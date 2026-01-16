Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈向 Beast Industries 投資 2 億美元

Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在拉斯維加斯 Wynn Las Vegas 舉行其年度股東大會

Bitmine 獲一眾頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital，以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，以支持 Bitmine 實現其收購 ETH 5% 的目標

拉斯維加斯2026年1月16日 /美通社/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「本公司」）為全球領先的以太坊庫藏公司，宣佈對 Beast Industries 作出 2 億美元的股權投資。 Bitmine 同時為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。

Bitmine 主席 Thomas 'Tom' Lee 表示：「在我們看來，MrBeast 及 Beast Industries 是我們這一代中領先的內容創作者，其在 Z 世代、Alpha 世代及千禧世代中的觸及率與參與度均無可匹敵。 Beast Industries 是全球規模最大且最具創新性的創作者平台，而我們的企業與個人價值觀亦高度一致。」

Beast Industries 行政總裁 Jeff Housenbold 表示：「我們很高興歡迎 Tom Lee 及 Bitmine 成為 Beast Industries 的新投資者，並加入我們現有的一流創投投資者行列。 他們的支持充分肯定了我們的願景、策略及增長軌跡，並為我們提供額外資本，以實現成為全球最具影響力娛樂品牌的目標。 我們期待探索進一步合作的方式，並將 DeFi 融入我們即將推出的金融服務平台。」

該項交易預期將於 2026 年 1 月 19 日當日或前後完成。

Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日舉行其年度會議，並將於 Bitmine 的 X 帳戶上進行直播：https://x.com/bitmnr

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於以下連結查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下連結登記：https://bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，該公司致力以 ETH 作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層活動加以運用。 該公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (Made-in America Validator Network)，作為專為 Bitmine 資產而設的質押基建。

如欲了解更多詳情，請於 X 上關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

關於 Beast Industries

Beast Industries 是一家多元化的娛樂、消費產品及 CPG 公司，由 YouTube 創作者、企業家兼慈善家 Jimmy Donaldson（更為人熟知的名字為 MrBeast）創立並領導。 作為全球娛樂界的強大品牌，MrBeast 是全球訂閱人數最多的 YouTube 頻道，在其所有頻道合計下擁有超過 4.5 億名訂閱者，以及每月超過 50 億次觀看。 Donaldson 曾於 2023 年獲《Forbes》Top Creators List 評選為排名第一的創作者，並入選《TIME》100 及首屆 TIME100 Climate 名單；他亦成功將 Beast Industries 打造成一個涵蓋突破性內容、破紀錄的競賽節目形式，以及包括零食品牌 Feastables 在內、屬歷來增長速度最快之一的多個 CPG 產品發佈的平台。 該公司亦透過 #TeamTrees、#TeamSeas、#TeamWater 等計劃，以及 Beast Philanthropy——一家 501(c)(3) 非牟利機構——推動大規模的社會影響；該機構至今已提供超過 2,000 萬份免費膳食，並資助全球多項關鍵基建項目。 Beast Industries 以娛樂、創新與使命為核心，致力打造具文化共鳴的 IP、領先市場的產品，以及持久而深遠的影響。

前瞻性陳述

本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於 ETH 收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件副本可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE BitMine Immersion Technologies, Inc.