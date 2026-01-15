Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce un investissement de 200 millions de dollars dans Beast Industries

L'assemblée générale annuelle de Bitmine se déroulera au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026

Bitmine est soutenu par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur privé Thomas « Tom » Lee, pour soutenir l'objectif de Bitmine visant à acquérir 5 % du nombre total d'ETH

LAS VEGAS, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « Société »), première société de trésorerie Ethereum au monde, a annoncé une prise de participation de 200 millions de dollars dans Beast Industries. Bitmine met également en œuvre une stratégie innovante en matière d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public.

« MrBeast et Beast Industries sont, à notre avis, les principaux créateurs de contenu de notre génération, avec une portée et un engagement inégalés auprès des GenZ, GenAlpha et Millennials », a déclaré Thomas 'Tom' Lee, président de Bitmine. « Beast Industries est la plateforme de créateurs la plus importante et la plus innovante au monde, et nos valeurs d'entreprise et personnelles sont en parfaite adéquation ».

« Nous sommes ravis d'accueillir Tom Lee et Bitmine en tant que nouveaux investisseurs dans Beast Industries, qui viennent s'ajouter à nos investisseurs en capital-risque actuels de premier plan », a déclaré Jeff Housenbold, PDG de Beast Industries. « Leur soutien valide de la meilleure façon notre vision, notre stratégie et notre trajectoire de croissance, et il nous apporte des capitaux supplémentaires pour atteindre notre objectif de devenir la marque de divertissement la plus influente au monde. Nous sommes impatients d'explorer les possibilités de collaboration et d'intégration de DeFi dans notre future plateforme de services financiers ».

La clôture de l'opération est prévue pour le 19 janvier 2026 ou aux alentours de cette date.

Bitmine tiendra son assemblée annuelle le 15 janvier 2026, qui sera retransmise en direct sur son compte X : https://x.com/bitmnr

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

A propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le jalonnement et les mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure de jalonnement dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

À propos de Beast Industries

Beast Industries est une société de divertissement, de produits de consommation et de biens de consommation courante à multiples facettes fondée et dirigée par le créateur de YouTube, l'entrepreneur et philanthrope Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast. Véritable appareil de divertissement mondial, MrBeast est la chaîne YouTube la plus suivie au monde, avec plus de 450 millions d'abonnés et plus de 5 milliards de vues mensuelles sur l'ensemble des chaînes. Reconnu comme le premier créateur sur la liste des meilleurs créateurs de Forbes (2023) et figurant sur les listes TIME 100 et TIME100 Climate inaugurale, Donaldson a fait de Beast Industries une plateforme couvrant un contenu révolutionnaire, un nombre record de formats innovants et certains des lancements de produits de grande consommation à la croissance la plus rapide de l'histoire, y compris la marque de snacks Feastables. L'entreprise a également un impact social à grande échelle grâce à des initiatives telles que #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater, et Beast Philanthropy, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui a fourni plus de 20 millions de repas gratuits et financé des projets d'infrastructures critiques dans le monde entier. Beast Industries allie divertissement, innovation et finalité au profit d'une propriété intellectuelle culturellement éloquente, de produits leaders sur le marché et d'un changement durable.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

