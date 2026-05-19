งาน Bakery China 2026: เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเบเกอรีเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับโลก
19 May, 2026, 21:49 CST
เซี่ยงไฮ้, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน Bakery China 2026 ครั้งที่ 28 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–23 พฤษภาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (NECC) ในนครเซี่ยงไฮ้
งานดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันโดยสมาคมอุตสาหกรรมเบเกอรีและขนมหวานแห่งประเทศจีน และ Bakery China Exhibitions Co., Ltd. โดยการจัดงานในปีนี้มาในธีม "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงมากกว่า 330,000 ตารางเมตร และใช้พื้นที่จัดแสดงรวม 13 ฮอลล์ นับเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าเบเกอรีระดับมืออาชีพชั้นนำและทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในด้านขนาดของงาน
ขับเคลื่อนนวัตกรรม: Bakery China ในฐานะศูนย์กลางการเปิดตัวระดับโลก
ในฐานะศูนย์กลางสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเบเกอรีระดับโลก งาน Bakery China จะถ่ายทอดแก่นแท้ของนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ และรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ ๆ นับหมื่นรายการ
กิจกรรมหลากหลายรายการ ได้แก่ Bakery China Innovation Award, Bakery China Innovation Talk และโครงการใหม่ที่จัดต่อเนื่องตลอดหนึ่งสัปดาห์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะ จะร่วมกันนำเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรม โดยมุ่งความสำคัญเป็นหลักที่เทรนด์ยอดนิยม อาทิ เบเกอรีเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) แนวคิดอาหารเป็นยา (Food and Medicine Homology) การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ AI และระบบการผลิตอัจฉริยะ
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ งาน Chocolate China 2026 จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน Bakery China 2026 เป็นครั้งแรก โดยงานดังกล่าวจะดึงดูดบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 ราย ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 30,000 ตารางเมตร กิจกรรมที่จัดควบคู่กันประกอบด้วยงาน China Chocolate Industry Forum 2026 ซึ่งจะนำเสนอห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดอย่างครบวงจร ตั้งแต่เมล็ดโกโก้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมทั้งยังได้รวมตัวแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมช็อกโกแลตระดับโลก
เชื่อมโยงอนาคต: เดินหน้าสู่ความเป็นสากลและการเติบโตของภาคธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
Bakery China 2026 รวบรวมบริษัทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเบเกอรีกว่า 2,200 บริษัท จากมากกว่า 70 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานเกือบ 400,000 ครั้ง จาก 130 ประเทศ และมีแบรนด์ต่างประเทศเข้าร่วมโดยมีสัดส่วนคิดเป็นมากกว่า 20% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีผู้ซื้อกว่า 10,000 ราย ครอบคลุมประเทศในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) รวมถึงภูมิภาคสำคัญ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก เอเชียกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การมุ่งความสำคัญที่ 5 กลุ่มธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงาน ได้แก่ เชนสโตร์ (chain store) เจ้าของแบรนด์ เบเกอรีในซูเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรีอุตสาหกรรม และการขยายธุรกิจเบเกอรีสู่ต่างประเทศ งาน Bakery China 2026 จะจัดกิจกรรมแบบบูรณาการมากกว่า 100 รายการ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพ คลาสสอนสดโดยผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์นำชมงาน และเทศกาลกาแฟและขนมปัง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การแข่งขัน "Namchow Cup" Supermarket Bakery Competition ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงฟอรัมว่าด้วยการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เบเกอรีอุตสาหกรรม การผลิตอัจฉริยะ เบเกอรีที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ/เพื่อสุขภาพ และวัตถุดิบท้องถิ่น ตลอดจนการแข่งขันทักษะด้านกาแฟระดับประเทศ โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ และเสริมศักยภาพแบรนด์เบเกอรีของจีนให้สามารถเชื่อมต่อกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"หลังการพัฒนามาตลอดเกือบสามทศวรรษ งาน Bakery China ได้กลายเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับโลกของอุตสาหกรรมเบเกอรี การจัดแสดงในปีนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และเปิดเส้นทางบทใหม่ร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านเบเกอรีจากทั่วโลก" Zhang Jiukui ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเบเกอรีและขนมหวานแห่งประเทศจีนกล่าว
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม Bakery China จะเปิดตัวงาน ASEAN International Bakery Exhibition (Bakery ASEAN) ครั้งแรกที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขยายแรงส่ง "พลังแห่งการเปิดตัวนวัตกรรม" ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
