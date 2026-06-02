Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,42 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven 11,6 Milliarden US-Dollar betragen

Zum 31. Mai 2026 um 14:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.416.901 ETH zu einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH, 203 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 93 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 446 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,49 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Chairmans (Link hier) für Mai 2026.

„In der vergangenen Woche haben wir 26.497 ETH erworben. Unserer Ansicht nach spiegeln die ETH-Preise die sich verbessernden Fundamentaldaten von Ethereum nicht wider, doch ist dies angesichts der Tatsache, dass wir uns in der Anfangsphase des Krypto-Frühlings befinden, nicht überraschend. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die ‚5-Prozent-Marke' erreichen wird", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, eine Staking-Plattform auf institutionellem Niveau. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Kasse von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestaked.

Zum 31. Mai 2026 beläuft sich die gesamte gestakete ETH von Bitmine auf 4.718.677 (9,5 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.003 US-Dollar pro ETH)." „Bitmine hat mehr ETH gestaked als jedes andere Unternehmen weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte jährliche ETH-Staking-Prämie auf 296 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,73 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 258 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 4,7 Millionen ETH machen über 87 % der 5,42 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,73 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.738 BTC im Wert von 62 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 628 Millionen US-Dollar (4-Tage-Durchschnitt, Stand: 29. Mai 2026) und belegte damit unter 5.704 in den USA notierten Aktien Platz 225 – hinter Marathon Petroleum (Platz 224) und vor Blackstone (Platz 226) (statista.com und Fundstrat Research) .

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Fortschritte und Erfolge des Unternehmens bei der Erreichung seiner Ziele hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Laufe des Jahres 2026 erreichen wird; (ii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Kryptowährungsmarktes, einschließlich der Überzeugung, dass Ethereum weiterhin von zwei günstigen Faktoren profitiert: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und agentischen KI-Systemen, die zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen; (iii) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen; (iv) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, die geplante Expansion zur Bedienung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen in Höhe von 258 Millionen US-Dollar und die prognostizierten Staking-Erträge in Höhe von 296 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis (bei vollständigem Staking von ETH); (v) Aussagen zu den Vorteilen der Tokenisierung der Wall Street auf der Blockchain und zu agentenbasierten KI-Systemen, die zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen; (vi) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC Project Crypto für Finanzdienstleistungen ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard für den US-Dollar beendet wurden; (vii) die Einschätzung des Unternehmens, dass die ETH-Preise die Stärkung der Fundamentaldaten von Ethereum nicht widerspiegeln; und (viii) die Einschätzung des Unternehmens, dass sich die Marktbedingungen in einer frühen Phase des „Krypto-Frühlings" befinden. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktbedürfnissen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein aktuelles Geschäft, die Ethereum-Treasury-Operationen und das geplante künftige Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmine; Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens auswirken; regulatorische Entwicklungen, die sich auf digitale Vermögenswerte auswirken, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anstehender Gesetze und SEC-Initiativen; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise für digitale Vermögenswerte; und der künftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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