Bakery China 2026 : favoriser l'innovation mondiale pour l'industrie de la boulangerie

SHANGHAI, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- La 28e édition de Bakery China 2026 ouvrira ses portes du 20 au 23 mai au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai.

Organisée conjointement par l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie et Bakery China Exhibitions Co., Ltd., l'exposition de cette année avec pour thème « Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future » s'étendra sur plus de 330 000 mètres carrés et utilisera 13 halls d'exposition, ce qui en fait l'un des salons professionnels de la boulangerie les plus importants et les plus influents au monde en termes d'envergure.

Favoriser l'innovation : Bakery China, plaque tournante mondiale de la boulangerie

En tant que plaque tournante pour le lancement de nouveaux produits et d'innovations dans le secteur mondial de la boulangerie, Bakery China interprétera pleinement le cœur de l'innovation alors que des dizaines de milliers de nouveaux produits, technologies, modèles commerciaux et formats industriels feront leurs débuts.

Une série d'événements, dont le Bakery China Innovation Award, le Bakery China Innovation talk et la nouvelle initiative d'une semaine consacrée au lancement de nouveaux produits, présenteront collectivement les pratiques d'innovation du secteur, en privilégiant les tendances actuelles telles que la boulangerie saine, l'IG faible, l'homologie entre aliments et médicaments, l'application d'ingrédients régionaux, les applications de l'IA et la fabrication intelligente.

En particulier, le salon Chocolate China 2026 se déroulera pour la première fois en même temps que le salon Bakery China 2026. L'événement attirera plus de 200 entreprises nationales et internationales renommées de l'industrie du chocolat, sur une superficie de 30 000 mètres carrés. Parmi les activités associées figure le forum 2026 de l'industrie du chocolat en Chine, qui présente l'ensemble de la chaîne de valeur, du cacao aux produits finis, avec des marques de premier plan de l'ensemble de l'industrie du chocolat.

Connecter l'avenir : poursuite de l'internationalisation et montée en puissance des secteurs de niche

Bakery China 2026 réunit plus de 2 200 entreprises de la chaîne d'approvisionnement en boulangerie de plus de 70 pays et près de 400 000 visiteurs de 130 pays, les marques internationales représentant plus de 20 % des participants. Les préinscriptions à l'étranger sont en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, avec plus de 10 000 acheteurs couvrant les pays de l'initiative « une ceinture, une route » et les régions clés, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Asie-Pacifique, l'Asie centrale, l'Europe et les États-Unis.

En privilégiant cinq scénarios clés — chaînes de magasins, propriétaires de marques, boulangeries de supermarché, boulangerie industrielle et expansion internationale des boulangeries — Bakery China 2026 organise plus de 100 événements intégrés couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, avec des compétitions professionnelles, des classes de maître en direct, des visites guidées et un festival du café et du pain. Parmi les temps forts, citons le concours inaugural de boulangerie de supermarché « Namchow Cup », des forums sur la mondialisation, la boulangerie industrielle, la fabrication intelligente, la boulangerie à faible indice glycémique ou saine et les ingrédients régionaux, ainsi qu'un concours national de compétences en matière de café. Ces initiatives visent à dynamiser les segments émergents et à permettre aux marques de boulangerie chinoises de s'engager au niveau mondial.

« Après presque trois décennies de développement, Bakery China est devenue une référence mondiale pour l'industrie de la boulangerie. L'exposition de cette année permet de promouvoir le développement d'une industrie de haute qualité et d'ouvrir un nouveau chapitre avec les professionnels de la boulangerie du monde entier », a déclaré Zhang Jiukui, président de l'Association chinoise de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie.

Du 27 au 29 août, Bakery China lancera sa première exposition internationale de boulangerie de l'ASEAN (Bakery ASEAN) à Jakarta, étendant ainsi la « synergie des débuts » à l'Asie du Sud-Est.

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