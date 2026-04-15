Noticias de Artmarket.com: Artprice confirma el éxito de Artprice News, la primera agencia de noticias del mundo dedicada exclusivamente al arte y su mercado, disponible en 11 idiomas y 122 países, con Cision PR Newswire y X

PARIS, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte durante 28 años, dio un paso decisivo con el lanzamiento de Artprice News®: la primera agencia de prensa global dedicada al arte y su mercado, que se emite en 122 países y 11 idiomas en el marco de una amplia integración operativa con Cision PR Newswire, X y nuestra IA patentada Intuitive ArtMarket® para Google News y los principales servicios de noticias automatizados continuamente. Por ejemplo, los 20 comunicados de Artprice News que aparecen a continuación suman 3 millones de lectores en https://www.artprice.com/artprice-news.

Según thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com: "Con el lanzamiento de Artprice News®, damos un paso histórico. Artprice by Artmarket, líder mundial en bases de datos del mercado del arte desde hace casi 30 años, se convierte ahora en la principal agencia de noticias global diaria sobre arte y el mercado del arte. Este doble enfoque —datos fidedignos e información continua— nos otorga una posición única para apoyar la transformación del mercado del arte en la era de la inteligencia artificial".

Monitorización global integral de las noticias de arte: el poder combinado de Artprice e Intuitive ArtMarket®

La capacidad de Artprice by Artmarket para monitorizar y documentar todas las noticias globales del mercado del arte se basa en una infraestructura tecnológica altamente sofisticada, resultado de una alianza estratégica entre sus propias bases de datos históricas, su intranet propia conectada a 7.200 casas de subastas asociadas en todo el mundo y, ahora, además de su propio servicio de IA, las capacidades de búsqueda en tiempo real de Intuitive ArtMarket® AI y Blind Spot AI® de Artprice.

Noticias de Artprice: cobertura global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 122 países y 11 idiomas

Este despliegue estratégico representa un cambio de paradigma fundamental: Artprice pasa de una periodicidad semanal con su agencia de prensa ArtMarket Insight® —que continuará— a un servicio de noticias global continuo y diario con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, con sus socios de larga trayectoria Cision PR Newswire y X.

A partir de ahora, los lectores de Artprice News tendrán acceso gratuito a miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de ArtMarket Insight®, que ha demostrado su valor durante mucho tiempo:

Para una agencia de prensa global como Artprice News, esto representa una base editorial enriquecida por voces destacadas del mercado del arte, lo que le otorga una legitimidad editorial innegable, respaldada por miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de la agencia de prensa ArtMarket Insight®.

Este poder de distribución sin precedentes permite a Artprice by Artmarket llegar a una audiencia global de entusiastas y profesionales, incluyendo coleccionistas, galerías de arte, casas de subastas, museos, tasadores, instituciones culturales, compañías de seguros, funcionarios de aduanas e impuestos, asesores legales, instituciones financieras y medios de comunicación internacionales, consolidando así su posición como la principal agencia de noticias diarias del mundo sobre el mercado del arte.

La transformación de Artprice no se limita a la escala de su distribución. Se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA propias, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, fruto de décadas de desarrollo algorítmico.

Nuestra IA propia, desarrollada para Artprice y Artprice News, aprovecha un enorme volumen de datos de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice son capaces de analizar miles de millones de registros anonimizados, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas transversales extremadamente complejas que escapan a los ámbitos académico, institucional y comercial.

Para monitorizar decenas de miles de eventos diarios específicos del arte y su mercado, Artprice News se basa en Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, lo que le permite ofrecer información precisa al usuario gracias a los miles de sugerencias altamente relevantes generadas por su IA propia, Intuitive ArtMarket®.

El círculo virtuoso de la indexación global: cómo Artprice News, PR Newswire, X e Intuitive ArtMarket® están creando el mejor ecosistema informativo posible para el mercado del arte.

La sólida alianza operativa entre Artprice News, su socio histórico PR Newswire (Cision), X e Intuitive ArtMarket® crea un ecosistema informativo sin precedentes, basado en un círculo estratégico virtuoso de indexación, difusión y mejora editorial que beneficia simultáneamente a los tres actores y, sobre todo, a los usuarios finales de todo el mundo.

Con casi 30 años de experiencia, Artprice by Artmarket se ha consolidado como la principal fuente global de información sobre el mercado del arte. Su fortaleza reside en sus fundamentos únicos e inigualables:

- Más de 35 millones de resultados e índices de subastas que abarcan a más de 904.000 artistas.

- El mayor archivo documental del mundo (propiedad de Artprice): 210 millones de imágenes y grabados de obras de arte procedentes de manuscritos y catálogos de subastas desde 1700 hasta la actualidad.

- Una red global de 7.200 casas de subastas asociadas que actualiza continuamente sus bases de datos a través de su intranet, llegando a más de 9,3 millones de miembros en todo el mundo.

Esta posición única en el mercado global del arte fue reconocida, entre otras distinciones, por un estudio de reputación realizado durante el 36º Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA, Lyon 2024), donde Artprice se posicionó como la principal fuente de información sobre el mercado del arte entre más de 1.000 participantes de 60 países.

Descubra los 20 artículos de Artprice News más leídos desde nuestro lanzamiento y sumérjase en estas piezas imprescindibles que han cautivado a miles de amantes del arte. ¡Esta es una oportunidad única para revivir los momentos clave en las noticias del mercado del arte!

