 여전히 답을 기다리고 있다.

PAPmusic Game이 마침내 모습을 드러내기 시작했지만, 많은 질문은 의도적으로 답하지 않은 채 남아 있다.

애니메이션 영화 PAPmusic 에 등장한 캐릭터 중 몇 명 이 PAPgame에 등장하게 될까? 플레이어는 이들을 모두 만나게 될까?

에 등장한 이 PAPgame에 등장하게 될까? 플레이어는 이들을 모두 만나게 될까? 게임의 많은 아이템은 PAPmusic 에서 직접 가져왔다. 대중은 이 아이템들을 모두 알아볼 수 있을까?

에서 직접 가져왔다. 대중은 이 아이템들을 모두 알아볼 수 있을까? 영상은 1인칭 시점 을 암시한다. PAPgame 은 정말 이런 방식으로 플레이하는 게임일까?

을 암시한다. 은 정말 이런 방식으로 플레이하는 게임일까? 신비로운 Ghost PAPtees 뒤에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까?

향후 공개될 뮤직비디오 챕터들은 새로운 단서를 계속 공개하며, PAPgame의 공식 출시까지 PAPworld를 점진적으로 확장해 나갈 예정이다.

PAPmusic 소개

PAPmusic은 이탈리아 감독이자 작곡가 겸 퍼포머인 레이키에가 창작하고 낫 저스트 뮤직(Not Just Music S.r.l.)이 제작하는 확장형 엔터테인먼트 세계관이다. 애니메이션 영화 PAPmusic – Animation for Fashion에서 시작된 이 프로젝트는 애니메이션, 오리지널 음악, 패션, 유머와 스토리텔링을 결합해 PAPworld라는 진화하는 크로스미디어 생태계를 구축한다. 영화, 오리지널 곡, 뮤직비디오와 패션에서 영감을 받은 상품 출시에 이어, PAPworld는 이제 동일한 창작 세계관을 인터랙티브 경험으로 확장하는 차기 비디오 게임 PAPgame을 통해 확장을 이어 간다. 새롭게 공개되는 각각의 콘텐츠는 PAPworld에 새로운 챕터를 더하며, 독창적인 서사 방식으로 영화, 음악과 비디오 게임을 단계적으로 연결한다.

웹사이트: PAPmusic Web Site

유튜브: YouTube PAPmusic

틱톡: @papmusicofficial

인스타그램: @papmusicofficial

공식 뮤직비디오를 시청하고 PAPgame으로 이어지는 첫 번째 단서들을 확인해 보세요.

Official Video You Tube - I Play PAPmusic Game

각 뮤직비디오는 새로운 단서를 공개한다.

SOURCE Not Just Music S.r.l.