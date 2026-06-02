Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,42 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 11,6 milliards de dollars

Au 31 mai 2026 à 14h00 ET, les avoirs cryptographiques de la société se composent de 5 416 901 ETH à 2 003 dollars l'ETH, 203 Bitcoin (BTC), 180 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 93 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (« moonshots ») et un total de 446 millions de dollars de liquidités. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,49 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

Le 11 mai 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

« La semaine dernière, nous avons acquis 26 497 ETH. Selon nous, les prix de l'ETH ne reflètent pas le renforcement des fondamentaux de l'Ethereum, mais cela n'est pas surprenant étant donné que nous vivons actuellement les débuts du printemps des cryptos. Bitmine devrait atteindre « l'alchimie des 5 % » en 2026 », a déclaré Thomas « Tom » Lee, Président de Bitmine.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 31 mai 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élève à 4 718 677 (9,5 milliards de dollars à 2 003 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking de l'ETH est de 296 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,73 % sur 7 jours pour BMNR) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés liés au staking sont projetés désormais à 258 millions de dollars. Ces 4,7 millions d'ETH représentent plus de 87 % des 5,42 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,73 % (annualisé) », poursuit M. Lee.

Les avoirs en cryptoactifs de Bitmine règnent en tant que première trésorerie Ethereum et deuxième trésorerie mondiale, derrière Strategy Inc., qui possède 843 738 BTC évalués à 62 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action s'est négociée avec un volume quotidien moyen en dollars de 628 millions de dollars (moyenne sur 4 jours, au 29 mai 2026), se classant au 225e rang aux États-Unis, derrière Marathon Petroleum (224e) et devant Blackstone (226e) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici : https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoins opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les progrès et la réalisation des objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, y compris l'initiative « Alchimie des 5 % » et la prévision que Bitmine atteindra cet objectif en 2026 ; (ii) les attentes de la Société concernant le marché des crypto-monnaies, y compris la conviction qu'Ethereum continue de surfer sur deux tendances favorables que sont la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres ; (iii) la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société et les avantages applicables pour la Société ; (iv) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la Société, y compris MAVAN, son expansion prévue pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre, ainsi que les revenus annuels prévus liés au staking de 258 millions de dollars et les récompenses prévues liées au staking de 296 millions de dollars sur une base annuelle (lorsque l'ETH est intégralement staké) ; (v) les déclarations concernant les avantages de la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique qui ont de plus en plus besoin de blockchains publiques et neutres ; (vi) la conviction de la direction que la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC sont aussi transformateurs pour les services financiers que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; (vii) la caractérisation par la Société des prix de l'ETH comme ne reflétant pas le renforcement des fondamentaux de l'Ethereum ; et (viii) la caractérisation par la Société des conditions du marché comme étant les débuts du printemps des cryptos. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : La capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum, et les activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions du marché affectant le cours des actions ordinaires de la société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris la promulgation finale et la mise en œuvre de la législation en cours et les initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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