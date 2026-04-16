Artmarket.com Nachrichten: Artprice bestätigt den Erfolg von Artprice News, der weltweit ersten Nachrichtenagentur, die sich ausschließlich der Kunst und ihrem Markt widmet und in 11 Sprachen sowie in 122 Ländern verfügbar ist, in Zusammenarbeit mit Cision PR Newswire und X

PARIS, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket – seit 28 Jahren weltweit führend im Bereich Kunstmarktinformationen – hat mit der Einführung von Artprice News® einen entscheidenden Schritt getan: die erste globale Presseagentur, die sich der Kunst und ihrem Markt widmet und im Rahmen einer weitreichenden operativen Integration mit Cision PR Newswire, X und unserem firmeneigenen, KI-gestützten ArtMarket® für Google News sowie führenden, kontinuierlich automatisierten Nachrichtendiensten in 122 Ländern und 11 Sprachen sendet. So erreichen beispielsweise die folgenden 20 Artprice-News-Beiträge insgesamt 3 Millionen Leser auf https://www.artprice.com/artprice-news.

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, erklärt: „Mit der Einführung von Artprice News® machen wir einen historischen Schritt. Artprice by Artmarket, seit fast 30 Jahren weltweit führend im Bereich Kunstmarktdatenbanken, entwickelt sich nun zur führenden täglichen globalen Nachrichtenagentur für Kunstnachrichten und den Kunstmarkt. Dieser doppelte Ansatz – verlässliche Daten und kontinuierliche Informationen – verschafft uns eine einzigartige Position, um den Wandel des Kunstmarktes im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu unterstützen."

Umfassende globale Beobachtung von Kunstnachrichten: die kombinierte Leistung von Artprice und Intuitive ArtMarket®

Die Fähigkeit von Artprice by Artmarket, alle weltweiten Nachrichten auf dem Kunstmarkt zu beobachten und zu dokumentieren, stützt sich auf eine hochentwickelte technologische Infrastruktur, die aus einer strategischen Verbindung zwischen den eigenen historischen Datenbanken, dem firmeneigenen Intranet, das mit 7.200 Partnerauktionshäusern weltweit vernetzt ist, und – zusätzlich zu dem firmeneigenen KI-Dienst – den Echtzeit-Suchfunktionen sowohl von Artprices „Intuitive ArtMarket® AI" als auch von „Blind Spot AI®" resultiert.

Artprice News: Weltweite Abdeckung rund um die Uhr in 122 Ländern und 11 Sprachen

Dieser strategische Einsatz stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar: Artprice stellt seinen wöchentlichen Nachrichtendienst ArtMarket Insight® – der weiterhin bestehen bleibt – auf einen kontinuierlichen, täglichen globalen Nachrichtenfeed namens Artprice News um, der in 122 Ländern und 11 Sprachen erscheint und gemeinsam mit den langjährigen Partnern Cision PR Newswire und X betrieben wird.

Von nun an haben die Leser von Artprice News kostenlosen Zugang zu Tausenden von historischen, künstlerischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Analysen aus ArtMarket Insight®, das sich seit langem bewährt hat:

Für eine globale Presseagentur wie Artprice News stellt dies eine redaktionelle Grundlage dar, die durch führende Stimmen aus dem Kunstmarkt bereichert wird und ihr eine unbestreitbare redaktionelle Legitimität verleiht, gestützt durch Tausende von historischen, künstlerischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Analysen der Presseagentur ArtMarket Insight®.

Dank dieser beispiellosen Reichweite erreicht Artprice by Artmarket ein weltweites Publikum aus Kunstliebhabern und Fachleuten, darunter Sammler, Kunstgalerien, Auktionshäuser, Museen, Gutachter, kulturelle Einrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Zoll- und Steuerbehörden, Rechtsberater, Finanzinstitute und internationale Medien, und festigt damit seine Rolle als weltweit führende Nachrichtenagentur für den Kunstmarkt.

Die Transformation von Artprice beschränkt sich nicht nur auf den Umfang seiner Verbreitung. Sie basiert auf einer revolutionären technologischen Infrastruktur, die ihre proprietären KI-Anwendungen Intuitive ArtMarket® und Blind Spot AI® integriert – das Ergebnis jahrzehntelanger algorithmischer Entwicklungsarbeit.

Unsere eigens für Artprice und Artprice News entwickelte KI nutzt eine riesige Datenmenge aus ihren 180 eigenen Vektordatenbanken. Die Algorithmen von Artprice sind in der Lage, Milliarden anonymisierter Protokolle und Millionen von Kunstwerken zu analysieren und äußerst komplexe, übergreifende künstlerische Trends zu identifizieren, die der akademischen, institutionellen und kommerziellen Welt verborgen bleiben.