1. Caravaggio en Londres: Cupido victorioso presentado por primera vez en Reino Unido, ¡un artículo sobre una obra que desató la polémica y generó miles de comentarios en nuestras redes sociales!

https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk



2. Gargantúa, de Daumier (1831): la caricatura que llevó al artista a prisión. Muchos de nuestros lectores vieron en este dibujo un parecido con una figura política actual. ¿Y usted?

https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison

3. Pennsylvania Academy of the Fine Arts: "Una nación de artistas", una importante exposición de arte estadounidense con motivo del 250 aniversario de los Estados Unidos, fue un gran éxito entre nuestros lectores estadounidenses. ¿Le gustaría saber por qué?

https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states



4. ¿Banksy finalmente desenmascarado? Lo que revelan las nuevas investigaciones sobre su verdadera identidad, el mundo está fascinado por Banksy —eso es evidente— y a todos les encantaría saber quién es. ¿Le pasa lo mismo?

https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity

5. Gustave Courbet en el Leopold Museum de Viena: una importante retrospectiva del maestro del realismo en 2026, una exposición que fascinó a nuestros lectores, sin duda por una pintura histórica. ¿Pero cuál?

https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026

6. El Louvre emprende la mayor restauración de pinturas de su historia: los 24 Rubens del ciclo de María de Médici. Estas pinturas, que se encuentran en el Museo del Louvre, siempre han fascinado al mundo del arte, ¡y es fácil entender por qué! https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle

7. Récord mundial: un cuadro de Raja Ravi Varma se vendió por casi 18 millones de dólares en Bombay. Esta venta histórica despertó un gran interés entre nuestros lectores, sobre todo porque la propia pintura se ha convertido en un icono. https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai

8. Edward Hopper, "Gas": Soledad al borde del camino… y el presagio de la crisis del petróleo, ¡descubra esta pintura, un impactante reflejo del panorama artístico actual, que ha cautivado a nuestros lectores!

https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis

9. Capilla Sixtina: La importante restauración del "Juicio Final" de Miguel Ángel, treinta años después, es una auténtica proeza técnica que revela un brillo renovado a esta histórica y muy admirada obra maestra de Miguel Ángel.

https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on

10. Reapertura del Museo Bonnat-Helleu en Bayona, Francia: Obras maestras en exhibición, entrada gratuita y programa para 2025. ¡A nuestros lectores les encantó descubrir este museo poco conocido, que alberga algunos tesoros verdaderamente extraordinarios!

https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program



11. Tiziano, Noli me tangere: la obra maestra que narra la historia de la mañana de Pascua, ¿le encanta esta magnífica pintura de Tiziano tanto como a nuestros lectores?

https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning

12. Michaelina Wautier en Viena: tributo en el Kunsthistorisches Museum, esta artista ha creado obras verdaderamente magníficas. ¡Ahora es su turno de descubrirlas! https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum

13. El Juicio Final de Miguel Ángel: ¿Por qué este fresco de la Capilla Sixtina causó un escándalo? Al leer este artículo, usted también descubrirá por qué esta obra histórica causó tal escándalo cuando se presentó por primera vez. https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal

14. Dibujando el Renacimiento italiano: los dibujos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en la Galería del Rey. ¡La fascinación por los dibujos de Leonardo da Vinci es claramente atemporal!

https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery

15. Andrea Mantegna: ¿Por qué La lamentación sobre Cristo muerto conmocionó al Renacimiento? ¡Descubra por sí mismo por qué esta obra causó tal revuelo cuando se presentó por primera vez!

https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance

16. Paul Klee y el Cosmos en Zentrum Paul Klee: Obras maestras celestiales y visiones poéticas del universo. ¡La magia de las obras de Paul Klee parece seguir muy viva!

https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe

17. Fetichismo y erotismo en el surrealismo londinense: Un siglo de deseo surrealista en la Galería Richard Saltoun. ¡Una exposición muy especial que captó de verdad el interés de nuestros lectores!

https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery

18. Joan Semmel: "En la carne" en el Museo Judío de Nueva York: desnudos, deseo y envejecimiento sin complejos. ¡Acompañe a nuestros lectores a descubrir las obras profundamente sensuales de Joan Semmel!

https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing

19. De Nápoles a Beirut: Artemisia Gentileschi, el brillo redescubierto de una heroína barroca en el Museo de Arte Columbus. Artemisia Gentileschi: descubra la extraordinaria trayectoria de esta artista y sus obras más emblemáticas en este artículo.

https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art

20. Nan Goldin en el Grand Palais de París: "Esto no acabará bien", una retrospectiva inmersiva de sus obras más importantes. Descubra todo lo que hay que saber sobre esta exposición, que aún puede visitarse en París.

https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist de Euronext París. El último análisis de TPI incluye a más de 18.000 accionistas individuales, excluyendo accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP, UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por thierry Ehrmann, consejero delegado de la empresa. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 906.400 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (miembros iniciar sesión) los anuncios publicados por sus Miembros, que constituyen ahora el primer Marketplace® Estandarizado mundial para la compra y venta de obras de arte a precios fijos.

Ahora hay un futuro para el mercado del arte con Intuitive Artmarket® AI de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonado en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe Anual del Mercado Global del Arte 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de las notas de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,4 millones de suscriptores)

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Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento Artprice: https://www.artprice.com/video cuya sede es el famoso Museo de Arte Contemporáneo Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La ministra francesa de Cultura, Madame Rachida Dati, ha concedido el reconocimiento oficial de La Morada del Caos de thierry Ehrmann como "obra de arte total", sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Obra bilingüe confidencial, ahora hecha pública: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

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Contacto de Artmarket.com y su departamento Artprice - Thierry Ehrmann, [email protected]