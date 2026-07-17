La artista italiana LeiKiè presenta PAPgame en un nuevo video musical, mientras Not Just Music expande la marca PAPmusic.

"I Play PAPmusic Game" es el segundo capítulo musical en el que por fin se desvela el misterio: PAPgame es un videojuego. Pero esto es solo el comienzo...

MILÁN, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ --

Mira el video musical oficial y descubre las primeras pistas que conducen a PAPgame.

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Video oficial en YouTube - I Play PAPmusic Game

Cuando la música se convierte en una historia.

Después de semanas de preguntas y una curiosidad cada vez más grande, la directora LeiKiè lanza hoy el nuevo sencillo y el video musical oficial de "I PLAY PAPmusic Game", con lo que revela de manera oficial qué es realmente PAPgame: un videojuego inspirado en la película de animación PAPmusic – Animation for Fashion.

Este es el segundo capítulo musical de la revelación de PAPgame.

Nacido en el universo de la película de animación PAPmusic – Animation for Fashion, dirigida por LeiKiè, PAPworld continúa evolucionando mediante una nueva experiencia interactiva. El primer capítulo musical, "BREAKING PAPnews", generó más de 2.000 imágenes verificadas en medios de comunicación de todo el mundo y más de 20 millones de visitas en redes sociales, lo que demuestra un creciente interés internacional por el universo de PAPworld, que sigue expandiéndose.

Durante más de un mes, el público se preguntó qué era realmente PAPgame: ¿un juego de mesa, un juego de cartas o algo completamente diferente? El video musical "BREAKING PAPnews", lanzado el 5 de junio, dejó el misterio sin resolver deliberadamente.

Hoy, con el lanzamiento de "I Play PAPmusic Game", llega la primera gran pista: PAPgame es un videojuego.

Un videojuego contado a través de la música

Tradicionalmente, los videojuegos se presentan mediante tráilers, secuencias de juego o demos jugables. PAPmusic sigue un camino diferente. Después de la colorida estética pop de "BREAKING PAPnews", LeiKiè adopta un lenguaje visual completamente distinto. En "I PLAY PAPmusic game", escenas poéticas en blanco y negro inspiradas en Pierrot se alternan con animadas secuencias de juego, en las que el colorido PAPworld se va revelando poco a poco. En lugar de limitarse a promocionar el videojuego, cada video musical amplía de manera progresiva su universo narrativo. En PAPworld, la música no solo acompaña una historia, sino que continúa escribiéndola.

"I Play PAPmusic Game": energía, ironía e imaginación

Con su vibrante sonido electropop, su ritmo alegre y su estribillo que se queda grabado al instante, "I Play PAPmusic Game" celebra la alegría de jugar, sonreír y aceptar lo inesperado, a la vez que conserva el espíritu irónico y surrealista que se ha convertido en el sello distintivo del universo creativo de LeiKiè.

Detrás de su enérgico sonido electropop, se esconde un mensaje sencillo, pero importante: enfrentar los obstáculos y superar la tristeza mediante el juego, la creatividad y la imaginación.

Entre monstruos icónicos, PAPrank, PAPlove, fantasmas con camisetas e innumerables encuentros surrealistas, el juego se convierte en una metáfora de cómo afrontar los desafíos de la vida con ironía, optimismo y libertad creativa. Dentro del PAPworld, los momentos de tristeza se transforman en autoironía, ritmo, color y ganas de sonreír. Esta transformación emocional también cobra vida en el video musical, donde las secuencias poéticas en blanco y negro inspiradas en Pierrot dan paso poco a poco a vibrantes escenas de juego, que siguen el viaje emocional del personaje de Pierrot desde "Si estoy triste..." hasta el deseo de jugar, que culmina en la colorida explosión de PAPgame.

