Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen zijn gestegen tot 5,42 miljoen tokens, met totale cryptobezittingen en liquide middelen van 11,6 miljard dollar.

Op 31 mei 2026 om 14.00 uur ET bestaan de cryptobezittingen van het bedrijf uit 5.416.901 ETH tegen 2.003 dollar per ETH, 203 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries en een belang van 93 miljoen dollar in Eightco Holdings ('moonshots') en totale liquide middelen van 446 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,49% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Op 11 mei 2026 publiceerde Bitmine de meest recente boodschap van de voorzitter voor mei 2026 (link hier).

"In de afgelopen week hebben we 26.497 ETH aangekocht. Naar onze mening weerspiegelt de ETH-prijs momenteel niet de verbeterende fundamenten van Ethereum. Dat is echter niet verrassend, aangezien we ons nog in de beginfase van een nieuwe groeiperiode voor crypto bevinden. Bitmine zal naar verwachting ergens in 2026 de mijlpaal van de 'Alchemy of 5%' bereiken", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit, gelanceerd. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, wil MAVAN zich uitbreiden om ook institutionele beleggers, bewaarinstellingen en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 31 mei 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.718.677 (9,5 miljard dollar bij een koers van 2.003 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere entiteit ter wereld. Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingopbrengst 296 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,73%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 258 miljoen dollar. En deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 87% van de 5,42 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine leverden een rendement van 2,73% over 7 dagen (op jaarbasis berekend)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine vormen de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat 843.738 BTC bezit met een waarde van 62 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 628 miljoen dollar (4-daags gemiddelde, op 29 mei 2026). Daarmee staat het op plaats 225 in de Verenigde Staten, achter Marathon Petroleum (plaats 224) en vóór Blackstone (plaats 226) onder 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de beslissing van de Verenigde Staten op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' is het bedrijf toegewijd aan ETH als primair reserveactief binnen de treasurystrategie, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Voor meer informatie via X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die als 'toekomstgerichte verklaringen' worden aangemerkt. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de voortgang en verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%', en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de cryptovalutamarkt, waaronder de overtuiging dat Ethereum blijft profiteren van twee krachtige groeifactoren: de tokenisatie van activa uit de financiële sector op de blockchain en de toenemende behoefte van agentische AI-systemen aan openbare en neutrale blockchains; (iii) de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van het bedrijf en de daarmee samenhangende voordelen voor het bedrijf; (iv) de strategie van het bedrijf voor de accumulatie van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder MAVAN, de beoogde uitbreiding daarvan om institutionele beleggers, bewaarinstellingen en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur te bedienen, evenals de verwachte jaarlijkse stakingopbrengsten van 258 miljoen dollar en de verwachte stakingbeloningen van 296 miljoen dollar op jaarbasis (wanneer alle ETH volledig is gestaked); (v) verklaringen over de voordelen van de tokenisatie van activa uit de financiële sector op de blockchain en de toenemende behoefte van agentische AI-systemen aan openbare en neutrale blockchains; (vi) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en Project Crypto van de SEC even transformerend zijn voor de financiële dienstverlening als de beslissing van de Verenigde Staten op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard; (vii) de kwalificatie door het bedrijf van de ETH-prijs als een prijsniveau dat de verbeterende fundamenten van Ethereum niet weerspiegelt; en (viii) de kwalificatie door het bedrijf van de huidige marktomstandigheden als de beginfase van een nieuwe groeiperiode voor crypto. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen van het bedrijf; regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke goedkeuring en implementatie van hangende wetgeving en SEC-initiatieven; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van prijzen van digitale activa; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder deze die zijn uiteengezet in het deel Risicofactoren van het 10-K-formulier van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren op basis van herzieningen of wijzigingen na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.

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