Bakery China 2026: Fomento de la innovación global en el sector de panadería y pastelería

SHANGHÁI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 28.ª edición de Bakery China 2026 se celebrará entre el 20 y el 23 de mayo en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái.

La versión de este año, organizada de manera conjunta por la Asociación China de la Industria de la Panadería y la Confitería y Bakery China Exhibitions Co., con el tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" (Innovar más allá • Fusionar culturas • Conectar el futuro), ocupará más de 330.000 metros cuadrados y contará con 13 pabellones de exposición, lo que la convierte en una de las ferias profesionales de la panadería y pastelería más importantes e influyentes del mundo en cuanto a su envergadura.

Fomento de la innovación: Bakery China como vitrina global de novedades

Como centro neurálgico para el lanzamiento de nuevos productos e innovaciones del sector de panadería y pastelería mundial, Bakery China interpretará fielmente la esencia de la innovación, ya que se presentarán por primera vez decenas de miles de productos, tecnologías, modelos de negocio y formatos industriales nuevos.

Una serie de eventos, entre los que se incluyen el Premio a la Innovación de Bakery China, la charla sobre innovación de Bakery China y la nueva iniciativa, de una semana de duración, dedicada al lanzamiento de nuevos productos, destacará las prácticas innovadoras del sector con énfasis en las últimas tendencias, como la repostería saludable, IG reducido, la homología entre alimentación y medicina, el uso de ingredientes regionales, las aplicaciones de la IA y la fabricación inteligente.

Cabe señalar que, por primera vez, la feria Chocolate China 2026 se celebrará paralelamente a Bakery China 2026. El evento reunirá a más de 200 empresas prestigiosas del sector de la chocolatería, tanto nacionales como internacionales, en un espacio de 30.000 metros cuadrados. Las actividades paralelas incluyen el Foro del Sector Chocolatero de China 2026, donde se mostrará toda la cadena de valor desde el cultivo del cacao hasta el producto final, que contará con la participación de las principales marcas del sector.

Conectar el futuro: Fomento de la internacionalización y auge de los sectores especializados

Bakery China 2026 reúne a más de 2.200 empresas de la cadena de suministro del sector de panadería y pastelería procedentes de más de 70 países y atrae a cerca de 400.000 visitantes de 130 países, de los cuales más del 20% son representantes de marcas internacionales. Las inscripciones previas internacionales aumentaron un 30 % con respecto al año anterior, con más de 10.000 compradores procedentes de países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y de regiones clave como el Sudeste Asiático, Asia-Pacífico, Asia Central, Europa y Estados Unidos.

Con un enfoque en los cinco escenarios clave de cadenas de tiendas, propietarios de marcas, panaderías y pastelería de supermercados, panadería y pastelería industrial e internacionalización de la panadería y pastelería, Bakery China 2026 celebrará más de 100 eventos integrados que contemplarán toda la cadena del sector, con concursos profesionales, clases magistrales en directo, visitas guiadas y un festival de café y pan. Entre los eventos más destacados se encuentran la primera edición del concurso de panadería y pastelería para supermercados "Namchow Cup", además de foros sobre internacionalización, panadería y pastelería industrial, fabricación inteligente, panadería y pastelería saludable, así como IG reducido e ingredientes regionales, junto con un concurso nacional de habilidades en el ámbito del café. Estas iniciativas tienen como objetivo fomentar el progreso de segmentos emergentes y facilitar la ampliación internacional de marcas chinas de productos de panadería y pastelería.

"Tras casi tres décadas de desarrollo, Bakery China se ha convertido en un referente mundial para el sector de panadería y pastelería. La versión de este año seguirá impulsando el desarrollo de un sector de alta calidad y abrirá un nuevo capítulo junto a profesionales de la panadería y pastelería de todo el mundo", señaló Zhang Jiukui, presidente de la Asociación China de la Industria de la Panadería y la Confitería.

Entre el 27 y el 29 de agosto, Bakery China celebrará su primera Feria Internacional de Panadería y Pastelería de la ASEAN (Bakery ASEAN) en Yakarta para ampliar el fomento de la "sinergia de novedades" al sudeste asiático.

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FUENTE Bakery China