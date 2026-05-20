Bakery China 2026: Impulsando la innovación global para la industria panadera

SHANGHÁI, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 28ª edición de Bakery China 2026 se celebrará del 20 al 23 de mayo en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái.

Organizada conjuntamente por la Asociación China de la Industria de Panadería y Confitería y Bakery China Exhibitions Co., Ltd., la exposición de este año, bajo el lema "Innovar más allá • Fusión de vanguardia • Conectar el futuro", abarcará más de 330.000 metros cuadrados y contará con 13 pabellones, convirtiéndose en una de las ferias profesionales de panadería más importantes e influyentes del mundo en términos de escala.

Impulsando la innovación: Bakery China como centro global de lanzamientos

Como centro neurálgico para el lanzamiento de nuevos productos e innovaciones en el sector de la panadería a nivel mundial, Bakery China plasmará la esencia de la innovación con el debut de decenas de miles de nuevos productos, tecnologías, modelos de negocio y formatos industriales.

Una serie de eventos, que incluyen el Premio a la Innovación de Bakery China, la charla sobre innovación de Bakery China y la nueva iniciativa de una semana dedicada a los lanzamientos de nuevos productos, mostrarán en conjunto las prácticas innovadoras de la industria, con un fuerte enfoque en tendencias de actualidad como la panadería saludable, el bajo índice glucémico, la homología entre alimentos y medicamentos, la aplicación de ingredientes regionales, las aplicaciones de IA y la fabricación inteligente.

Cabe destacar que Chocolate China 2026 se celebrará por primera vez simultáneamente con Bakery China 2026. El evento atraerá a más de 200 reconocidas empresas nacionales e internacionales de la industria chocolatera, en una superficie de 30.000 metros cuadrados. Entre las actividades paralelas se incluye el Foro de la Industria Chocolatera de China 2026, que mostrará la cadena de valor completa, desde el cacao hasta el producto final, con marcas líderes de toda la industria chocolatera.

Conectando el futuro: Impulsando la internacionalización y el auge de los sectores especializados

Bakery China 2026 reúne a más de 2.200 empresas de la cadena de suministro de panadería de más de 70 países y recibe cerca de 400.000 visitas de 130 países, con marcas internacionales que representan más del 20% de los participantes. Las preinscripciones internacionales han aumentado un 30% interanual, con más de 10.000 compradores de países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y regiones clave como el Sudeste Asiático, Asia-Pacífico, Asia Central, Europa y Estados Unidos.

Centrándose en cinco escenarios clave de cadenas de tiendas, propietarios de marcas, panaderías de supermercados, panadería industrial y la expansión global de la panadería, Bakery China 2026 albergará más de 100 eventos integrados que abarcan toda la cadena de la industria con competiciones profesionales, clases magistrales en vivo, visitas guiadas y un festival de café y pan. Entre los aspectos más destacados se incluye la primera Competición de Panadería de Supermercado "Copa Namchow", además de foros sobre expansión global, panadería industrial, fabricación inteligente, panadería de bajo índice glucémico/saludable e ingredientes regionales, junto con una competición nacional de habilidades cafeteras. Estas iniciativas tienen como objetivo acelerar los segmentos emergentes y empoderar a las marcas de panadería chinas para que se involucren globalmente.

"Tras casi tres décadas de desarrollo, Bakery China se ha convertido en un referente mundial para la industria panadera. La exposición de este año impulsará aún más el desarrollo de alta calidad del sector y abrirá un nuevo capítulo junto con profesionales de la panadería de todo el mundo", señaló Zhang Jiukui, presidente de la Asociación China de la Industria Panadera y de Confitería.

Del 27 al 29 de agosto, Bakery China celebrará su primera Exposición Internacional de Panadería de la ASEAN (Bakery ASEAN) en Yakarta, extendiendo el impulso de la sinergia inicial al sudeste asiático.