Um täglich Zehntausende von Ereignissen aus dem Bereich der Kunst und des Kunstmarktes zu verfolgen, stützt sich Artprice News auf Intuitive ArtMarket® und Blind Spot AI®. Dank der Tausenden von äußerst präzisen Eingabeaufforderungen, die von der firmeneigenen KI Intuitive ArtMarket® generiert werden, kann das Portal genau auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen.

Der positive Kreislauf der globalen Indexierung: Wie Artprice News, PR Newswire, X und Intuitive ArtMarket® das bestmögliche Informationsökosystem für den Kunstmarkt schaffen.

Die enge operative Allianz zwischen Artprice News, seinem langjährigen Partner PR Newswire (Cision), X und Intuitive ArtMarket® schafft ein beispielloses Informationsökosystem, das auf einem positiven strategischen Kreislauf aus Indexierung, Verbreitung und redaktioneller Aufbereitung basiert und gleichzeitig allen drei Akteuren und vor allem den Endnutzern weltweit zugutekommt.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung hat sich Artprice by Artmarket als weltweit führende Quelle für Informationen zum Kunstmarkt etabliert. Seine Stärke beruht auf einzigartigen und unvergleichlichen Grundlagen:

- Über 35 Millionen Auktionsergebnisse und Indizes zu mehr als 904.000 Künstlern

– das weltweit größte Dokumentationsarchiv (im Besitz von Artprice): 210 Millionen Abbildungen und Stiche von Kunstwerken aus Manuskripten und Auktionskatalogen von 1700 bis heute

– Ein globales Netzwerk von 7.200 Partnerauktionshäusern aktualisiert seine Datenbanken kontinuierlich über ein spezielles Intranet und erreicht damit weltweit über 9,3 Millionen Mitglieder.

Diese einzigartige Stellung auf dem globalen Kunstmarkt wurde unter anderem durch eine Reputationsstudie bestätigt, die während des 36. Kongresses des Internationalen Komitees für Kunstgeschichte (CIHA, Lyon 2024) durchgeführt wurde und in der Artprice unter mehr als 1.000 Teilnehmern aus 60 Ländern als die erste Informationsquelle zum Kunstmarkt genannt wurde, die den Teilnehmern spontan in den Sinn kam

Entdecken Sie die 20 meistgelesenen Artikel von Artprice News seit unserem Start und tauchen Sie ein in diese unverzichtbaren Beiträge, die Tausende von Kunstliebhabern in ihren Bann gezogen haben. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die entscheidenden Momente der Kunstmarktnachrichten noch einmal Revue passieren zu lassen!

1. Caravaggio in London: Victorious Cupid – erstmals in Großbritannien zu sehen: Ein Artikel über ein Werk, das für Kontroversen sorgte und Tausende von Kommentaren in unseren sozialen Medien auslöste!

https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk



2. Gargantua von Daumier (1831): Die Karikatur, die den Künstler ins Gefängnis brachte – viele unserer Leser sahen in dieser Zeichnung eine Ähnlichkeit mit einer aktuellen politischen Persönlichkeit – was meinen Sie?

https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison

3. Pennsylvania Academy of the Fine Arts: A Nation of Artists, eine große amerikanische Kunstausstellung zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten – dieser Artikel war bei unseren amerikanischen Lesern ein Riesenerfolg. Möchten Sie wissen, warum?

https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states



4. Banksy endlich entlarvt? Was neue Ermittlungen über seine wahre Identität enthüllen: Die Welt ist fasziniert von Banksy – das steht fest – und jeder würde gerne wissen, wer er wirklich ist. Ist das auch bei Ihnen der Fall?

https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity

5. Gustave Courbet im Leopold Museum in Wien: eine große Retrospektive des Meisters des Realismus im Jahr 2026, eine Ausstellung, die unsere Leser faszinierte – zweifellos wegen eines historischen Gemäldes. Aber welche?

https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026

6. Der Louvre startet die größte Gemälderestaurierung seiner Geschichte: Die 24 Rubens-Gemälde des Marie-de-Medici-Zyklus im Louvre haben die Kunstwelt schon immer fasziniert – und es ist leicht zu verstehen, warum!

https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle

7. Weltrekord: Ein Gemälde von Raja Ravi Varma wurde in Mumbai für fast 18 Millionen Dollar verkauft; dieser bahnbrechende Verkauf stieß bei unseren Lesern auf großes Interesse, nicht zuletzt, weil das Gemälde selbst zu einer echten Ikone geworden ist.

