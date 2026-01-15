Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt investering van 200 miljoen dollar in Beast Industries aan

Bitmine zal zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden in het Wynn Las Vegas op 15 januari 2026.

Bitmine wordt gesteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en privé-investeerder Thomas "Tom" Lee, om Bitmine's doel te ondersteunen om 5% van alle ETH te verwerven.

LAS VEGAS, 16 januari 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of het "Bedrijf"), het toonaangevende Ethereum treasury bedrijf ter wereld, kondigde een investering van $ 200 miljoen in Beast Industries aan. Bitmine implementeert ook een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers.

"MrBeast and Beast Industries is naar onze mening de toonaangevende contentmaker van onze generatie, met een bereik en betrokkenheid ongeëvenaard met GenZ, GenAlpha en Millennials", zei Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine. "Beast Industries is het grootste en meest innovatieve creatorgebaseerde platform ter wereld en onze bedrijfs- en persoonlijke waarden zijn sterk op elkaar afgestemd".

"We zijn verheugd om Tom Lee en Bitmine te verwelkomen als nieuwe investeerders in Beast Industries die zich aansluiten bij onze huidige top-tier venture-investeerders", zei Jeff Housenbold, CEO van Beast Industries. Hun steun is een sterke bevestiging van onze visie, strategie en groeipad en biedt extra kapitaal om ons doel te bereiken om het meest invloedrijke entertainmentmerk ter wereld te worden. We kijken ernaar uit om manieren te onderzoeken om verder samen te werken en DeFi op te nemen in ons komende financiële dienstenplatform."

De deal zal naar verwachting gesloten worden op of rond 19 januari 2026.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is het toonaangevende Ethereum Treasury-bedrijf ter wereld, dat een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikgemaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het Bedrijf zal MAVAN (Made-in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Over Beast Industries

Beast Industries is een veelzijdig entertainment-, consumentenproducten- en CPG-bedrijf opgericht en geleid door YouTube-schepper, ondernemer en filantroop Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast. MrBeast is het meest geabonneerde YouTube-kanaal ter wereld met meer dan 450 miljoen abonnees en meer dan 5 miljard maandelijkse weergaven op alle kanalen. Erkend als de #1 creator op Forbes' Top Creators List (2023) en te zien op de TIME 100 en de eerste TIME100 Climate-lijsten, heeft Donaldson Beast Industries gebouwd in een platform dat baanbrekende inhoud, recordbrekende wedstrijdformaten en enkele van de snelst groeiende CPG-lanceringen in de geschiedenis omvat, waaronder het snackmerk Feastables. Het bedrijf zorgt ook voor grootschalige sociale impact door initiatieven zoals #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater en Beast Philanthropy, een non-profitorganisatie die wereldwijd meer dan 20 miljoen gratis maaltijden heeft verstrekt en kritische infrastructuurprojecten heeft gefinancierd. In de kern combineert Beast Industries entertainment, innovatie en doel om cultureel resonante IP, marktleidende producten en blijvende verandering te creëren.

Toekomstgerichte verklaringen

