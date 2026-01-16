Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Investasi Senilai $200 Juta di Beast Industries

Bitmine akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026

Bitmine didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

LAS VEGAS, 16 Januari 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERIKA: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan treasury Ethereum yang terkemuka di dunia. Bitmine mengumumkan investasi ekuitas sebesar $200 juta di Beast Industries. Bitmine juga menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusional dan pelaku pasar publik.

"Menurut kami, Beast Industries milik MrBeast adalah kreator konten terkemuka di generasi ini. Jangkauan dan keterlibatannya tak tertandingi di kalangan GenZ, GenAlpha, dan generasi Milenial," kata Thomas 'Tom' Lee, Chairman Bitmine. "Beast Industries adalah platform kreator yang terbesar dan paling inovatif di dunia, kami memiliki kesamaan nilai perusahaan dan nilai pribadi dengan mereka."

"Kami senang sekali menyambut Tom Lee dan Bitmine sebagai investor baru di Beast Industries, bergabung dengan para investor ventura terbaik kami saat ini," kata Jeff Housenbold, CEO Beast Industries. "Dukungan mereka sangat meneguhkan visi, strategi, dan lintasan pertumbuhan kami, serta memberikan modal tambahan untuk mencapai tujuan kami sebagai merek hiburan paling berpengaruh di dunia. Kami harap dapat menjajaki berbagai cara untuk bekerja sama lebih lanjut dan mengintegrasikan DeFi (Keuangan Terdesentralisasi) ke platform layanan keuangan kami yang akan datang."

Kesepakatan ini diperkirakan akan dilakukan sekitar tanggal 19 Januari 2026.

Bitmine akan mengadakan Rapat Tahunan pada tanggal 15 Januari 2026 dan disiarkan langsung di akun X Bitmine: https://x.com/bitmnr

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) adalah perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia dan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusional dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Tentang Beast Industries

Beast Industries adalah perusahaan di bidang hiburan yang beragam, produk konsumen, dan CPG (Barang Konsumen Kemasan) yang didirikan dan dipimpin oleh kreator video YouTube, wirausahawan, dan filantropis Jimmy Donaldson, atau lebih dikenal sebagai MrBeast. Sebagai pusat hiburan global, MrBeast adalah saluran di YouTube dengan pelanggan terbanyak, lebih dari 450 juta orang. Jumlah penayangan setiap bulan lebih dari 5 miliar di semua saluran. Diakui sebagai kreator nomor. 1 di Top Creators List Forbes (2023) dan tercantum di daftar TIME 100 serta TIME100 Climate perdana, Donaldson mendirikan Beast Industries sebagai platform yang mencakup konten yang inovatif, format kompetisi yang memecahkan rekor, dan beberapa peluncuran CPG dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, termasuk merek makanan ringan Feastables. Perusahaan ini juga mendorong dampak sosial berskala besar melalui inisiatif seperti #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater, dan Beast Philanthropy, sebuah organisasi nirlaba 501(c)(3) yang telah menyediakan lebih dari 20 juta makanan gratis dan mendanai berbagai proyek infrastruktur penting di seluruh dunia. Intinya, Beast Industries memadukan hiburan, inovasi, dan tujuan untuk menciptakan Hak Kekayaan Intelektual yang selaras dengan budaya, berbagai produk yang merajai pasar, dan perubahan yang langgeng.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

