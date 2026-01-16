Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia una inversión de 200 millones de dólares en Beast Industries

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine cuenta con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "empresa"), la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, anunció una inversión de 200 millones de dólares en Beast Industries. Asimismo, Bitmine implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público.

"A nuestro entender, MrBeast y Beast Industries son fuente de creación de contenido líder de nuestra generación, con un alcance y un compromiso inigualable entre las generaciones Z, Alfa y milenial", afirmó Thomas "Tom" Lee, director de Bitmine. "Beast Industries es la plataforma para creadores más grande e innovadora del mundo y nuestros valores corporativos y personales están estrechamente alineados".

"Nos complace que Tom Lee y Bitmine sean nuevos inversionistas en Beast Industries y se unan a nuestros actuales inversionistas de capital riesgo de primer nivel", declaró Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries. "Su apoyo representa una sólida validación de nuestra visión, estrategia y trayectoria de crecimiento y nos ofrece capital adicional para alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en la marca de entretenimiento más influyente del mundo. Esperamos explorar formas de colaborar aún más e incorporar finanzas descentralizadas (DeFi) en nuestra próxima plataforma de servicios financieros".

Se espera que el acuerdo se concrete el 19 de enero 2026 o en fecha cercana a esta.

Bitmine celebrará su reunión anual el 15 de enero de 2026, la cual se transmitirá en vivo en la cuenta de Bitmine en X: https://x.com/bitmnr

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Acerca de Beast Industries

Beast Industries es una empresa multifacética dedicada al entretenimiento, los productos de consumo y los productos de consumo empaquetados, fundada y dirigida por el creador de YouTube, empresario y filántropo Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. MrBeast, potencia mundial del entretenimiento, es el canal de YouTube con más suscriptores del mundo, con más de 450 millones de suscriptores y más de 5.000 millones de visualizaciones mensuales en todos sus canales. Reconocido como el creador número uno en la lista de los mejores creadores de Forbes (2023) y destacado en las listas TIME 100 y TIME100 Climate, Donaldson convirtió Beast Industries en una plataforma que abarca contenidos innovadores, formatos de competencias que baten récords y algunos de los lanzamientos de productos de consumo de más rápido crecimiento de la historia, incluida la marca de aperitivos Feastables. Además, la empresa genera un impacto social a gran escala mediante iniciativas, como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater y Beast Philanthropy, organización sin fines de lucro 501(c)(3) que brindó más de 20 millones de comidas gratuitas y financió proyectos de infraestructura críticos en todo el mundo. En esencia, Beast Industries combina entretenimiento, innovación y propósito para crear propiedad intelectual con identificación cultural, productos líderes en el mercado y cambios duraderos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg

FUENTE BitMine Immersion Technologies, Inc.