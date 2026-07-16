L'artiste italienne LeiKiè dévoile « PAPgame » dans un nouveau clip vidéo, alors que Not Just Music poursuit le développement de la marque PAPmusic

« I Play PAPmusic Game », le deuxième volet musical, donne enfin la clé du mystère : PAPgame est un jeu vidéo. Mais ce n'est que le début…

MILAN, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ --

Regardez le clip officiel et découvrez les premiers indices qui vous mèneront à PAPgame.

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Vidéo officielle sur YouTube - I Play PAPmusic Game

Quand la musique raconte une histoire.

Après des semaines de questions et une curiosité grandissante, la réalisatrice LeiKiè sort aujourd'hui le nouveau format court et le clip officiel « I PLAY PAPmusic Game », qui révèle enfin officiellement ce qu'est PAPgame : un jeu vidéo inspiré du film d'animation PAPmusic – Animation for Fashion.

Il s'agit du deuxième volet musical de la présentation de PAPgame.

Né dans l'univers du film d'animation PAPmusic – Animation for Fashion, réalisé par LeiKiè, PAPworld continue d'évoluer à travers une nouvelle expérience interactive. Le premier volet musical, intitulé « BREAKING PAPnews », a généré plus de 2 000 séquences vidéo vérifiées dans les médias à travers le monde et plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux, qui témoignent d'un intérêt international croissant pour l'univers PAPworld en pleine expansion.

Pendant plus d'un mois, le public s'est demandé ce qu'était réellement PAPgame : un jeu de société, un jeu de cartes, ou quelque chose de totalement différent ? Le clip « BREAKING PAPnews », publié le 5 juin, a délibérément laissé planer le mystère.

Aujourd'hui, avec la sortie de « I Play PAPmusic Game », est révélé le premier indice majeur : PAPgame est un jeu vidéo.

Un jeu vidéo raconté à travers la musique

Les jeux vidéo sont généralement présentés par des bandes-annonces, des séquences de jeu ou des versions de démonstration. PAPmusic emprunte une voie différente. Après l'esthétique pop haute en couleur de « BREAKING PAPnews », LeiKiè adopte un tout autre langage visuel. Dans « I PLAY PAPmusic game », des scènes poétiques en noir et blanc inspirées par le personnage de Pierrot alternent avec des séquences de jeu dynamiques, où l'univers coloré PAPworld se dévoile peu à peu. Au lieu de se contenter de promouvoir le jeu vidéo, chaque clip enrichit peu à peu son univers narratif. Dans PAPworld, la musique ne fait pas qu'accompagner une histoire, elle en poursuit l'écriture.

« I Play PAPmusic Game » : énergie, ironie et imagination

Avec un son électro-pop vibrant, des rythmes entraînants et un refrain qui reste immédiatement en tête, « I Play PAPmusic Game » célèbre la joie de jouer, de sourire et d'accueillir l'inattendu, tout en conservant l'esprit ironique et surréaliste qui est devenu la marque de fabrique de l'univers créatif de LeiKiè.

Derrière l'énergique son électro-pop se cache un message simple mais plein de sens : on peut affronter les obstacles et surmonter la tristesse grâce au jeu, à la créativité et à l'imagination.

Entre monstres emblématiques, PAPrank (rang PAP), PAPlove (amour PAP), fantômes en t-shirt et innombrables rencontres surréalistes, le jeu devient une métaphore de la manière de relever les défis de la vie, avec ironie, optimisme et liberté créative. Dans l'univers PAPworld, les moments de tristesse se transforment en autodérision, en rythme, en couleur et en envie de sourire. Cette transformation émotionnelle prend également vie dans le clip vidéo, où des séquences poétiques en noir et blanc autour du personnage de Pierrot cèdent progressivement la place à de vivantes scènes de jeu qui suivent le parcours émotionnel de Pierrot, depuis « If I am sad… » (« Si je suis triste… ») jusqu'au désir de jouer, pour culminer dans l'explosion colorée de PAPgame.

