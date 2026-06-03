Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 542 萬枚，加密資產及現金總持有額達 116 億美元

2026 年 5 月 11 日，Bitmine 發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭（連結在此）。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 稱：「在過去一週，我們增持了 26,497 枚以太幣， 我們認為以太幣價格尚未體現以太坊基礎力量的提升，但鑑於我們尚處加密貨幣之春的早期階段，此況亦不足為奇。 Bitmine 可望於 2026 年內達成『5% 的煉金術』。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 5 月 31 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,718,677 枚（按每枚以太幣 2,003 美元計算，相當於 95 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.73% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.96 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.58 億美元， 而這 470 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 542 萬枚以太幣的 87% 以上。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.73%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc.，後者持有 843,738 枚比特幣，價值 620 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 6.28 億美元（截至 2026 年 5 月 29 日止 4 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 225 位，緊隨 Marathon Petroleum（排名第 224 位）其後，並領先 Blackstone（排名第 226 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

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關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫存儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本公告具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購目標的進展與達成情況，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 將於 2026 年某個時候達成此目標的預期；(ii) 公司對加密貨幣市場的預期，包括相信以太坊將繼續受惠於兩大利好因素：Wall Street 在區塊鏈上的代幣化趨勢，以及代理型人工智能系統對公開且中立的區塊鏈日益增加的需求；(iii) 公司以太坊儲備策略的持續增長與進步，以及對公司的相應益處；(iv) 公司的數碼資產累積策略與質押業務，包括 MAVAN、計劃擴展以服務機構投資者、託管人及追求頂級質押基礎設施的生態系統合作夥伴，以及預計年度質押收入為 2.58 億美元，按年計算的預計質押獎勵為 2.96 億美元（當以太幣全面質押時）；(v) 有關 Wall Street 代幣化在區塊鏈上的益處，以及代理型人工智能系統日益需要公開且中立區塊鏈的陳述；(vi) 管理層相信，《天才法案》及美國證券交易委員會的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；(vii) 公司對以太幣價格未能反映以太坊基礎力量增強的判斷；以及 (viii) 公司將當前市況定性為加密貨幣之春的早期階段。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.