La primera muestra real de PAPgame

Por primera vez, el público está invitado a PAPgame. La emblemática Piazza Duomo de Milán se convierte en un universo pop surrealista poblado por numerosos personajes, entornos y objetos surrealistas que ya se presentaron en la película de animación. A lo largo del videoclip, la atmósfera cambia de forma constante a medida que aparecen símbolos misteriosos, monstruos, tablas de clasificación y objetos icónicos, que revelan solo fragmentos de una experiencia mucho más grande. Los corazones difunden el PAPlove y, en lugar de fomentar la violencia, convierten los encuentros en baile, humor e interacciones inesperadas.

Al igual que en la película de animación, PAPmusic Game continúa explorando la realidad mediante la música, los colores, la ironía y la imaginación, y crea una experiencia interactiva basada en la positividad y la participación. Si bien este videoclip ofrece un primer vistazo real a PAPgame, muchas de sus pistas siguen sin explicarse deliberadamente. Como segundo capítulo del viaje musical que presenta el videojuego, invita al público a plantearse nuevas preguntas. Cada nuevo videoclip revelará otra pieza del rompecabezas, y guiará gradualmente a los espectadores paso a paso hacia el lanzamiento oficial de PAPgame.

¿Por qué a los PAPfans les encanta estar 'PAPizados'?

LeiKiè, la creadora de PAPmusic, afirma: "Lo más gratificante de este viaje ha sido escuchar a las personas que se han vuelto 'PAPizados'.

Durante una entrevista con la Radio de la Universidad Bocconi en Milán, le pregunté a uno de los tres presentadores del programa qué significaba para él estar "PAPizado". Su respuesta refleja a la perfección el espíritu de nuestro universo.

La respuesta del presentador:

"Estar 'PAPizado' significa ver el mundo con más alegría a través de los ojos del corazón y, siempre que sea posible, con un espíritu más alegre y feliz que une a las personas".

El misterio no ha terminado: muchas preguntas sobre PAPgame aún esperan respuesta.

Aunque PAPmusic Game por fin ha comenzado a revelarse, muchas preguntas siguen deliberadamente sin respuesta:

¿Cuántos personajes de la película de animación PAPmusic aparecerán en PAPgame? ¿Podrán los jugadores conocerlos a todos?

de la aparecerán en PAPgame? ¿Podrán los jugadores conocerlos a todos? Muchos de los objetos del juego provienen directamente de PAPmusic . ¿Los reconocerá todos el público?

. ¿Los reconocerá todos el público? Las imágenes sugieren una perspectiva en primera persona . ¿Es realmente así como se juega a PAPgame ?

. ¿Es realmente así como se juega a ? ¿Qué secretos se esconden detrás de las misteriosas Ghost PAPtees?

Los próximos episodios de los videos musicales continuarán revelando nuevas pistas, expandiendo poco a poco el PAPworld hasta el lanzamiento oficial de PAPgame.

Acerca de PAPmusic

PAPmusic es un universo de entretenimiento en expansión creado por la directora, compositora e intérprete italiana LeiKiè y producido por Not Just Music S.r.l. Surgido a partir de la película de animación PAPmusic – Animation for Fashion, el proyecto combina animación, música original, moda, humor y narración en un ecosistema transmedia en constante evolución conocido como PAPworld. Luego del lanzamiento de la película, las canciones originales, los videos musicales y los productos inspirados en la moda, PAPworld ahora continúa su expansión con PAPgame, un videojuego de próxima salida que traslada ese mismo universo creativo a una experiencia interactiva. Cada nuevo lanzamiento agrega un nuevo capítulo a PAPworld, y conecta de manera progresiva el cine, la música y los videojuegos mediante un enfoque narrativo original.

Sitio web: sitio web de PAPmusic

YouTube: YouTube de PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

Mira el video musical oficial y descubre las primeras pistas que conducen a PAPgame.

Video oficial en YouTube - I Play PAPmusic Game

Cada videoclip revela una pista nueva.

FUENTE Not Just Music S.r.l.