Le premier véritable aperçu de PAPgame

Pour la première fois, le public est invité à découvrir PAPgame. La célèbre Piazza del Duomo de Milan se mue en un univers pop surréaliste peuplé de nombreux personnages, de décors et d'objets irréels déjà présents dans le film d'animation. Tout au long du clip vidéo, l'ambiance change constamment à mesure qu'apparaissent des symboles mystérieux, des monstres, des classements et des objets emblématiques, ne dévoilant que des fragments d'une expérience bien plus vaste. Les cœurs diffusent le PAPlove et, loin d'encourager la violence, ils transforment leurs rencontres en danse, humour et interactions inattendues.

Tout comme dans le film d'animation, PAPmusic Game explore la réalité à travers la musique, les couleurs, l'ironie et l'imagination, en créant une expérience interactive fondée sur la positivité et la participation. Bien que ce clip vidéo offre le premier aperçu concret de PAPgame, bon nombre de ses indices restent volontairement inexpliqués. Deuxième volet de l'aventure musicale présentant le jeu vidéo, il invite le public à se poser de nouvelles questions. Chaque nouveau clip vidéo révèlera une nouvelle pièce du puzzle pour accompagner les spectateurs, étape par étape, vers le lancement officiel de PAPgame.

Pourquoi les passionnés de l'univers PAP adorent l'état d'esprit de la marque, « PAPisé »

LeiKiè, la créatrice de PAPmusic, déclare : « Ce qui m'a le plus comblée dans cette aventure, c'est d'écouter les personnes qui ont adopté l'esprit "PAPisé".

Dans un entretien diffusé à la radio de l'université Bocconi à Milan, j'ai demandé à l'un des trois animateurs de l'émission ce que signifiait pour lui être "PAPisé". Sa réponse reflète parfaitement l'esprit de notre univers.

Voici la réponse de l'animateur de radio :

« Être "PAPisé", c'est voir le monde avec plus de joie à travers les yeux du cœur et, lorsque c'est possible, avec un esprit plus léger et plus joyeux qui rassemble les gens. »

Mais le mystère n'est pas élucidé : de nombreuses questions sur PAPgame demeurent encore sans réponse.

Bien que PAPmusic Gamecommence enfin à se dévoiler, beaucoup de questions restent à dessein sans réponse :

Combien de personnages issus du film d'animation PAPmusic figureront dans PAPgame ? Les joueurs vont-ils tous les rencontrer ?

issus du figureront dans PAPgame ? Les joueurs vont-ils tous les rencontrer ? De nombreux éléments du jeu proviennent directement de PAPmusic . Le public les reconnaîtra-t-il tous ?

. Le public les reconnaîtra-t-il tous ? Les images suggèrent une perspective à la première personne . Est-ce vraiment ainsi que l'on joue à PAPgame ?

. Est-ce vraiment ainsi que l'on joue à ? Quels secrets se cachent derrière les mystérieux Ghost PAPtees ?

Les prochains volets des clips musicaux continueront à révéler de nouveaux indices, élargissant peu à peu l'univers PAPworld jusqu'au lancement officiel de PAPgame.

À propos de PAPmusic

PAPmusic est un univers de divertissement en pleine expansion créé par la réalisatrice et autrice-compositrice-interprète italienne LeiKiè, et produit par Not Just Music S.r.l. Né avec le film d'animation PAPmusic – Animation for Fashion, le projet allie animation, musique originale, mode, humour et narration dans l'écosystème transmédiatique en constante évolution de PAPworld. Après la sortie du film, de chansons originales, de clips vidéo et de produits dérivés inspirés de la mode, PAPworld poursuit désormais son expansion avec PAPgame, un jeu vidéo à venir qui transpose cet univers créatif en une expérience interactive. Chaque nouveau volet de PAPworld tisse progressivement des liens entre le cinéma, la musique et les jeux vidéo grâce à une approche narrative originale.

Site internet : site internet de PAPmusic

YouTube : chaîne YouTube de PAPmusic

TikTok : @papmusicofficial

Instagram : @papmusicofficial

Regardez le clip officiel et découvrez les premiers indices qui vous mèneront à PAPgame.

Vidéo officielle sur YouTube - I Play PAPmusic Game

Chaque clip vidéo révèle un nouvel indice.