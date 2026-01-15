Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt 200-Millionen-Dollar-Investition in Beast Industries bekannt

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten

Bitmine wird von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, gab eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar an Beast Industries bekannt. Bitmine setzt auch eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um.

„MrBeast und Beast Industries sind unserer Meinung nach die führenden Content-Ersteller unserer Generation, mit einer Reichweite und einem Engagement, die bei GenZ, GenAlpha und Millennials unübertroffen sind", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Beast Industries ist die größte und innovativste Creator-basierte Plattform der Welt, und unsere Unternehmens- und persönlichen Werte stimmen stark überein."

„Wir freuen uns, Tom Lee und Bitmine als neue Investoren bei Beast Industries begrüßen zu dürfen, die sich unseren derzeitigen erstklassigen Risikokapitalinvestoren anschließen", sagte Jeff Housenbold, CEO von Beast Industries. „Ihre Unterstützung ist eine starke Bestätigung unserer Vision, Strategie und Wachstumskurve und verschafft uns zusätzliches Kapital, um unser Ziel zu erreichen, die einflussreichste Unterhaltungsmarke der Welt zu werden. Wir freuen uns darauf, Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit zu erkunden und DeFi in unsere kommende Finanzdienstleistungsplattform zu integrieren."

Der Abschluss der Transaktion wird für den 19. Januar 2026 erwartet.

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Treasury-Reservewährung und nutzt native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Informationen zu Beast Industries

Beast Industries ist ein vielseitiges Unternehmen für Unterhaltung, Konsumgüter und CPG, das von dem YouTube-Creator, Unternehmer und Philanthrop Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, gegründet wurde und geleitet wird. MrBeast ist ein globales Unterhaltungsunternehmen und mit über 450 Millionen Abonnenten und mehr als 5 Milliarden Aufrufen pro Monat auf allen Kanälen der YouTube-Kanal mit den meisten Abonnenten weltweit. Donaldson, der als Nummer 1 auf der Forbes-Liste der Top-Creators (2023) anerkannt ist und auf den Listen TIME 100 und TIME100 Climate vertreten ist, hat Beast Industries zu einer Plattform ausgebaut, die bahnbrechende Inhalte, rekordverdächtige Wettbewerbsformate und einige der am schnellsten wachsenden CPG-Produkteinführungen der Geschichte umfasst, darunter die Snackmarke Feastables. Das Unternehmen erzielt auch durch Initiativen wie #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater und Beast Philanthropy, einer gemeinnützigen Organisation gemäß 501(c)(3), die weltweit über 20 Millionen kostenlose Mahlzeiten bereitgestellt und wichtige Infrastrukturprojekte finanziert hat, einen großen sozialen Einfluss. Im Kern verbindet Beast Industries Unterhaltung, Innovation und Sinnhaftigkeit, um kulturell relevante IP, marktführende Produkte und dauerhafte Veränderungen zu schaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

