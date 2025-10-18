Huawei revela solução aprimorada de AI WAN com arquitetura centrada em IA para impulsionar o crescimento das operadoras

PARIS, 18 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o tema "Prosperar com Net5.5G para Toda Inteligência", a Cúpula de Rede IP Inteligente Net5.5G foi realizada durante o UBBF 2025 em Paris, no dia 14 de outubro. A Huawei apresentou sua solução AI WAN totalmente aprimorada, com uma arquitetura focada em IA. Ao redefinir a percepção de experiência, os limites entre computação e rede, a resiliência de segurança e o modelo O&M, a solução promove um novo crescimento para as operadoras.

Leon Wang, presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, fez um discurso intitulado "Rede Inteligente Xinghe Centrada em IA: impulsionando o novo crescimento das operadoras." Ele afirmou que a solução AI WAN da Huawei passou por uma atualização abrangente focada em IA. Por meio de uma arquitetura de três camadas — composta por dispositivos centrados em IA, conexões centradas em IA e um cérebro centrado em IA — a solução redefine as redes de transporte IP na era do Net5.5G, acelerando a transição das operadoras para a fase Net5.5G R2 AI UBB.

Para enfrentar o crescimento estagnado da banda larga residencial e a forte homogeneização dos pacotes, a solução AI WAN da Huawei incorpora os motores de identificação e perfil Xingluo, permitindo a monetização em nível de aplicação. Ela ajuda as operadoras a criar pacotes de serviços diferenciados e utiliza perfis multidimensionais para elevar a precisão na identificação de clientes potenciais para acima de 90%.

Para atender à crescente demanda empresarial por computação de IA, a Solução AI WAN da Huawei ajudou a China Telecom Shanghai a lançar linhas privadas de computação inteligente, resolvendo gargalos de desempenho nas redes tradicionais. Seu algoritmo sem perdas Xingluo garante um controle preciso de congestionamento em nível de fluxo e, com o motor de conversão vetorial, protege os dados. Ao apoiar o treinamento colaborativo entre borda e nuvem, a solução tem previsão de aumentar em dez vezes o ARPU das operadoras e gerar ROI em apenas dois anos.

Para combater ataques de rede cada vez mais complexos, a solução AI WAN da Huawei reforça a resiliência de segurança nas camadas de dispositivo, rede e configuração. Ela oferece isolamento de falhas em nível de sessão e criptografia resistente à computação quântica. A simulação de configuração online verifica dezenas de milhares de dispositivos em apenas 10 minutos, eliminando erros humanos. Essa estrutura de segurança multidimensional protege os serviços dos clientes com resiliência reforçada.

À medida que as redes continuam a se expandir, os modelos tradicionais de O&M enfrentam uma pressão crescente. O sistema NetMaster da Huawei oferece proteção de rede 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo uma mudança do modelo de resposta passiva para uma O&M proativa. No tratamento de falhas, a China Mobile Guangdong reduziu o tempo de diagnóstico de 45 para apenas 5 minutos ao utilizar uma base de conhecimento com 300 mil casos. Para identificação de riscos, a MasOrange Spain implementou uma rede de condução autônoma IP de nível 4 (L4), impulsionada pela solução AI WAN da Huawei, reduzindo o tempo médio de reparo, reduzindo os custos e melhorando a eficiência operacional.

A cúpula foi encerrada com a Cerimônia de Premiação Net5.5G Pioneer, homenageando vencedores de mais de 10 operadoras globais e acelerando a implantação comercial global do Net5.5G.

