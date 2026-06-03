Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,42 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $11,6 Miliar

Pada tanggal 31 Mei 2026 pukul 14.00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 5.416.901 ETH senilai $2.003 per ETH, 203 Bitcoin (BTC), $180 juta saham di Beast Industries, $93 juta saham di Eightco Holdings ("moonshots"), dan uang tunai total $446 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,49% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine menyampaikan Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"Selama seminggu terakhir, kami mengakuisisi 26.497 ETH. Menurut kami, harga ETH tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum. Tapi hal ini tidak mengejutkan karena kita berada di tahap awal musim semi kripto. Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Tanggal 31 Mei 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 4.718.677 (9,5 miliar dengan harga $2.003 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $296 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,73%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $258 juta. 4,7 juta ETH ini melebihi 87% dari 5,42 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,73% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no.1 dan treasury global No.2 setelah Strategy Inc., yang memiliki 843.738 BTC senilai $62 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $628 miliar (rata-rata 4 hari, per 29 Mei 2026), berada di peringkat ke-225 di A.S. setelah Marathon Petroleum (peringkat ke-224) dan di atas Blackstone (peringkat ke-226) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine percaya bahwa GENIUS Act dan Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

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https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy of 5%' dan ekspektasi bahwa Bitmine akan mencapai tujuan ini pada tahun 2026; (ii) harapan Perusahaan mengenai pasar mata uang kripto, termasuk keyakinan bahwa Ethereum terus mendapatkan keuntungan dari dua tailwind tokenisasi Wall Street pada blockchain dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral; (iii) pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan dari strategi Ethereum Perusahaan dan keuntungan yang berlaku untuk Perusahaan; (iv) strategi akumulasi aset digital Perusahaan dan operasi staking, termasuk MAVAN, ekspansi yang dimaksudkan untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya, proyeksi pendapatan staking tahunan sebesar $258 juta dan proyeksi imbal hasil staking sebesar $296 juta setiap tahun (bila seluruh ETH di-staking); (v) pernyataan tentang manfaat tokenisasi Wall Street pada blockchain dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral; (vi) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto akan membawa perubahan yang sama bagi industri jasa keuangan seperti langkah A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods maupun keterkaitan dolar A.S. dengan standar emas; (vii) pandangan Perusahaan bahwa harga ETH tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum; dan (viii) pandangan Perusahaan bahwa kondisi pasar saat ini berada pada tahap awal musim semi kripto. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991642/BITMINE_Weekly_Update.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991643/Bitmine_Immersion_BMNR_now_staking.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991644/Bitmine_Immersion_BMNR_ranked.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.