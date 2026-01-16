Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia un investimento di 200 milioni di dollari in Beast Industries

Bitmine terrà la sua assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas il 15 gennaio 2026

Bitmine è sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 16 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, ha annunciato un investimento azionario di 200 milioni di dollari in Beast Industries. Bitmine implementa anche una strategia innovativa in materia di asset digitali per gli investitori istituzionali e gli operatori del mercato pubblico.

"A nostro avviso, MrBeast e Beast Industries sono i principali creatori di contenuti della nostra generazione, con una portata e un coinvolgimento senza pari tra la Generazione Z, la Generazione Alpha e i Millennial" ha affermato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine. "Beast Industries è la piattaforma di creator più grande e innovativa al mondo e i nostri valori aziendali e personali sono fortemente allineati".

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Tom Lee e Bitmine come nuovi investitori in Beast Industries, che si uniscono ai nostri attuali investitori di venture capital di alto livello" ha dichiarato Jeff Housenbold, CEO di Beast Industries. "Il loro sostegno è una forte conferma della nostra visione, della nostra strategia e del nostro percorso di crescita e fornisce capitale aggiuntivo per raggiungere il nostro obiettivo di diventare il marchio di intrattenimento più influente al mondo. Siamo ansiosi di esplorare modi per collaborare ulteriormente e incorporare la DeFi (finanza decentralizzata) nella nostra futura piattaforma di servizi finanziari".

La transazione dovrebbe concludersi intorno al 19 gennaio 2026.

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, che implementa una strategia innovativa in materia di asset digitali per gli investitori istituzionali e gli operatori del mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. La società lancerà MAVAN (Made-in America Validator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine, nel primo trimestre del 2026.

Informazioni su Beast Industries

Beast Industries è un'azienda poliedrica che opera nel settore dell'intrattenimento, dei prodotti di consumo e dei beni di largo consumo, fondata e guidata dal creatore di YouTube, imprenditore e filantropo Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast. MrBeast è un colosso mondiale dell'intrattenimento e il canale YouTube con il maggior numero di iscritti al mondo, con oltre 450 milioni di iscritti e oltre 5 miliardi di visualizzazioni mensili su tutti i canali. Riconosciuto come il creator numero uno nella Top Creators List di Forbes (2023) e inserito nella TIME 100 e nella prima TIME100 Climate List, Donaldson ha trasformato Beast Industries in una piattaforma che offre contenuti innovativi, format di competizione da record e alcuni dei lanci di prodotti di largo consumo in più rapida crescita della storia, tra cui il marchio di snack Feastables. L'azienda ha inoltre un impatto sociale su larga scala attraverso iniziative come #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater e Beast Philanthropy, un'organizzazione no profit 501(c)(3) che ha fornito oltre 20 milioni di pasti gratuiti e finanziato progetti infrastrutturali fondamentali in tutto il mondo. Beast Industries combina intrattenimento, innovazione e scopo per creare proprietà intellettuali di grande impatto culturale, prodotti leader di mercato e cambiamenti duraturi.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi dell'azienda in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum dell'azienda e ai vantaggi applicabili all'azienda. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, è necessario considerare vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