https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai

8. Edward Hopper, „Gas": Einsamkeit am Straßenrand … und die Vorahnung der Ölkrise– entdecken Sie dieses Gemälde, das die aktuelle Kunstszene eindrucksvoll widerspiegelt und unsere Leser in seinen Bann gezogen hat!

https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis

9. Die Sixtinische Kapelle: Die umfassende Restaurierung von Michelangelos „Jüngstem Gericht" – dreißig Jahre später: eine echte technische Meisterleistung, die diesem historischen und vielbewunderten Meisterwerk Michelangelos neuen Glanz verleiht.

https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on

10. Wiedereröffnung des Museums Bonnat-Helleu in Bayonne, Frankreich: Meisterwerke ausgestellt, freier Eintritt und das Programm für 2025 – unsere Leser waren begeistert, dieses wenig bekannte Museum zu entdecken, das einige wahrhaft bemerkenswerte Schätze beherbergt!

https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program



11. Tizian, Noli me tangere: Das Meisterwerk, das die Geschichte des Ostermorgens erzählt – lieben Sie dieses großartige Gemälde von Tizian genauso sehr wie unsere Leser?

https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning

12. Michaelina Wautier in Wien: Eine königliche Hommage im Kunsthistorischen Museum: Diese Künstlerin hat wahrhaft großartige Werke geschaffen – jetzt sind Sie an der Reihe, sie zu entdecken!

https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum

13. Das Jüngste Gericht von Michelangelo: Warum dieses Fresko in der Sixtinischen Kapelle einen Skandal auslöste – wenn Sie diesen Artikel lesen, werden auch Sie erfahren, warum dieses historische Werk bei seiner Enthüllung einen solchen Skandal auslöste.

https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal

14. Zeichnen der italienischen Renaissance: die Zeichnungen von Leonardo da Vinci und Michelangelo in der King's Gallery – Die Faszination für Leonardo da Vincis Zeichnungen ist eindeutig zeitlos!

https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery

15. Andrea Mantegna: Warum „Die Beweinung des toten Christus" die Renaissance erschütterte – finden Sie selbst heraus, warum dieses Werk bei seiner ersten Enthüllung für so großes Aufsehen sorgte!

https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance

16. Paul Klee und der Kosmos im Zentrum Paul Klee: Himmlische Meisterwerke und poetische Visionen des Universums – die Magie von Paul Klees Werken scheint nach wie vor lebendig zu sein!

https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe

17. Fetisch und Erotik im Surrealismus in London: Ein Jahrhundert surrealistischer Sehnsüchte in der Richard Saltoun Gallery – eine ganz besondere Ausstellung, die das Interesse unserer Leser wirklich geweckt hat!

https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery

18.Joan Semmel: „In the Flesh" im New Yorker Jewish Museum – Aktbilder, Begierde und das Altern ohne Reue: Entdecken Sie gemeinsam mit unseren Lesern die zutiefst sinnlichen Werke von Joan Semmel!

https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing

19. Von Neapel nach Beirut: Artemisia Gentileschi – Die wiederentdeckte Brillanz einer Barockheldin im Columbus Museum of Art, Artemisia Gentileschi: Entdecken Sie in diesem Artikel den außergewöhnlichen Werdegang dieser Künstlerin und ihre bedeutendsten Werke.

https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art

20.Nan Goldin im Grand Palais in Paris: „This Will Not End Well" – eine umfassende Retrospektive ihrer wichtigsten Werke. Erfahren Sie alles Wissenswerte über diese Ausstellung, die derzeit noch in Paris zu sehen ist.

https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen mit dem Künstler bei einer kostenlosen Demonstration: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem CEO des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und verfügt unter anderem über seine Abteilung Artprice, die weltweit führend in der Sammlung, Verwaltung und Auswertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist (die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Handschriften, kommentierten Bücher und Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Einträgen und Auktionsergebnissen, die mehr als 906.400 Künstler umfassen.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie Pressetitel weltweit in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Global Art Market Annual Report, der im März 2026 veröffentlicht wird:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2025 Contemporary Art Market Report: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,4 Millionen Abonnenten)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Magie und die Welt von Artmarket und seiner Abteilung Artprice https://www.artprice.com/video, deren Hauptsitz das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst „Abode of Chaos" ist – so die New York Times / La Demeure of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, französische Kulturministerin, hat Thierry Ehrmanns „Abode of Chaos" als „Gesamtkunstwerk" und weltweite Zentrale von Artprice by Artmarket offiziell anerkannt.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und einmalige Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Abteilung Artprice – Thierry Ehrmann, [email protected]

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